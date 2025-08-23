newspaper
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.08.2025 | 00:04
Τραγωδία στους Παξούς - 4χρονο κορίτσι πνίγηκε σε πισίνα βίλας
Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 21:42
Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο που έφτασε στο Ισραήλ - Δείτε βίντεο
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο – Πού θα βρέξει
Ελλάδα 23 Αυγούστου 2025 | 07:20

Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο – Πού θα βρέξει

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο. Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

Spotlight

Αίθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός αναμένεται για σήμερα με παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35με 37 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τιςμεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία:Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τηνΉπειρο θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και επικράτηση νοτίων ανέμων 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά παραθαλάσσια
τμήματα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση και επικράτηση νοτίων ανέμων 3με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία:
Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα 6μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τεχνολογία
Data Centers: Στο περιφερειακό χάρτη τοποθετείται η Ελλάδα

Data Centers: Στο περιφερειακό χάρτη τοποθετείται η Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

World
Jackson Hole: Το mea culpa Πάουελ και η αλλαγή πλεύσης

Jackson Hole: Το mea culpa Πάουελ και η αλλαγή πλεύσης

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φθιώτιδα: Αιματηρό επεισόδιο με τρεις τραυματίες – 60χρονος πυροβόλησε τον αδερφό του με καραμπίνα
Ελλάδα 22.08.25

Φθιώτιδα: Αιματηρό επεισόδιο με τρεις τραυματίες – 60χρονος πυροβόλησε τον αδερφό του με καραμπίνα

Αφορμή του επεισοδίου φαίνεται να ήταν οι κτηματικές διαφορές μεταξύ των δύο αδερφών - Τα σκάγια χτύπησαν και δύο άνδρες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο

Σύνταξη
ΜΚΟ: Απέναντι βάζει την Κοινωνία των Πολιτών η κυβέρνηση Μητσοτάκη – «Επικίνδυνη ολίσθηση οι έλεγχοι σε όσους διαφωνούν»
67 ΜΚΟ καταγγέλλουν 22.08.25

Απέναντι βάζει την Κοινωνία των Πολιτών η κυβέρνηση Μητσοτάκη - «Ολίσθηση οι έλεγχοι σε όσους διαφωνούν»

Εξήντα επτά ΜΚΟ, με ανοιχτή επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζουν τη βαθιά τους ανησυχία για την υποτίμηση που δέχεται το έργο και η διαφάνεια των ΟΚοιΠ, μετά από πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις νυν και πρώην κυβερνητικών στελεχών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πάτμος: Σοβαρό πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό – «Δεν έχει σχέση με το νερό στις βρύσες» λέει ο δήμαρχος
Ελλάδα 22.08.25

Σοβαρό πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό στην Πάτμο - «Δεν έχει σχέση με το νερό στις βρύσες» λέει ο δήμαρχος

Κίνδυνος μόλυνσης της θαλάσσιας περιοχής και και έντονη δυσοσμία σε μεγάλο μέρος του νησιού στην Πάτμο λόγω της μη λειτουργίας του εργοστασίου του βιολογικού καθαρισμού - Τι συμβαίνει με την ύδρευση

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Την σκότωσε για το κινητό – Είχε εμμονή μαζί της, νόμιζε ότι έστειλε μήνυμα σε άλλον»
Γυναικοκτονία στον Βόλο 22.08.25

«Την σκότωσε για το κινητό - Είχε εμμονή μαζί της, νόμιζε ότι έστειλε μήνυμα σε άλλον» - Οι καταθέσεις των παιδιών

Τα οικονομικά προβλήματα, τα ναρκωτικά και η εμμονή του δράστη με τη γυναίκα του - Ποια ήταν η αφορμή για την άγρια δολοφονία της 36χρονης - Τι κατέθεσαν τα παιδιά στην Αστυνομία

Σύνταξη
Αναψυκτικά ηλικίας… 40 ετών και εύφλεκτα υλικά σε δυσπρόσιτες παραλίες της Χαλκιδικής συνέλεξαν οι Cleaningans
Ελλάδα 22.08.25

Αναψυκτικά ηλικίας… 40 ετών και εύφλεκτα υλικά σε δυσπρόσιτες παραλίες της Χαλκιδικής συνέλεξαν οι Cleaningans

Οι Cleaningans υπογραμμίζουν πως «η  συζήτηση φέρνει στο προσκήνιο και το ελεύθερο κάμπινγκ. Μια δραστηριότητα που για τους λάτρεις της φύσης αποτελεί εμπειρία ζωής, αλλά που δυστυχώς οι ίδιες αυτές εικόνες της ανευθυνότητας, που στέκουν ακόμη εδώ, 40 χρόνια μετά, είναι και ο λόγος που πλέον δεν μπορεί να θεωρείται νόμιμη»

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άφαντος ο δράστης – Έκκληση του θείου του να παραδοθεί στην Αστυνομία
Βόλος 22.08.25

Άφαντος ο δράστης της γυναικοκτονίας - Έκκληση του θείου του να παραδοθεί στην Αστυνομία

