Σέλμπουρν vs Λίνφιλντ: Το παράδοξο της ΟΥΕΦΑ που οδήγησε σε δεύτερο ιρλανδικό ντέρμπι

Βορράς εναντίον Νότου. Όπως τουλάχιστον συμβαίνει τον τελευταίο αιώνα στο νησί της Ιρλανδίας. Από το 1921 όταν και χωρίστηκε σε δύο κράτη. Και αν η αρχική εχθρότητα έχει – με τα χρόνια- εξελιχθεί σε απλή καχυποψία, οι μεν συνεχίζουν να βλέπουν τους δε με… μισό μάτι.

Αυτή η κόντρα αναβίωσε το φετινό καλοκαίρι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η πρωταθλήτρια της Ιρλανδίας, Σέλμπουρν, κληρώθηκε στον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League με αντίπαλο την πρωταθλήτρια της Βορείου Ιρλανδίας, Λίνφιλντ.

Δεν είναι ένα «ντέρμπι μίσους» όπως άλλα στο νησί, αλλά είναι φορτισμένο επειδή θυμίζει την πολιτισμική, θρησκευτική και εθνική διαίρεση ανάμεσα σε Δουβλίνο και Μπέλφαστ.

Η Λίνφιλντ, ως ο πιο μεγάλος και «προτεσταντικός/φιλο-βρετανικός» σύλλογος του Μπέλφαστ, συμβολίζει μια παράδοση δεμένη με την ένωση με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Σέλμπουρν, αν και δεν είναι τόσο «πολιτικοποιημένος» σύλλογος, όσο οι Σάμροκ Ρόβερς, εκπροσωπεί τον νότο και την κουλτούρα του Δουβλίνου, με ταυτίσεις στον ιρλανδικό εθνικισμό.

Δεν συναντιούνται συχνά, έστω και αν τους χωρίζουν μόλις 100 μίλια – ή περίπου δύο ώρες οδικώς. Αλλά όταν γίνεται έχει ειδική βαρύτητα. Από το Κύπελλο Βορρά-Νότου της δεκαετίας του 60 μέχρι τους υψηλού επιπέδου τελικούς του Setanta Sports Cup που διακόπηκε το 2014.

Φέτος μέσα σε 43 ημέρες πέφτει η μία πάνω στην άλλη, κυνηγώντας την ευρωπαϊκή δόξα.

Πρώτο ματς βρήκε νικητές τους… νότιους με 1-0, με τη ρεβάνς στο «Γουίνδσορ Παρκ» να ολοκληρώνεται με 1-1. Πρόκριση για τους «Shels».

Σήμερα ξανά Σέλμπουρν – Λίνφιλντ στο Τόλκα Παρκ του Δουβλίνου. Αν και οι γηπεδούχοι είχαν φύγει νικητές από τα ματς του Ιουλίου, η Λίνφιλντ έκτοτε έχει εντυπωσιάσει στους αγώνες της. Απέκλεισε τη Ζαλγκίρις και τη Βίκινγκουρ, την ίδια ώρα που η Σέλμπουρν δεν εντυπωσίασε απέναντι σε Καραμπάγκ και Ριέκα. Έτσι πλέον οι δύο αυτές ομάδες κρατούν στα χέρια τους το γόητρο του ιρλανδικού ποδοσφαίρου (συνολικά) για την είσοδο στη league phase του Conference. Μαζί και με τη Σάμροκ Ρόβερς που αγωνίζεται κόντρα στην Σάντα Κλάρα. Άλλωστε, εκτός από τα ιστορικά, δίνεται και μια αίσθηση μεγάλης αξίας οικονομικά, μιας και η συμμετοχή στη main phase των διοργανώσεων της UEFA φέρνει σημαντικά έσοδα.

Για τη Σέλμπουρν, μια πρόκριση θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου που θα φτάσει σε ευρωπαϊκή φάση ομίλων. Ή στη league phase όπως πλέον λέγεται.

Για τη Λίνφιλντ, θα είναι τεράστια ευκαιρία να επιστρέψει σε ευρωπαϊκή προβολή και να συνεχίσει την προσπάθεια να βάλει ομάδα της Βόρειας Ιρλανδίας σε ομίλους UEFA, κάτι που ιστορικά είναι εξαιρετικά δύσκολο.