Στη σύλληψη ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν οι αστυνομικοί της ομάδας «Ζ», το βράδυ της Παρασκευής 15 Αυγούστου.

Πιο συγκεκριμένα, ο 20χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα στο κέντρο της πόλης, επί της οδού Τσιμισκή, ενώ είχε ήδη περάσει δέκα κόκκινα φανάρια, πραγματοποιώντας ελιγμούς.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον οδηγό της μοτοσικλέτας στην περιοχή του Παλαιού Σταθμού, παρά την προσπάθεια του να αποφύγει τον έλεγχο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Περιπολούντες αστυνομικοί ομάδας “Ζ”, βραδινές ώρες χθες (15-08-2025), εντόπισαν δίκυκλη μοτοσικλέτα να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε κεντρική οδό της πόλης, με τον οδηγό να παραβιάζει, επανειλημμένως, ερυθρούς σηματοδότες (10 στον αριθμό), ενεργώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς.

Στην περιοχή Παλαιού Σταθμού η μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ο 20χρονος ημεδαπός οδηγός, παρά την προσπάθειά του να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».