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του 40χρονου που σκότωσε την 36χρονη γυναίκα του - Το ενδεχόμενο να έχει βάλει τέλος στη ζωή του εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Άνδρος: Σοβαρός κίνδυνος σε παραλία του νησιού μετά από μεγάλη κατολίσθηση [εικόνες]
«Επικίνδυνη ζώνη» 22.08.25

Σοβαρός κίνδυνος σε παραλία της Άνδρου μετά από μεγάλη κατολίσθηση (εικόνες)

Παιδιά και λουόμενοι προσεγγίζουν την περιοχή και κινούνται επάνω στα βράχια, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε σοβαρό κίνδυνο - «Καμπανάκι» για παραλία της Άνδρου από τον Θεόδωρο Κολυδά

Σύνταξη
Τζόρτζια Μελόνι: Σε βίλα στη Ρόδο έκανε διακοπές η Ιταλίδα πρωθυπουργός πριν αποχωρήσει για τον Λευκό Οίκο
Ελλάδα-ΗΠΑ 22.08.25

Τζόρτζια Μελόνι: Σε βίλα στη Ρόδο έκανε διακοπές η Ιταλίδα πρωθυπουργός πριν αποχωρήσει για τον Λευκό Οίκο

Η Τζόρτζια Μελόνι βρέθηκε υπό άκρα μυστικότητα σε ιδιωτική βίλα στην Λίνδο της Ρόδου - Σφοδρές αντιδράσεις στην Ιταλία με αφρομή την τουριστική κρίση στη χώρα.

Σύνταξη
Νέα αστυνομική επιχείρηση για την εγκληματικότητα στη Δυτική Αττική – Πάνω 1.000 συλλήψεις τους τελευταίους μήνες
Ελλάδα 22.08.25

Νέα αστυνομική επιχείρηση για την εγκληματικότητα στη Δυτική Αττική – Πάνω 1.000 συλλήψεις τους τελευταίους μήνες

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος επιχειρούν στην περιοχή σε σχεδόν καθημερινή βάση οι εξειδικευμένες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύνταξη
Φωτιά τώρα στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας – Ήχησε το 112
Ελλάδα 22.08.25

Πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας - Ήχησε το 112

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που έλαβαν οι πολίτες

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Με βαρύ ποινικό παρελθόν o 40χρονος δράστης – Είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρείο τον Ιούνιο
Βόλος 22.08.25

Μέλος εγκληματικής οργάνωσης ο 40χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του - Είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρείο τον Ιούνιο

Άφαντος παραμένει ο δράστης της δολοφονίας στον Βόλο - Με ένα εργαλείο από την ψησταριά σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί οι Ελληνες αγαπούν τις λαϊκές αγορές
Οικονομικές Ειδήσεις 23.08.25

Γιατί οι Ελληνες αγαπούν τις λαϊκές αγορές

Επτά στους δέκα διαθέτουν έως 60 ευρώ την εβδομάδα για φρούτα και λαχανικά - Ζητούν απογευματινό ωράριο και περισσότερα βιολογικά προϊόντα, διατηρώντας υψηλή εμπιστοσύνη σε τιμές και προσωπική σχέση

Δήμητρα Σκούφου
Γιατί δεν συμφέρει η σύνταξη μετά τα 40 έτη εργασίας – Ποιοι θα ωφεληθούν από το νέο σύστημα
Οικονομικές Ειδήσεις 23.08.25

Γιατί δεν συμφέρει η σύνταξη μετά τα 40 έτη εργασίας – Ποιοι θα ωφεληθούν από το νέο σύστημα

Υστερα από αυτό το όριο η προσαύξηση μειώνεται δραστικά και οι συνταξιούχοι κερδίζουν ελάχιστα, σε αντίθεση με τα μεγάλα οφέλη που προκύπτουν στη διαδρομή από τα 35 έως τα 40 έτη

Ηλίας Γεωργάκης
Συμβόλαια… Γολγοθάς για τα ακίνητα: Χαμένοι στις ψηφιακές πλατφόρμες οι ιδιοκτήτες
Οικονομία 23.08.25

Συμβόλαια… Γολγοθάς για τα ακίνητα: Χαμένοι στις ψηφιακές πλατφόρμες οι ιδιοκτήτες

Πώς βγαίνουν στην επιφάνεια τεχνικά και πολεοδομικά ζητήματα για αυθαίρετα, αλλαγές χρήσης σε κτίρια, οικοδομικές άδειες, πυροπροστασία και αντισεισμικές απαιτήσεις

Προκόπης Γιόγιακας
ΔΥΠΑ: Αυξήθηκαν κατά 41.000 οι άνεργοι τον Ιούλιο – Σταθερά υψηλή η μακροχρόνια ανεργία
ΔΥΠΑ 23.08.25

Αυξήθηκαν κατά 41.000 οι άνεργοι τον Ιούλιο - Σταθερά υψηλή η μακροχρόνια ανεργία

