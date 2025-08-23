sports betsson
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
Αποθέωση για τους Spurs σε Έιτιχαντ και… social media – Ισοφάρισε σπουδαίο ρεκόρ ο Τόμας Φρανκ
23 Αυγούστου 2025 | 18:00

Αποθέωση για τους Spurs σε Έιτιχαντ και… social media – Ισοφάρισε σπουδαίο ρεκόρ ο Τόμας Φρανκ

Οι οπαδοί της Τότεναμ ζουν μεγάλες στιγμές μετά το «διπλό» επί της Μάντσεστερ Σίτι και κάνουν όνειρα για εντυπωσιακή σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Spotlight

Η Τότεναμ έκανε το μεγάλο «μπαμ» στην δεύτερη αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ, καθώς επικράτησε εκτός έδρας της Μάντσεστερ Σίτι με 2-0, διπλασιάζοντας έτσι τις νίκες της στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι Λονδρέζοι ήταν εντυπωσιακοί στο Έιτιχαντ, έδειξαν πως φέτος τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με την περσινή απογοητευτική σεζόν και η παρουσία του Τόμας Φρανκ στον πάγκο της ομάδας, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο.

Όλοι αναγνωρίζουν ότι ο Δανός προπονητής έχει αλλάξει πολλά στην αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας του Λονδίνου και οι εμφανίσεις της Τότεναμ στα δύο πρώτα παιχνίδια της σεζόν, αποδεικνύουν πως ο 51χρονος τεχνικός έχει τις δυνατότητες να οδηγήσει ψηλά τους Spurs.

Οι οπαδοί της ομάδα του Λονδίνου «πλέουν σε πελάγη» ευτυχίας μετά την τεράστια εκτός έδρας νίκη επί της Σίτι και οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν μετά το τέλος του αγώνα ήταν δίχως άλλο εντυπωσιακές, αλλά κι ενδεικτικές της ικανοποίησης των φιλάθλων της Τότεναμ.

Οι οπαδοί των Spurs έμειναν γι’ αρκετή ώρα μετά το τέλος της αναμέτρησης στις εξέδρες του Έιτιχαντ και τραγουδούσαν συνθήματα της ομάδας τους και οι παίκτες των Spurs επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο για να τους ευχαριστήσουν για την στήριξη.

Οι ποδοσφαιριστές αλλά και ο Τόμας Φρανκ γνώρισαν την αποθέωση για την μεγάλη νίκη που σημείωσαν, καθώς καταλαβαίνει εύκολα κάποιος πως δεν είναι εύκολο για μια ομάδα να νικήσει εκτός έδρας την Σίτι.

Βεβαίως θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι αποθεωτικά ήταν και τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά για τον 51χρονο προπονητή της Τότεναμ, καθώς οι προσδοκίες των οπαδών των πρωτευουσιάνων είναι μεγάλες και στηρίζουν πολλά στην παρουσία του Δανού τεχνικού στον πάγκο της ομάδας τους.

Ισοφάρισε μεγάλο ρεκόρ ο Φρανκ

Αναφερθήκαμε στον πρόλογο για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο Τόμας Φρανκ στην Τότεναμ και είναι προφανές ότι ο Δανός προπονητής ήταν μια καλή επιλογή από την διοίκηση των πρωτευουσιάνων.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο Φρανκ είχε κάνει σπουδαία δουλειά στην Μπρέντφορντ κι αυτός ήταν άλλωστε κι ένας από τους σημαντικούς λόγους που οδήγησαν την διοίκηση των Λονδρέζων στην πρόσληψη του Δανού.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι με την σημερινή νίκη της Τότεναμ, ο έμπειρος τεχνικός «μπαίνει» σ’ ένα κλειστό club, καθώς έγινε μόλις ο τρίτος προπονητής, που έχει νικήσει την Σίτι του Γκουαρντιόλα στο Έιτιχαντ, με δύο διαφορετικές ομάδες.

Θυμίζουμε ότι η Μπρέντφορντ είχε επικρατήσει της Σίτι τον Νοέμβριο του 2022, όταν στον πάγκο της βρίσκονταν ο Φρανκ.

Οι άλλοι δύο προπονητές που έχουν καταφέρει κάτι ανάλογο είναι ο Ζοσέ Μουρίνιο, το 2012 σαν προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης και το 2018 σαν τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Αντόνιο Κόντε.

Ο Ιταλός πανηγύρισε στο Έιτιχαντ το 2016 σαν προπονητής της Τσέλσι και το 2022 σαν τεχνικός της Τότεναμ.

Θα πρέπει επίσης εδώ να σημειωθεί πως οι Spurs είναι η ομάδα με τις περισσότερες νίκες (οκτώ) επί της Μάντσεστερ Σίτι την εποχή Γκουαρντιόλα, κάτι που φανερώνει ότι η Τότεναμ κοντράρει στα ίσια τους «πολίτες».

