ΠΑΟΚ: Οι 11 που επέλεξε ο Λουτσέσκου για το πρώτο παιχνίδι με τη Ριέκα

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την 11άδα με την οποία ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στις 21:45 τη Ριέκα, στο «Stadion Rujevica», στο πλαίσιο της 1ης αναμέτρησης για τα πλέι οφ του Europa League.

Η αρχική σύνθεση του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ.

Στον πάγκο οι: Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Καμαρά, Λόβρεν, Γιακουμάκης, Σάστρε, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Χατσίδης Μύθου, Ντεσπόντοφ, Μπαταούλας.

Η αρχική σύνθεση της Ριέκα (Ρ. Τζάλοβιτς): Ζλόμισλιτς, Λάσικας, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Πέτροβιτς, Ντάντας, Γιάνκοβιτς, Εντόκιτ, Μέναλο, Φρουκ

Στον πάγκο: Τοντόροβιτς, Κίτιν, Τσοπ, Ρουκάβινα, Γκόζακ, Ιλίνκοβιτς, Θάτσι, Μπούτιτς, Μπογκόγεβιτς, Χούσιτς, Γιούριτς, Κράιλαχ.

Οσον αφορά τη διάταξη του ΠΑΟΚ, ο Παβλένκα θα καθίσει στην εστία, την αμυντική γραμμή θα συνθέσουν Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Από εκεί και πέρα στη μεσαία γραμμή Μεϊτέ και Οζντόεφ θα παίξουν στον άξονα, ενώ Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς και Κωνσταντέλιας θα αποτελέσουν τη τριάδα πίσω από τον μοναδικό επιθετικό που είναι ο Τσάλοφ.

Την αναμέτρηση θα σφυρίξει ο Σλοβάκος Ιβάν Κρούζλιακ, με βοηθούς τους επίσης Σλοβάκους Μπράνισλαβ Χάντσκο Γιαν Πόζορ, ενώ τέταρτος διαιτητής ο συμπατριώτης τους Πέτερ Κράλοβιτς. Από εκεί και πέρα στο VAR θα είναι ο Ιταλός Μίκαελ Φάμπρι με βοηθό τον Σλοβάκο Μπόρις Μαρέφκα.