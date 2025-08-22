Διαιτησία: Τρίτη μεγάλη διοργάνωση για τον Φωτιά

Πολύ μεγάλη διάκριση για τον Ελληνα διεθνή διαιτητή Βασίλη Φωτιά (Πέλλας), η τρίτη μεγάλη παρουσία του σε μεγάλη διοργάνωση μέσα σε 1,5 χρόνο. Επίσης, ο 36χρονος ρέφερι συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των ταλέντων της UEFA που σημαίνει ότι τον παρακολουθούν και τον προορίζουν για τον πίνακα της ελίτ κατηγορίας, της κορυφαίας στην Ευρώπη.

Η τελευταία μεγάλη διάκριση του Βασίλη Φωτιά είναι ότι συμπεριλαμβάνεται στους επτά Ευρωπαίους διαιτητές που θα σφυρίξουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Εθνικών Ομάδων U17 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ το χρονικό διάστημα 3-27 Νοεμβρίου 2025. Ο Φωτιάς θα έχει και Ελληνες βοηθούς, συγκεκριμένα τους Μεϊντανά (Αχαϊας) και Παπαδάκη (Ηρακλείου).

Η διαιτητική άνοδος του Φωτιά ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024, όταν σφύριξε στην τελική φάση του Euro U19 στην Βόρεια Ιρλανδία, όπου διαιτήτευσε και τον τελικό Ισπανία-Γαλλία 2-0, μαζί του και ο Αθηναίος βοηθός Ανδρέας Φωτόπουλος. Φέτος το καλοκαίρι πήρε μέρος στην τελική φάση του Euro U21, που διεξήχθη στη Σλοβακία, με βοηθούς τους Μεϊντανά (Αχαΐας), Παπαδάκη (Ηρακλείου), VAR τον Ευαγγέλου (Αθηνών), σφύριξε τον ημιτελικό Αγγλία-Ολλανδία 2-1. Θα ακολουθήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο εθνικών ομάδων κάτω των 17 ετών.

Την Πέμπτη 21 Αυγούστου ο Φωτιάς σφύριξε Σέλμπουρν (Ιρλανδίας)-Λίνφιλντ 3-1 (Βόρειας Ιρλανδίας), για τα πλέι οφ του Conference League. Όπως αναμενόταν, δεδομένης της κόντρας Βορρά-Νότου αποδείχθηκε ιδιαίτερα καυτό ματς, με απευθείας κόκκινη και τρία πέναλτι!

Οι άλλοι έξι Ευρωπαίοι διαιτητές που επιλέχθηκαν για το Μουντιάλ U17 στο Κατάρ είναι οι: Μπάρμπου (Ρουμάνος), Κολόμπο (Ιταλός), Ντερεβίνσκι (Ουκρανός), Σάγκι (Νορβηγός), Βαν Εϊκ (Ολλανδός), Βεργκότ (Βέλγος).