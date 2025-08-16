Δύο θανατηφόρα τροχαία στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα – Νεκροί 21χρονος και 67χρονος οδηγοί αυτοκινήτων

Δύο θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές του Σαββάτου 16 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη, με δύο άτομα να χάνουν τη ζωή τους σε ισάριθμα τροχαία δυστυχήματα.

Το πρώτο σημειώθηκε στις 03:30 στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονος με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, ξέφυγε από την πορεία του, χτύπησε στο πεζοδρόμιο, αλλά και στην περίφραξη ιδιωτικού σχολείου. Στο σημείο έσπευσε και η πυροσβεστική υπηρεσία με έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα. Νεκρός από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου ανασύρθηκε ο 22χρονος οδηγός, ενώ τραυματίστηκαν δύο επιβάτες του οχήματος, ηλικίας 18 και 19 χρόνων.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ άνδρας από ΕΙΧ όχημα, συνεπεία εκτροπής του επί της Λεωφ. Γεωργικής Σχολής, στην περιοχή Μίκρα, του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, #θεσσαλονίκη.

Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2025

Λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 05:50, στο 21ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών σημειώθηκε άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα. Στο συγκεκριμένο σημείο και στο ρεύμα εισόδου στη Θεσσαλονίκη, ο 67χρονος οδηγός ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, αυτό χτύπησε στο διαχωριστικό στηθαίο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με ΙΧ.

Αποτέλεσμα της εκτροπής και της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο 67χρονος οδηγός του φορτηγού.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για τα θανατηφόρα τροχαία στη Θεσσαλονίκη:

«Σήμερα (16-08-2025) και ώρα 03:30, Ι.Χ.Ε.αυτοκίνητο που κινούνταν στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στο ρεύμα εξόδου, ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε σε κράσπεδο και αφού ανετράπη, προσέκρουσε σε περίφραξη ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό του 22χρονου ημεδαπού οδηγού και τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ημεδαπών επιβαινόντων 18 και 19 ετών.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Αργότερα την ίδια ημέρα και συγκεκριμένα στις 05:50, στο 21ο χλμ. της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Ι.Χ.Φορτηγό που οδηγούσε 67χρονος ημεδαπός και κινούνταν στο ρεύμα εισόδου, ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε σε διαχωριστικό τσιμεντένιο στηθαίο, ανετράπη και αφού εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με διερχόμενο επιβατικό όχημα. Αναφέρθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός του 67χρονου άντρα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του συγκεκριμένου δυστυχήματος διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης».