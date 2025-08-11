Κολομβία: Πέθανε ο υποψήφιος για την προεδρία Ουρίμπε δύο μήνες μετά την απόπειρα δολοφονίας

Ο Μιγκέλ Ουρίμπε, γερουσιαστής και υποψήφιος για την προεδρία στην Κολομβία, πέθανε σε ηλικία 39 ετών. Πριν από δύο μήνες, στις 8 Ιουνίου, στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, δέχθηκε πυρά στο κεφάλι, σε ένα από τα χειρότερα περιστατικά πολιτικής βίας στη χώρα.

Ο Ουρίμπε ήταν μέλος μιας εξέχουσας πολιτικής οικογένειας στην Κολομβία και βουλευτής της δεξιάς αντιπολίτευσης.

Η δολοφονική επίθεση εναντίον του ήταν το χειρότερο ξέσπασμα πολιτικής βίας εδώ και περίπου δύο δεκαετίες στην Κολομβία. Ξύπνησε μνήμες από τα ταραγμένα χρόνια της δεκαετίας του 1980 και του 1990, όταν τέσσερις υποψήφιοι για την προεδρία δολοφονήθηκαν σε ξεχωριστές επιθέσεις που αποδίδονταν σε καρτέλ ναρκωτικών.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο πρόεδρος της χώρας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε ότι «η έρευνα θα πρέπει να εμβαθύνει. Οι αρμόδιες αρχές, με τη βοήθεια διεθνών εμπειρογνωμόνων, θα δώσουν πληροφορίες όταν έρθει η ώρα. Κάθε φορά που δολοφονείται ένας Κολομβιανός, είναι μια ήττα για την Κολομβία και για τη ζωή».

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Το νοσοκομείο Santa Fe Foundation στην Μπογκοτά, όπου νοσηλευόταν το Ουρίμπε, είχε δηλώσει το Σαββατοκύριακο ότι κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί. Παρουσίασε αιμορραγία στο κεντρικό νευρικό του σύστημα. Τη Δευτέρα, ανέφερε ότι πέθανε στις 1:56 π.μ. (09:56 ώρα Ελλάδας).

Συλλυπητήρια από ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έγραψε στο X ότι ήταν βαθιά λυπημένος από την είδηση. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν την αλληλεγγύη τους με την οικογένειά του, τον κολομβιανό λαό, τόσο σε πένθος όσο και σε απαίτηση δικαιοσύνης για τους υπεύθυνους».

Οι αρχές στην Κολομβία έχουν συλλάβει έξι άτομα για εμπλοκή στην ένοπλη επίθεση. Δύο από αυτούς, σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα, συναντήθηκαν στο Μεντεγίν για να σχεδιάσουν τη δολοφονία.

Αυτουργός της ένοπλης επίθεσης φέρεται ότι είναι ένας 15χρονος, που συνελήφθη λίγες ώρες μετά το έγκλημα. Ωστόσο, η αστυνομία δήλωσε ότι καταδιώκει τους «ηθικούς αυτουργούς» της δολοφονικής επίθεσης.

Σε ένα βίντεο από τη σύλληψη του αγοριού τον Ιούνιο, το οποίο επαληθεύτηκε ανεξάρτητα από το Reuters, ακούγεται να φωνάζει ότι είχε προσληφθεί από έναν τοπικό έμπορο ναρκωτικών.

Επικήρυξαν τους δράστες

Ο υπουργός Άμυνας στην Κολομβία Πέδρο Σάντσες δεσμεύτηκε τη Δευτέρα να συλλάβει τους υπεύθυνους. «Δεν θα επιτρέψουμε στους βίαιους να εκφοβίσουν ή να φιμώσουν τις πολιτικές φωνές που χρειάζονται στη δημοκρατία μας», έγραψε στο X.

Το υπουργείο του δήλωσε ότι υπάρχει αμοιβή 3 δισεκατομμυρίων πέσο (περίπου 740.000 δολάρια) για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην αναγνώριση και τη σύλληψη των ενόχων, και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βοηθούν στην έρευνα.

Οικογενειακές τραγωδίες

Η οικογένεια του Ουρίμπε –δεν υπάρχει συγγένεα με τον πρώην πρόεδρο που καταδικάστηκε με κατηγορίες για διαφθορά– έχει πολυκύμαντη ιστορία.

Η μητέρα του, δημοσιογράφος Νταϊάνα Τουρμπάι, σκοτώθηκε το 1991 κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης αποστολής διάσωσης. Είχε απαχθεί από το καρτέλ του Μεντεγίν, με επικεφαλής τον βαρόνο των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ.

Ο παππούς του από την πλευρά της μητέρας του, Χούλιο Σέζαρ Τουρμπάι, ήταν πρόεδρος της Κολομβίας από το 1978 έως το 1982, ενώ ο παππούς του από την πλευρά του πατέρα του, Ροντρίγκο Ουρίμπε Ετσαβάρια, ηγήθηκε του Φιλελεύθερου Κόμματος και υποστήριξε την επιτυχημένη προεδρική εκστρατεία του Βιρτζίλιο Μπάρκο το 1986.