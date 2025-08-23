Αποθέωση για τους Spurs σε Έιτιχαντ και… social media – Ισοφάρισε σπουδαίο ρεκόρ ο Τόμας Φρανκ

Η Τότεναμ έκανε το μεγάλο «μπαμ» στην δεύτερη αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ, καθώς επικράτησε εκτός έδρας της Μάντσεστερ Σίτι με 2-0, διπλασιάζοντας έτσι τις νίκες της στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι Λονδρέζοι ήταν εντυπωσιακοί στο Έιτιχαντ, έδειξαν πως φέτος τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με την περσινή απογοητευτική σεζόν και η παρουσία του Τόμας Φρανκ στον πάγκο της ομάδας, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο.

Όλοι αναγνωρίζουν ότι ο Δανός προπονητής έχει αλλάξει πολλά στην αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας του Λονδίνου και οι εμφανίσεις της Τότεναμ στα δύο πρώτα παιχνίδια της σεζόν, αποδεικνύουν πως ο 51χρονος τεχνικός έχει τις δυνατότητες να οδηγήσει ψηλά τους Spurs.

Οι οπαδοί της ομάδα του Λονδίνου «πλέουν σε πελάγη» ευτυχίας μετά την τεράστια εκτός έδρας νίκη επί της Σίτι και οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν μετά το τέλος του αγώνα ήταν δίχως άλλο εντυπωσιακές, αλλά κι ενδεικτικές της ικανοποίησης των φιλάθλων της Τότεναμ.

Οι οπαδοί των Spurs έμειναν γι’ αρκετή ώρα μετά το τέλος της αναμέτρησης στις εξέδρες του Έιτιχαντ και τραγουδούσαν συνθήματα της ομάδας τους και οι παίκτες των Spurs επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο για να τους ευχαριστήσουν για την στήριξη.

Οι ποδοσφαιριστές αλλά και ο Τόμας Φρανκ γνώρισαν την αποθέωση για την μεγάλη νίκη που σημείωσαν, καθώς καταλαβαίνει εύκολα κάποιος πως δεν είναι εύκολο για μια ομάδα να νικήσει εκτός έδρας την Σίτι.

Βεβαίως θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι αποθεωτικά ήταν και τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά για τον 51χρονο προπονητή της Τότεναμ, καθώς οι προσδοκίες των οπαδών των πρωτευουσιάνων είναι μεγάλες και στηρίζουν πολλά στην παρουσία του Δανού τεχνικού στον πάγκο της ομάδας τους.

Jubilant Tottenham fans take over the Etihad and cheer their heroes after impressive win over Man City 👏 pic.twitter.com/l43eX8qkzT — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 23, 2025

Ισοφάρισε μεγάλο ρεκόρ ο Φρανκ

Αναφερθήκαμε στον πρόλογο για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο Τόμας Φρανκ στην Τότεναμ και είναι προφανές ότι ο Δανός προπονητής ήταν μια καλή επιλογή από την διοίκηση των πρωτευουσιάνων.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο Φρανκ είχε κάνει σπουδαία δουλειά στην Μπρέντφορντ κι αυτός ήταν άλλωστε κι ένας από τους σημαντικούς λόγους που οδήγησαν την διοίκηση των Λονδρέζων στην πρόσληψη του Δανού.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι με την σημερινή νίκη της Τότεναμ, ο έμπειρος τεχνικός «μπαίνει» σ’ ένα κλειστό club, καθώς έγινε μόλις ο τρίτος προπονητής, που έχει νικήσει την Σίτι του Γκουαρντιόλα στο Έιτιχαντ, με δύο διαφορετικές ομάδες.

Θυμίζουμε ότι η Μπρέντφορντ είχε επικρατήσει της Σίτι τον Νοέμβριο του 2022, όταν στον πάγκο της βρίσκονταν ο Φρανκ.

Οι άλλοι δύο προπονητές που έχουν καταφέρει κάτι ανάλογο είναι ο Ζοσέ Μουρίνιο, το 2012 σαν προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης και το 2018 σαν τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Αντόνιο Κόντε.

Ο Ιταλός πανηγύρισε στο Έιτιχαντ το 2016 σαν προπονητής της Τσέλσι και το 2022 σαν τεχνικός της Τότεναμ.

Θα πρέπει επίσης εδώ να σημειωθεί πως οι Spurs είναι η ομάδα με τις περισσότερες νίκες (οκτώ) επί της Μάντσεστερ Σίτι την εποχή Γκουαρντιόλα, κάτι που φανερώνει ότι η Τότεναμ κοντράρει στα ίσια τους «πολίτες».