Αυξήθηκε κατά 5,5% η ανεργία τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον Ιούνιο, με 41.263 νέους άνεργους να εγγράφονται στα μητρώα της ΔΥΠΑ. Σε ετήσια βάση οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 6,2% ή κατά 53.000 άτομα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ιαπωνία εξετάζει το αδιανόητο: Να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Και φταίει γι’ αυτό και ο Τραμπ
Reuters 23.08.25

Η Ιαπωνία εξετάζει το αδιανόητο: Να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Και φταίει γι’ αυτό και ο Τραμπ

Καθώς η αμυντική στήριξη από τις ΗΠΑ έπαψε πια να θεωρείται δεδομένη και η Κίνα ενισχύεται πυρηνικά, δύο χώρες της ανατολικής Ασίας εξετάζουν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κολομβία: Ο πατέρας του δολοφονημένου γερουσιαστή Ουρίμπε παίρνει τη θέση του στην κούρσα των υποψηφίων
Κολομβία 23.08.25

Συνεχίζει ο πατέρας τη μάχη στη θέση του δολοφονημένου γερουσιαστή Ουρίμπε

Στη μάχη επιλογής υποψηφίου της δεξιάς στην Κολομβία εισέρχεται ο πατέρας του δολοφονημένου γερουσιαστή Ουρίμπε, ο οποίος έγινε στόχος επίθεσης εφήβου και υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αυτόγραφο του Τραμπ στον Πούτιν και… δυσαρέσκεια για τον βομβαρδισμό αμερικανικού εργοστασίου
Ουκρανία 23.08.25

Αυτόγραφο Τραμπ στον Πούτιν και... δυσαρέσκεια για το πλήγμα σε αμερικανικό εργοστάσιο

Δυσαραστημένος δήλωσε ο Τραμπ για το ρωσικό πλήγμα σε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία, αφού ανακοίνωσε ότι θα στείλει αυτόγραφο στον Πούτιν με φωτογραφία τους από την Αλάσκα.

Σύνταξη
Μεξικό: 12 φερόμενοι ως κακοποιοί νεκροί σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς και στρατιωτικούς
Ξέσπασε μάχη 23.08.25

12 φερόμενοι ως κακοποιοί σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών στο Μεξικό

Δώδεκα άτομα, φερόμενα ως κακοποιοί, σκοτώθηκαν στη διάρκεια μάχης που ξέσπασε σε δήμο της πολιτείας Νουέβο Λεόν του Μεξικού όταν πολίτες άνοιξαν πυρ εναντίον αστυνομικών και στρατιωτικών.

Σύνταξη
Κατεχόμενα: Παράνομη επίσκεψη του αντιπροέδρου της Τουρκίας και με «λύση δυο κρατών» για το Κυπριακό
Κύπρος 23.08.25

Παράνομη επίσκεψη Γιλμάζ στα Κατεχόμενα και με «λύση δυο κρατών»

Παράνομη επίσκεψη στα Κατεχόμενα πραγματοποιεί ο Τζεβντέτ Γιλμάζ, απ' όπου μίλησε για «λύση δυο κρατών», διαβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τη γραμμή της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Σύνταξη
Ρωσία και ΗΠΑ συζητούν «κοινά έργα» στην Αρκτική και την Αλάσκα, δηλώνει ο Πούτιν
«Τεράστιες ευκαιρίες» 23.08.25

Πούτιν: Συζητάμε με τις ΗΠΑ «κοινά έργα» για Αρκτική και Αλάσκα

Ρωσία και ΗΠΑ λένε ότι διακρίνουν τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες εάν μπορέσουν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους, με τον Πούτιν να δηλώνει ότι συζητούν και «κοινά έργα» στην Αρκτική και την Αλάσκα.

Σύνταξη
UBS: Επιφυλακτική για τις μετοχές της ευρωζώνης, αλλά η ανάκαμψη έρχεται
Διεθνής Οικονομία 23.08.25

UBS: Επιφυλακτική για τις μετοχές της ευρωζώνης, αλλά η ανάκαμψη έρχεται

Οι σημαντικές πηγές αβεβαιότητας φρενάρουν τις εκτιμήσεις της UBS για την πορεία των μετοχών στην ευρωζώνη, ωστόσο εκτιμά ότι η ανάπτυξη των κερδών θα επιταχυνθεί το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ο Τραμπ, ο Μπούλος και το γιοτ στο Πέραμα – Αποκάλυψη New York Times
«Οσμή σκανδάλου» 23.08.25

Ο Τραμπ, ο Μπούλος και το γιοτ στο Πέραμα – Αποκάλυψη New York Times

Ο σύζυγος της Τίφανι Τραμπ, Μάικλ Μπούλος, φαίνεται να έπεισε τον Τζάρεντ Κούσνερ να αγοράσει ένα ημιτελές γιοτ που βρίσκεται στην Ελλάδα για ένα ποσό μεγαλύτερο από την πραγματική του αξία

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
Απόρρητο