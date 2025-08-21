newspaper
21.08.2025 | 13:48
Φωτιά κοντά στην Πάτρα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Τσουκαλάς για την κατάντια του ΕΣΥ: Άλλη μία θλιβερή πρωτιά, απορώ πως στέκεται στη θέση του ο υπ. Υγείας
Πολιτική Γραμματεία 21 Αυγούστου 2025 | 11:45

Τσουκαλάς για την κατάντια του ΕΣΥ: Άλλη μία θλιβερή πρωτιά, απορώ πως στέκεται στη θέση του ο υπ. Υγείας

Ο κ. Τσουκαλάς μιλώντας στο MEGA , και με αφορμή την έρευνα-κόλαφο της Eurostat που καθιστά τη χώρα μας ουραγό πανευρωπαϊκά σε επίπεδο υπηρεσιών υγείας, έκανε λόγο για «ακόμη μία θλιβερή “πρωτιά” επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας»

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Spotlight

Πυρά κατά της κυβέρνησης με φόντο έκθεση κόλαφο της Eurostat σχετικά με την κατάντια του ΕΣΥ, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ο οποίος μάλιστα αναρωτήθηκε πως παραμένει στη θέση του ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Τσουκαλάς μιλώντας στο MEGA , και με αφορμή την έρευνα-κόλαφο της Eurostat που καθιστά τη χώρα μας ουραγό πανευρωπαϊκά σε επίπεδο υπηρεσιών υγείας, έκανε λόγο για «ακόμη μία θλιβερή “πρωτιά” επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας» και εξήγησε:

«Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 3,6% και εμάς είναι 21,9%. Είμαστε εξίμιση φορές πάνω από τον μέσο Ευρωπαίο και αποτελούμε τη χώρα που αυξάνει γεωμετρικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η αμέσως επόμενη χώρα με κακή επίδοση είναι η Φινλανδία με περίπου 12,5%, το μισό από εμάς. Άρα, όταν έχεις τόσο μεγάλο ποσοστό ανθρώπων στη χώρα οι οποίοι δεν μπορούν να λάβουν τη φροντίδα που απαιτείται για αυτούς, αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα».

«Απορώ πως στέκεται στη θέση του ο Υπουργός Υγείας»

Παράλληλα, καταλόγισε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «την ίδια ώρα κάνει αναρτήσεις λέγοντας πόσο ικανοποιημένοι είναι οι Έλληνες από τη λειτουργεία του ΕΣΥ. Τα ίδια τα στοιχεία, όμως, έρχονται και αποκαθηλώνουν το αφήγημα της κυβέρνησης», και υπογράμμισε:

«Έτσι όπως τα ακούμε από τη Νέα Δημοκρατία, είναι σαν η υγεία να αποτελεί κάποιο προνόμιο. Έχει τεράστια διαφορά το να μη δηλώνω ικανοποιημένος από σύστημα υγείας από το να μη λαμβάνω καν φροντίδα από αυτό. Έχουμε υποτίθεται ένα δημόσιο σύστημα υγείας για όλους. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να ομολογήσει την αποτυχία της . Απορώ πως στέκεται στη θέση του ο Υπουργός Υγείας».

Όσον αφορά στις κυβερνητικές εξαγγελίες για μειώσεις φόρων ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Κώστας Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι «προφανώς αν έρθει μία ελάφρυνση σε σχέση με τις οικογένειες με παιδιά, θα είναι θετικό, διότι και εκεί είμαστε η χώρα με τις πιο μεγάλες επιβαρύνσεις κάτι που αποτελεί βασικό αντικίνητρο στο να κάνεις οικογένεια». Υπενθύμισε, δε, ότι αυτό το μέτρο έχει προταθεί από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εδώ και δύο χρόνια.

Ο Κώστας Τσουκαλάς αποδόμησε το κυβερνητικό αφήγημα περί μείωσης φόρων επικαλούμενος «τελευταία μελέτη συστημικού πιστωτικού ιδρύματος που κατέδειξε ότι έχουμε εξοικονόμηση φόρων για το κράτος λόγω της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας, 800 εκ. ευρώ το 2024 και 1 δισ. ευρώ το 2025. Όταν ανεβαίνουν οι ονομαστικοί μισθοί λίγο, η ακρίβεια ανεβαίνει παραπάνω και καθηλώνει τα πραγματικά εισοδήματα , αλλά μένουν οι ίδιοι φορολογικοί συντελεστές, αυτό συνιστά αύξηση φορολογίας».

