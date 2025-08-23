ΣΥΡΙΖΑ για επιστολή ΜΚΟ σε Μητσοτάκη: Να απομακρυνθεί η κυβέρνηση από την ακροδεξιά μεταναστευτική πολιτική

Πυρά στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή την επιστολή 67 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπό τον τίτλο: «η απαξίωση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών υπονομεύει την ίδια την κοινωνία και τη θεσμική λειτουργία της Δημοκρατίας».

«Το περιεχόμενο της άμεσης απάντησης 67 οργανώσεων και δικτύων, με ανοιχτή επιστολή τους προς τον κ. Μητσοτάκη, σχετικά με την απαξίωση του έργου και της διαφάνειας των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών από πρώην και νυν κυβερνητικά στελέχη, αναδεικνύει το μέγεθος της θεσμικής και δημοκρατικής διαστρέβλωσης που προανήγγειλε η κυβέρνηση απέναντι στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, μέσω δήλωσης του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου, Γρηγόρη Θεοδωράκη.

«Ο πρωθυπουργός οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση της κυβέρνησής του»

Προσθέτει πως «μπορεί ο κ. Πλεύρης να θέλει να μετατρέψει τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε όργανα άσκησης της κυβερνητικής πολιτικής, εξαπολύοντας απειλές για τη συνέχιση της λειτουργίας των μη συμμορφούμενων, οι ίδιες όμως δηλώνουν κατηγορηματικά ότι όταν ο έλεγχος εμφανίζεται ως εργαλείο τιμωρίας, τότε μιλάμε για εκβιασμό, εκφοβισμό και φίμωση».

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ υπογραμμίζει πως «ο πρωθυπουργός οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση της κυβέρνησής του απέναντι στις ΜΚΟ, αλλά και να απομακρυνθεί από την ακροδεξιά μεταναστευτική πολιτική, η οποία είναι παράνομη και έρχεται σε αντίθεση με διεθνείς κανόνες και πρακτικές».

Το πλαίσιο της επιστολής

Η ανοιχτή επιστολή έρχεται ενώ πληθαίνουν οι διαρροές εκ μέρους της κυβέρνησης για έλεγχο όλων των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό και την έντονη δυσαρέσκεια που εξέφρασε η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, Μαίρη Λόουλορ, για τις απειλές του υπουργού Μετανάστευσης, Θάνου Πλεύρη.

«Ο θεσμικός έλεγχος είναι όχι μόνο θεμιτός, αλλά και απαραίτητος – και γι’ αυτό πρώτα εμείς τον επιζητούμε, με προτάσεις μας στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνία των Πολιτών, αλλά και πληθώρα πρωτοβουλιών και επιστολών με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας», ανέφεραν, μεταξύ άλλων, οι υπογράφοντες της επιστολής.