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Κοντά στο γκολ δύο φορές ο Κοστίνια (vids)

Ο Πορτογάλος αμυντικός έκανε σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά ο πορτιέρε του Αστέρα μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια, ενώ λίγο αργότερα η κεφαλιά του πέρασε άουτ

Σύνταξη
Η… γεωγραφία των ξένων διαιτητών που έφερε ο Λανουά, οι Γερμανοί, η λίστα των «37» και τα ρίσκα
22.08.25

Η… γεωγραφία των ξένων διαιτητών που έφερε ο Λανουά, οι Γερμανοί, η λίστα των «37» και τα ρίσκα

Απολογισμός: Ο Λανουά στηρίζεται περισσότερο στους Γερμανούς διαιτητές, όμως έφερε και ελίτ ρέφερι από άλλες χώρες (Μαρτσίνιακ, Βίντσιτς, Μέλερ) αλλά και διαιτητές από την Αλβανία και τη Λετονία

Βάιος Μπαλάφας
Συνεχίζεται ο «πόλεμος» της Νιούκαστλ με τον Ίσακ – Ετοιμάζει αδιανότητη πρόταση η Λίβερπουλ
21.08.25

Συνεχίζεται ο «πόλεμος» της Νιούκαστλ με τον Ίσακ – Ετοιμάζει αδιανότητη πρόταση η Λίβερπουλ

Ο διεθνής στράικερ πήγε στο προπονητικό κέντρο της Νιούκαστλ, προπονήθηκε μόνος του και περιμένει τις εξελίξεις, την ώρα που οι «κόκκινοι ετοιμάζονται να σπάσουν το ρεκόρ μεταγραφής στην Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το «σύνθημα» του Μέντι
21.08.25

Το «σύνθημα» του Μέντι

Το μεθαυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης, είναι αυτό που απασχολεί τον προπονητή του Ολυμπιακού και ο Ισπανός έδωσε το σύνθημα στο Ρέντη…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος
23.08.25

Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος

Πολύ σφοδρή ήταν η σύγκρουση του αυτοκινήτου με τη μηχανή της 32χρονης, που πήγαινε από την Αταλάντη στη Σκάλα να συναντήσει τον σύζυγο και το παιδί της. Ο σύζυγός της περιέγραψε στο Mega τι συνέβη.

Σύνταξη
Κοντά στο γκολ δύο φορές ο Κοστίνια (vids)
23.08.25

Κοντά στο γκολ δύο φορές ο Κοστίνια (vids)

Ο Πορτογάλος αμυντικός έκανε σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά ο πορτιέρε του Αστέρα μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια, ενώ λίγο αργότερα η κεφαλιά του πέρασε άουτ

Σύνταξη
Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του – Την έκριναν ακατάλληλη, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας
23.08.25

Οργή στη Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του επειδή... την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας

Οι Αρχές ενημέρωσαν την μητέρα ότι το μωρό της αφαιρέθηκε, εξαιτίας του τραύματος που υπέστη από τον θετό της πατέρα, που εκτίει ποινή φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της

Σύνταξη
Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για συμπερίληψη, λαϊκισμό και ευρωσκεπτικισμό
23.08.25

Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για συμπερίληψη, λαϊκισμό και ευρωσκεπτικισμό

Στο διήμερο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των εμβληματικών ερευνητικών έργων του ΑΠΘ, DATIS και EUPopLink, τα οποία ρίχνουν φως σε φλέγοντα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της σύγχρονης Ευρώπης

Σύνταξη
Συρία: Εξαιρούνται από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές τρεις επαρχίες για «λόγους ασφαλείας»
23.08.25

Συρία: Εξαιρούνται από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές τρεις επαρχίες για «λόγους ασφαλείας»

Η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι στις βουλευτικές εκλογές (15-20 Σεπτεμβρίου), θα αναβληθούν στην επαρχία των Δρούζων, αλλά και σε περιοχές που ελέγχουν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.

Σύνταξη
Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»
23.08.25

Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»

Ο Στέλιος Ρόκκος ανέφερε σε πρόσφατη δημοσίευση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι νιώθει «εξαγριωμένος με αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, με αυτή την γενοκτονία».

Σύνταξη
Το μετέωρο βήμα Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διαμεσολάβηση και η «απογοήτευση» του Αμερικανού προέδρου
23.08.25

Το μετέωρο βήμα Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διαμεσολάβηση και η «απογοήτευση» του Αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι βρίσκεται σε δύσκολη όσον αφορά την προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι ξανά «απογοητευμένος» από τον Ρώσο πρόεδρο, αλλά αποφεύγει να ασκήσει πίεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Άρης – Βόλος
23.08.25

LIVE: Άρης – Βόλος

LIVE: Άρης – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Βόλος για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης
23.08.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Λιντς
23.08.25

LIVE: Άρσεναλ – Λιντς

LIVE: Άρσεναλ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Λιντς για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Σασουόλο – Νάπολι
23.08.25

LIVE: Σασουόλο – Νάπολι

LIVE: Σασουόλο – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σασουόλο – Νάπολι για την 1η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Άρης: Με Μάικιτς και Ράτσιτς η 11άδα που επέλεξε ο Ουζουνίδης για το παιχνίδι με τον Βόλο
23.08.25

Άρης: Με Μάικιτς και Ράτσιτς η 11άδα που επέλεξε ο Ουζουνίδης για το παιχνίδι με τον Βόλο

Έγιναν γνωστές οι αρχικές συνθέσεις με τις οποίες Άρης και Βόλος ΝΠΣ θα παραταχθούν στις 20:00, στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Super League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
