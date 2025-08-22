Διάστημα: ΗΠΑ και Κίνα μετρούν τις δυνάμεις τους
Όπως στη γη έτσι και στα άστρα, οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας πρόκειται να εκτοξευθούν στον αγώνα για την κατάκτηση της σελήνης.
- ΗΠΑ και Κίνα μετρούν τις δυνάμεις τους στο διάστημα
- Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα - Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου
- «Αυθαίρετες» οι παρεμβάσεις Πλεύρη για τις ΜΚΟ, λέει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ – «Ανησυχητικά τα νέα από την Ελλάδα»
- Κλέλια Ανδριολάτου: Πόζες με μπλε ολόσωμο μαγιό μετά το λευκό μπικίνι
Από το 1969, οι ΗΠΑ ηγούνται στην εξερεύνηση της Σελήνης και είναι η μόνη χώρα που έχει προσεληνώσει ανθρώπους στο φεγγάρι. Η Σοβιετική Ένωση, ο μόνος πραγματικός ανταγωνιστής της Ουάσιγκτον εκείνη την εποχή, δεν το πέτυχε ποτέ, παρά το γεγονός ότι έστειλε τον πρώτο άνθρωπο στο διάστημα περίπου οκτώ χρόνια νωρίτερα.
Η διαστημική κούρσα ΗΠΑ-Κίνας γίνεται όλο και πιο σκληρή
Η Κίνα έκανε μια πρώτη επανδρωμένη διαστημική αποστολή μόλις το 2003 – αλλά ο αυξανόμενος διαστημικός τομέας της έχει επιταχύνει τον ρυθμό, με φιλοδοξίες να βάλει μπότες στη Σελήνη μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Το Πεκίνο σημείωσε σημαντική πρόοδο μόλις αυτόν τον μήνα, με την Κινεζική Υπηρεσία Επανδρωμένου Διαστήματος να ανακοινώνει ότι πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη δοκιμή απογείωσης και καθόδου του σεληνιακού της οχήματος Lanyue στην επαρχία Hebei, σε μια δοκιμαστική επιφάνεια σχεδιασμένη να προσομοιώνει τη βαρύτητα και τις συνθήκες του εδάφους της Σελήνης.
Ο πύραυλος March-10
Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο πύραυλος March-10 της Κίνας ολοκλήρωσε την πρώτη στατική του δοκιμή πυροδοτώντας τους επτά παράλληλους κινητήρες YF-100K στις εγκαταστάσεις Wenchang στο Hainan. Ο αδελφός πύραυλος της ίδιας σειράς, ο διβάθμιος μερικώς επαναχρησιμοποιήσιμος Long March-10a, παραμένει υπό ανάπτυξη με μια πρώτη πτήση να έχει προγραμματιστεί για το 2026 και σχεδιάζεται να χρησιμεύσει για τη μεταφορά πληρώματος και φορτίου στον διαστημικό σταθμό Tiangong της Κίνας.
Η κούρσα για προσελήνωση
Στην πορεία, το Πεκίνο επανέλαβε τα σχέδιά του να προσγειώσει τους κοσμοναύτες του στη Σελήνη πριν από το 2030 για επιστημονική εξερεύνηση – ρίχνοντας ευθέως το γάντι στις ΗΠΑ, όπου το πρόγραμμα Artemis της NASA έχει επίσης προγραμματίσει μια αποστολή για την επιστροφή Αμερικανών αστροναυτών στο σεληνιακό έδαφος γύρω στο 2027. Αυτό είναι ένα παιχνίδι όπου, με τη NASA να στρέφει τώρα το βλέμμα της στον Άρη, οι ΗΠΑ έχουν ένα πλεονέκτημα περίπου έξι δεκαετιών, μετά την επιτυχία του προγράμματος Apollo.
Ωστόσο, υπάρχουν ερωτηματικά σχετικά με τις δύο επιλογές της NASA για σεληνιακά σκάφη προσεδάφισης. Το Starship της SpaceX είχε ένα ταραχώδες ρεκόρ μέχρι σήμερα, με επόμενη δοκιμαστική εκτόξευση στις 24 Αυγούστου.
Η China Aerospace
Δεν διακυβεύεται μόνο το εθνικό κύρος
Όπως και με την πρώτη διαστημική κούρσα, δεν διακυβεύεται μόνο το εθνικό κύρος — αξιωματούχοι και αναλυτές των ΗΠΑ έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι οι διαστημικές φιλοδοξίες της Κίνας συνδέονται αναπόφευκτα με τη στρατιωτικοποίηση.
Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τα σχόλια την άνοιξη του στρατηγού Τσενς Σάλτζμαν, επικεφαλής των διαστημικών επιχειρήσεων της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ, ότι «[η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας] αναπτύσσει αυτό που εμείς, ειρωνικά, αποκαλούμε «ιστό θανάτου». Και δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα δίκτυο εκατοντάδων δορυφόρων που είναι ένα δίκτυο αισθητήρων που παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο με στόχο ποιοτικές πληροφορίες της δύναμής μας».
Πηγή: OT.gr
- Ο Τραμπ, ο Μπούλος και το γιοτ στο Πέραμα – Αποκάλυψη New York Times
- Premier League: Πρώτη νίκη για την Τσέλσι με «5άρα»!
- Τραγωδία στους Παξούς – 4χρονο κορίτσι πνίγηκε σε πισίνα βίλας
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 23.08.2025]
- Διάστημα: ΗΠΑ και Κίνα μετρούν τις δυνάμεις τους
- Μπάγερν Μονάχου – Λειψία 6-0: «Σκόρπισαν» τρόμο στην πρεμιέρα οι Βαυαροί…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις