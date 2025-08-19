Ρεμπέτισσες ψυχές: Η παράσταση με ρεμπέτικα τραγούδια του Μεσοπολέμου στο «Αγγέλων Βήμα»

Ρεμπέτικα τραγούδια του Μεσοπολέμου για γυναίκες ρεμπέτισσες που λένε «Όχι» και «Κάνουν το δικό τους». Οι «Ρεμπέτισσες ψυχές» είναι γυναίκες αληθινές και όχι πλάσματα του μύθου.

Οι συνθέτες του ρεμπέτικου «συναντήθηκαν» μαζί τους και γοητεύτηκαν από την τόλμη τους

Υπηρετώντας τη Λαϊκή Μούσα και ενώνοντας όσα επί αιώνες η Μουσική των Ρωμιών ήθελε να ενώσει, έγραψαν γι αυτές τραγούδια που δεν παλιώνουν, χώνονται βαθιά στο μυαλό και στην Ιστορία της Μουσικής μας και μεταβιβάζουν εμπειρίες και αλήθεια κάνοντας μας να ονειρευόμαστε και να γλεντούμε.

Συντελεστές

Μεταγραφή για πιάνο: Υβόνη Σιέμου

Σκηνοθεσία: Μαργαρίτα Δαλαμάγκα-Καλογήρου

Με τους : Νένα Βενετσάνου, Αμαλία Αυγουστάκη, Υβόνη Σιέμου, Παναγιώτη Κουνάδη

Πληροφορίες

Θέατρο «Αγγέλων Βήμα»

Σατωβριάνδου 36, Σατωβριάνδου 36, Αθήνα

Από τις 6 Δεκεμβρίου 2025, κάθε Σάββατο, στις 9 μ.μ.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

// Κεντρική φωτογραφία: Η Νένα Βενετσιάνου συμμετέχει στη μουσική παράσταση «Ρεμπέτισσες ψυχές»