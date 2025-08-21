«Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο στο θέατρο Άλσος

Η μουσικοθεατρική «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ παρατείνεται και συνεχίζει δυναμικά με νέες παραστάσεις από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου και κάθε Πέμπτη – Παρασκευή και Σάββατο.

Η παράσταση θα συνεχίσει να μας ταξιδεύει με χιούμορ και συγκίνηση στη ζωή, την καριέρα και τα τραγούδια του αξέχαστου Γιώργου Ζαμπέτα προσφέροντας απλόχερα στιγμές όμοιες με ένα αυθεντικό λαϊκό γλέντι εκείνης της εποχής.

Με τη σκηνοθετική ματιά και την μοναδική προσέγγιση του Πέτρου Ζούλια και τις εξαιρετικές ερμηνείες από όλους τους ηθοποιούς, η παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» ξεδιπλώνει επί σκηνής την πορεία του μεγάλου λαϊκού δημιουργού, μέσα από αγαπημένα τραγούδια, αληθινές ιστορίες με αποσπάσματα – ντοκουμέντα από ταινίες και συνεντεύξεις του ίδιου του συνθέτη ενώ η ζωντανή 8μελης ορχήστρα συνοδεύει με τις πενιές, μια σκηνική ατμόσφαιρα γεμάτη Ελλάδα που υποστηρίζουν τα υπέροχα σκηνικά και τα πολυάριθμα κοστούμια.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Μουσική διεύθυνση- ενορχήστρωση: Άκης Δείξιμος – Μιχάλης Ασίκης

Μουσική διδασκαλία: Άκης Δείξιμος

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου

Χορογραφίες: Φώτης Διαμαντόπουλος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Μελίνα Μάσχα

Πρωταγωνιστούν

Βίκυ Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Δανάη Μπάρκα, Ελένη Καρακάση, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας και η Χριστίνα Τσάφου.

Παίζουν με αλφαβητική σειρά

Αντώνης Βαρθαλίτης, Ραφαήλ Κριτούλης, Αλεξάνδρα Κολαϊτη, Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, Παύλος Λουτσίδης, Γιώργος Ματζιάρης, Πάνος Παταγιάννης, Μαρίνα Σαμάρκου, Μαριάννα Τουντασάκη, Γιάννης Φιλίππου, Φαίη Φραγκαλιώτη, Ιάσονας Χρόνης.

Μουσικοί

Μιχάλης Ασίκης: πιάνο πλήκτρα

Νίκος Σταυρόπουλος: μπουζούκι

Χρήστος Κοσσιβάκης: μπουζούκι

Κυριάκος Πασχάλης: τύμπανα-κρουστά

Ερρίκος Σπηλιωτόπουλος: μπάσο

Ζαχαρίας Μαραγκός: κιθάρα

Οδυσσέας Κωσταντόπουλος: Ακορντεόν

Χορεύτριες

Υφαντή Ηλιάνα

Παπαβασιλείου Νίκη

Αλεξοπούλου Αναστασία

Πληροφορίες

Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487

Ημέρες Παραστάσεων: από Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου και κάθε Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο

Ώρα έναρξης: 20:30

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.