«Η Νέα Δημοκρατία που θέλει να εμφανίζεται ως μια συνετή και αξιόπιστη δύναμη, είχε ενημερώσει το 2023 τους ελεύθερους επαγγελματίες ότι θα έρθει να επιβάλει τεκμαρτή φορολόγηση και θα δουν από 1.500 έως 3.000 ευρώ επιπλέον φορολογία το χρόνο; Δεν είναι μεσαία τάξη οι ελεύθεροι επαγγελματίες; Τους ελάφρυνση ή τους χαράτσωσαν;», διερωτήθηκε.

Τουρισμός
ΤτΕ: Σημάδια κόπωσης στον ελληνικό τουρισμό – Προβληματισμός για τον Ιούνιο

ΤτΕ: Σημάδια κόπωσης στον ελληνικό τουρισμό – Προβληματισμός για τον Ιούνιο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις
«Όλοι στο Σύνταγμα» 21.08.25

«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την έναρξη «της νέας δολοφονικής επιχείρησης του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ όπου ετοιμάζεται να αποτελειώσει την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού με τον πιο φρικιαστικό τρόπο».

Σύνταξη
Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα
Πολιτική 21.08.25

Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα

«Να μην εφαρμοστεί το εγκληματικό σχέδιο Νετανιάχου που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής» τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών

Νέα κίνηση αναμένεται από Σεπτέμβριο από «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση, με την οποία θα ζητούν την αναγραφή του αριθμού σταυρών προτίμησης στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών. Εξετάζουν την κατάθεση πρότασης τροπολογίας. Από Φθινόπωρο και νέες εκφράσεις εσωκομματικής κριτικής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη για την αυριανή (21/8) επέτειο της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια, το 2018, προκάλεσε ένα υποτιμητικό για τον Αλέξη Τσίπρα σχόλιο της Αλεξάνδρας Σδούκου, που δεν έμεινε αναπάντητο

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;
«Το άσπρο μαύρο» 20.08.25

Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτελεί ένα μεθοδευμένο σχέδιο. Του αφεντικού του. Ψάχνουν πρωτιές; Τους δίνω. Η Ελλάδα είναι πρώτη στη ντροπή. Πρώτη στη φτωχοποίηση της δημόσιας υγείας», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη
Στο νησί των ανέμων 20.08.25

Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να ξεσκάσει για λίγο και αργά το απόγευμα άφησε την Αθήνα και έτσι ο πρώτος που θα μάθει από πρώτο χέρι τι είπαν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο θα είναι κάποιος… συγγενής του Πέτρου του πελεκάνου.

Σύνταξη
Σκάνδαλο υποκλοπών: To Predator, η Intellexa και οι αποστολές από την Τσεχία στην Ελλάδα
Πολιτική 20.08.25

Σκάνδαλο υποκλοπών: To Predator, η Intellexa και οι αποστολές από την Τσεχία στην Ελλάδα

Δημοσιογραφική έρευνα από την Τσεχία φέρνει στο φως νέα δεδομένα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τη δραστηριότητα της Intellexa στην Ελλάδα και το ρόλο ενός επιχειρηματία που έστελνε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ για το τέλος των μνημονίων: Από την Ιθάκη του Τσίπρα στη χώρα της διαφθοράς
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για το τέλος των μνημονίων: Από την Ιθάκη του Τσίπρα στη χώρα της διαφθοράς

«Ο Αύγουστος του 2018 υπενθυμίζει πως μια αποφασισμένη κυβέρνηση μπορεί, ακόμα και υπό το βάρος των δυσμενέστερων συσχετισμών, να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού και υπέρ των ασθενέστερων», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Βουλή: Το επίδομα «επικίνδυνης εργασίας», η διάψευση και οι σφοδρές αντιδράσεις
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Το επίδομα «επικίνδυνης εργασίας» σε υπαλλήλους της Βουλής, η διάψευση και οι σφοδρές αντιδράσεις

Σάλος με το επίδομα «επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» σε μερίδα υπαλλήλων της Βουλής. Οι αντιδράσεις από εποχικούς πυροσβέστες και στρατιωτικούς και τι είναι αυτό που ισχύει.

