Ταχύτητα από… αγώνες ράλι έπιασε ένας οδηγός στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, με τα ραντάρ της Τροχαίας να εντοπίζουν ότι το πολυτελές όχημα που οδηγούσε είχε φτάσει τα 198 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Ο 33χρονος ημεδαπός οδηγός αγνόησε… επιδεικτικά κάθε κανόνα οδικής ασφάλειας και εντοπίστηκε ακολούθως από τους άνδρες της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το lamianow, το όχημα σταθμεύτηκε στα διόδια της Θήβας για λόγους ασφαλείας, όπου και ακολούθησε η σύλληψη του οδηγού στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Με βάση τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επιβλήθηκε πρόστιμο 700 ευρώ, καθώς και αφαίρεση διπλώματος για δύο μήνες.

Τα πρόστιμα και οι ποινές για υπερβολική ταχύτητα

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας αν ο οδηγός υπερβεί το όριο ταχύτητας κατά πάνω από 50 χιλιόμετρα ανά ώρα, του επιβάλλεται πρόστιμο 700 ευρώ και του αφαιρείται η άδεια οδήγησης για 60 ημέρες.

Στην πρώτη υποτροπή, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για 180 ημέρες. Στη 2η υποτροπή, το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ και η αφαίρεση διπλώματος φτάνει το ένα έτος.

Αν ο οδηγός κινηθεί με ταχύτητα πάνω από 200 χιλιόμετρα ανά ώρα ή συμμετέχει σε παράνομους αγώνες (κόντρες), το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για 1 έτος.

Η πρώτη υποτροπή επιφέρει 4.000 ευρώ πρόστιμο και δύο χρόνια αφαίρεση, ενώ η 2η φτάνει στα 8.000 ευρώ και 4 χρόνια χωρίς δίπλωμα.