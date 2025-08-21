«Πάγωσε» το ΟΑΚΑ η Σάμσουνσπορ: 0-1 στο 51’ με τον Τόμασον (vid)
Η Σάμσουνσπορ άνοιξε το σκορ στο ΟΑΚΑ στο 51ο λεπτό με τον Τόμασον.
Σοκ στο ΟΑΚΑ, με την Σάμσουνσπορ να μπαίνει δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και να ανοίγει το σκορ στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, για τα playoffs του Europa League.
Οι Τούρκοι εκτέλεσαν το κόρνερ, που είχαν κερδίσει μετά την απόκρουση του Ντραγκόφσκι στο δυνατό σουτ του Εντσάμ, ο Τόμασον πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα του Τριφυλλιού για το 1-0 των φιλοξενούμενων.
Οι Πράσινοι δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που είχαν στο πρώτο ημίχρονο και η Σάμσουνσπορ στο 51’ «πάγωσε» το ΟΑΚΑ με το γκολ του Τόμασον.
Δείτε το γκολ της Σάμσουνσπορ:
