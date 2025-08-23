Αίθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός αναμένεται για σήμερα με παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35με 37 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τιςμεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία:Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τηνΉπειρο θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και επικράτηση νοτίων ανέμων 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά παραθαλάσσια

τμήματα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση και επικράτηση νοτίων ανέμων 3με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία:

Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα 6μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.