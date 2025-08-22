newspaper
23.08.2025 | 00:04
Τραγωδία στους Παξούς - 4χρονο κορίτσι πνίγηκε σε πισίνα βίλας
22.08.2025 | 21:42
Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο που έφτασε στο Ισραήλ - Δείτε βίντεο
Διάστημα: ΗΠΑ και Κίνα μετρούν τις δυνάμεις τους
Κόσμος 22 Αυγούστου 2025 | 23:52

Διάστημα: ΗΠΑ και Κίνα μετρούν τις δυνάμεις τους

Όπως στη γη έτσι και στα άστρα, οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας πρόκειται να εκτοξευθούν στον αγώνα για την κατάκτηση της σελήνης.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

Spotlight

Από το 1969, οι ΗΠΑ ηγούνται στην εξερεύνηση της Σελήνης και είναι η μόνη χώρα που έχει προσεληνώσει ανθρώπους στο φεγγάρι. Η Σοβιετική Ένωση, ο μόνος πραγματικός ανταγωνιστής της Ουάσιγκτον εκείνη την εποχή, δεν το πέτυχε ποτέ, παρά το γεγονός ότι έστειλε τον πρώτο άνθρωπο στο διάστημα περίπου οκτώ χρόνια νωρίτερα.

Η διαστημική κούρσα ΗΠΑ-Κίνας γίνεται όλο και πιο σκληρή

Η Κίνα έκανε μια πρώτη επανδρωμένη διαστημική αποστολή μόλις το 2003 – αλλά ο αυξανόμενος διαστημικός τομέας της έχει επιταχύνει τον ρυθμό, με φιλοδοξίες να βάλει μπότες στη Σελήνη μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Το Πεκίνο σημείωσε σημαντική πρόοδο μόλις αυτόν τον μήνα, με την Κινεζική Υπηρεσία Επανδρωμένου Διαστήματος να ανακοινώνει ότι πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη δοκιμή απογείωσης και καθόδου του σεληνιακού της οχήματος Lanyue στην επαρχία Hebei, σε μια δοκιμαστική επιφάνεια σχεδιασμένη να προσομοιώνει τη βαρύτητα και τις συνθήκες του εδάφους της Σελήνης.

Ο πύραυλος March-10

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο πύραυλος March-10 της Κίνας ολοκλήρωσε την πρώτη στατική του δοκιμή πυροδοτώντας τους επτά παράλληλους κινητήρες YF-100K στις εγκαταστάσεις Wenchang στο Hainan. Ο αδελφός πύραυλος της ίδιας σειράς, ο διβάθμιος μερικώς επαναχρησιμοποιήσιμος Long March-10a, παραμένει υπό ανάπτυξη με μια πρώτη πτήση να έχει προγραμματιστεί για το 2026 και σχεδιάζεται να χρησιμεύσει για τη μεταφορά πληρώματος και φορτίου στον διαστημικό σταθμό Tiangong της Κίνας.

Ήταν ένα πολυάσχολο καλοκαίρι: τον Ιούνιο, το διαστημόπλοιο Mengzhou της Κίνας – κλειδί για τις σεληνιακές φιλοδοξίες της – πέρασε μια δοκιμή πτήσης διαφυγής βαρυτικού πεδίου. Εν τω μεταξύ, τον περασμένο μήνα πραγματοποιήθηκε η εκτόξευση του ένατου διαστημοπλοίου φορτίου της σειράς Tianzhou, του Tianzhou-9, στον διαστημικό σταθμό Tiangong.

Η κούρσα για προσελήνωση

Στην πορεία, το Πεκίνο επανέλαβε τα σχέδιά του να προσγειώσει τους κοσμοναύτες του στη Σελήνη πριν από το 2030 για επιστημονική εξερεύνηση – ρίχνοντας ευθέως το γάντι στις ΗΠΑ, όπου το πρόγραμμα Artemis της NASA έχει επίσης προγραμματίσει μια αποστολή για την επιστροφή Αμερικανών αστροναυτών στο σεληνιακό έδαφος γύρω στο 2027. Αυτό είναι ένα παιχνίδι όπου, με τη NASA να στρέφει τώρα το βλέμμα της στον Άρη, οι ΗΠΑ έχουν ένα πλεονέκτημα περίπου έξι δεκαετιών, μετά την επιτυχία του προγράμματος Apollo.

