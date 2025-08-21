Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης

Η Apollonia μηνύει την εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας του Prince για «απόπειρα κλοπής» του ονόματός της.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έλαβε το περιοδικό People και κατατέθηκαν στο Λος Άντζελες την Τρίτη 19 Αυγούστου, η ηθοποιός, το πλήρες όνομα της οποίας είναι Patricia Apollonia Kotero, ισχυρίζεται ότι η εταιρεία του αποθανόντος μουσικού, προσπαθεί να «ακυρώσει» τις αιτήσεις για κατοχύρωση εμπορικού σήματος που είχε υποβάλει για το ψευδώνυμό της.

«Στην πραγματικότητα, ο ίδιος ο Prince συναίνεσε και ενθάρρυνε την Apollonia στις επαγγελματικές της προσπάθειες ως ‘Apollonia’», ισχυρίζεται στα έγγραφα.

«Purple Rain»

Η Kotero, που σήμερα είναι 66 ετών, πρωταγωνίστησε ως Apollonia στην ταινία «Purple Rain» του Prince το 1984 και από τότε χρησιμοποιεί το όνομα για τις εμφανίσεις της, ένα podcast και άλλες δραστηριότητες.

Σε άρθρο του για την ταινία του 1984, ο θρυλικός κριτικός κινηματογράφου των New York Times, Βίνσεντ Κάνμπι, ασχολήθηκε δεόντως με τον ρόλο της Apollonia, γράφοντας: «Στην ιστορία, η οποία χωρίς τη μουσική θα ήταν απλώς μια ακόμη φαντασίωση για την εφηβική αγωνία, εμφανίζονται επίσης η Apollonia (Apollonia Kotero), μια εντυπωσιακά όμορφη νεαρή γυναίκα, η οποία δεν είναι μόνο τραγουδίστρια, αλλά κατανοεί και την ανάγκη του Kid για αγάπη, ο Morris (Morris Day), ένας χαρούμενος, λάγνος, εξωφρενικά ματαιόδοξος ροκ τραγουδιστής με zoot suit, που λαχταρά το να γίνει διάσημος και την Apollonia».

»Σε ένα από τα πιο ιλιγγιώδη μη μουσικά διαλείμματα της ταινίας, ο Kid παίρνει την Apollonia για μια βόλτα με τη μοτοσικλέτα στην εξοχή, την ξεγελάει να κολυμπήσει γυμνή ενώ αυτός, πλήρως ντυμένος, την παρακολουθεί και, όταν αυτή προσπαθεί να ξαναανεβεί στη μοτοσικλέτα για να γυρίσουν στην πόλη, την πειράζει κακόβουλα προσποιούμενος ότι φεύγει. Αντί να τον χτυπήσει, όπως θα περίμενε κανείς, καταλαβαίνει την απελπισμένη του επιθυμία για αγάπη και την αδυναμία του – εξαιτίας του πατέρα και της μητέρας του – να την προσφέρει», προσθέτει.

«Πρόθεσης χρήσης»

Από την πλευρά της, η εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince φέρεται να «υποστηρίζει ότι η κυρία Kotero δεν είναι ιδιοκτήτρια του ονόματος» και να «έχει ξεκινήσει μια επιθετική εκστρατεία ενώπιον του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών («USPTO») και της Επιτροπής Δοκιμών και Προσφυγών Εμπορικών Σημάτων («TTAB»), προσπαθώντας να ακυρώσει τις καταχωρήσεις εμπορικών σημάτων της Apollonia και να μπλοκάρει τις αιτήσεις της».

Όπως καταγγέλει η ηθοποιός, σύμφωνα με το People, η εταιρεία προσπάθησε να διεκδικήσει την ιδιοκτησία όταν υπέβαλε αίτηση «πρόθεσης χρήσης» στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιούνιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Prince πέθανε τον Απρίλιο του 2016 σε ηλικία 57 ετών και δεν είχε κληρονόμους. Η περιουσία του μοιράστηκε ως εκ τούτου μεταξύ του εκδοτικού οίκου Primary Wave και των αδελφών του.

*Με πληροφορίες από: People | New York Times | Κεντρική φωτογραφία θέματος Purple Rain | IMDb