Σύνταξη
Μάντζος: Η κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης στην Ελλάδα απαιτεί δομικές μεταρρυθμίσεις, όχι επιδοματικές πολιτικές εξάρτησης
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Μάντζος: Η κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης στην Ελλάδα απαιτεί δομικές μεταρρυθμίσεις, όχι επιδοματικές πολιτικές εξάρτησης

«Και μόνο ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αισθάνεται την ανάγκη να πηγαίνει πίσω στα χρόνια της μεγάλης κρίσης των μνημονίων για να δείξει κάποια πρόοδο με τα δικά της πεπραγμένα, αποδεικνύει ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την ελληνική οικονομία», λέει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Θ. Πλεύρης είναι σε λάθος υπουργείο και θα πρέπει να αντικατασταθεί πάραυτα
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Νέα Αριστερά: Ο Θ. Πλεύρης είναι σε λάθος υπουργείο και θα πρέπει να αντικατασταθεί πάραυτα

Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι ο Θάνος Πλεύρης «συνεχίζει το ακροδεξιό και αντιμεταναστευτικό ντελίριο της κυβέρνησης που επέλεξε να ακολουθήσει, για να μεταστρέψει την κριτική από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ' εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή

«Η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τους παραγωγούς, έχει εγκαταλείψει την περιφέρεια, έχει εγκαταλείψει την ίδια τη ζωή στην ύπαιθρο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ουκρανία: Στον αέρα η τριμερής – Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι και «διευκρινιστικοί όροι» του Κιέβου
Αλληλοκατηγορίες 21.08.25

Ναρκοθετείται η τριμερής: Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι θέτει ο Λαβρόφ - «Πρώτα οι εγγυήσεις και μετά η συνάντηση» λέει το Κίεβο

Το επόμενο βήμα για την Ουκρανία έχει οριστεί η τριμερής συνάντηση - Ωστόσο οι δηλώσεις Κιέβου και Μόσχας δείχνουν ότι το ενδεχόμενο αυτό απομακρύνεται

Σύνταξη
Μύκονος: Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο με «γουρούνα» ο CEO της Velocity – Υπέστη και έμφραγμα
Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ 21.08.25

Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο στη Μύκονο ο CEO της Velocity - Υπέστη και έμφραγμα

Ο Τομ Γκρίνγουντ δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νικαίας μετά το τροχαίο - Γιατί το πλήρωμα του ελικοπτέρου της ιδιωτικής ασφάλισης αρνήθηκε να τον παραλάβει

Σύνταξη
Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Πούτιν είναι δυνατή μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία
Κόσμος 21.08.25

«Πρώτα εγγυήσεις ασφάλειας και μετά διμερής συνάντηση με Πούτιν», λέει τώρα ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε να δει μία «ισχυρή αντίδραση» από την Ουάσινγκτον αν ο ρώσος πρόεδρος δεν θελήσει να έχει διμερή συνάντηση μαζί του.

Σύνταξη
«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις
«Όλοι στο Σύνταγμα» 21.08.25

«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την έναρξη «της νέας δολοφονικής επιχείρησης του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ όπου ετοιμάζεται να αποτελειώσει την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού με τον πιο φρικιαστικό τρόπο».

Σύνταξη
Frank Caprio: Πέθανε ο πιο αγαπητός δικαστής στον κόσμο, γνωστός για την ανθρώπινη πλευρά του
InView 21.08.25

Frank Caprio: Πέθανε ο πιο αγαπητός δικαστής στον κόσμο, γνωστός για την ανθρώπινη πλευρά του

Η ανθρώπινη πλευρά με την οποία δίκαζε ο Frank Caprio ήταν αυτή που είχε κερδίσει τον κόσμο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός - Δεν δίσταζε να μιλήσει ανοιχτά για το δικαστικό σύστημα και τις ανισότητες

Σύνταξη
Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι
Δεν το συζητάει 21.08.25

Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που ξεκίνησε η διαμάχη ανάμεσα στον Γουίλιαμ και τον Χάρι, και όπως όλα δείχνουν είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθούν οι σχέσεις του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»
Αλυσιδωτές αντιδράσεις 21.08.25

Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»

Διεθνής μελέτη καταγράφει ενδείξεις μη αναστρέψιμων μεταβολών στην Ανταρκτική που θα επιταχύνουν περαιτέρω την άνοδο της θερμοκρασίας και θα απειλήσουν τις παράκτιες πόλεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