Ωστόσο, υπάρχουν ερωτηματικά σχετικά με τις δύο επιλογές της NASA για σεληνιακά σκάφη προσεδάφισης. Το Starship της SpaceX είχε ένα ταραχώδες ρεκόρ μέχρι σήμερα, με επόμενη δοκιμαστική εκτόξευση στις 24 Αυγούστου.

Η Blue Origin, εν τω μεταξύ, εξακολουθεί να αναπτύσσει το σκάφος προσεδάφισης Mark 2 και σκοπεύει να εκτοξεύσει δοκιμαστικά μόνο τον προκάτοχό του – το Mark 1 – αργότερα φέτος. Ο πύραυλος του Τζεφ Μπέζος που θα μεταφέρει τα σκάφη προσεδάφισης πραγματοποιεί μόλις τη δεύτερη πτήση του τον επόμενο μήνα.

Η China Aerospace

Η αυξανόμενη σημασία των ιδιωτικών εταιρειών των ΗΠΑ στην προώθηση της διαστημικής τους δραστηριότητας είναι αξιοσημείωτη, αλλά όχι μοναδική. Ενώ μεγάλο μέρος του διαστημικού τοπίου της Κίνας κυριαρχείται από την κρατική China Aerospace Science and Technology Corporation, εμπορικοί παίκτες όπως η Galactic Energy, η LandSpace και η i-Space – που δεν πρέπει να συγχέονται με την ιαπωνική iSpace – έχουν επίσης αναλάβει δράση.
«Πιστεύω ότι η Κίνα θα μπορούσε να ξεπεράσει τη NASA στη Σελήνη», δήλωσε στο CNBC ο καθηγητής Κουέντιν Πάρκερ, διευθυντής του εργαστηρίου διαστημικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ.
«Το έργο Artemis της NASA αντιμετωπίζει τεράστιες καθυστερήσεις, προβλήματα προϋπολογισμού και ζητήματα ηγεσίας υπό την τρέχουσα κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Κίνα να μπορέσει να προσγειώσει ανθρώπους ξανά στη Σελήνη πρώτη», πρόσθεσε, σημειώνοντας την ταχεία ανάπτυξη της διαστημικής τεχνολογίας της Κίνας και «την αποδεδειγμένη ικανότητα αποστολών την τελευταία δεκαετία ειδικότερα, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών CST και Chang’e και Tianwen».

Δεν διακυβεύεται μόνο το εθνικό κύρος

Όπως και με την πρώτη διαστημική κούρσα, δεν διακυβεύεται μόνο το εθνικό κύρος — αξιωματούχοι και αναλυτές των ΗΠΑ έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι οι διαστημικές φιλοδοξίες της Κίνας συνδέονται αναπόφευκτα με τη στρατιωτικοποίηση.

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τα σχόλια την άνοιξη του στρατηγού Τσενς Σάλτζμαν, επικεφαλής των διαστημικών επιχειρήσεων της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ, ότι «[η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας] αναπτύσσει αυτό που εμείς, ειρωνικά, αποκαλούμε «ιστό θανάτου». Και δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα δίκτυο εκατοντάδων δορυφόρων που είναι ένα δίκτυο αισθητήρων που παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο με στόχο ποιοτικές πληροφορίες της δύναμής μας».

Πηγή: OT.gr

Wall Street
Wall Street: Ανοδικό ξέσπασμα μετά το Τζάκσον Χολ

Wall Street: Ανοδικό ξέσπασμα μετά το Τζάκσον Χολ

Σύνταξη
