«Μη βιαστούμε ότι η Ουκρανία θα ηττηθεί» – Από τις διαπραγματεύσεις στην πολεμική πραγματικότητα

Έχοντας απορριφθεί η ρωσική πρόταση για συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία στη Ρωσία, ο Λευκός Οίκος ψάχνει εναλλακτικές στη Βουδαπέστη. Η τοποθεσία, ωστόσο, των διπλωματικών συζητήσεων ωχριά μπροστά στον χάρτη των μαχών.

Πρόσφατα, ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Κερτ Βόλκερ, δήλωσε στο αμερικανικό περιοδικό Foreign Policy ότι «η κατάσταση στο πεδίο της μάχης και η σχετική ισορροπία δυνάμεων δεν είναι τόσο απελπιστική όσο παρουσιάζεται εις βάρος της Ουκρανίας».

«Η Ουκρανία τα καταφέρνει πολύ καλά στο να προκαλεί τεράστιες ρωσικές απώλειες και ουσιαστικά να μην χάνει σχεδόν καθόλου έδαφος», είπε ο Βόλκερ.

Ο Βόλκερ πρόσθεσε ότι η ρωσική οικονομία είναι «σε πολύ κακή κατάσταση και χειροτερεύει», τονίζοντας ότι η Μόσχα έχει «ρολόι που μετράει αντίστροφα σε σχέση με το πόσα αποθέματα διαθέτει».

Επεσήμανε επίσης ότι η Ουκρανία αποσταθεροποιεί τις ρωσικές στρατιωτικές γραμμές ανεφοδιασμού, δείχνοντας όλο και περισσότερο ικανότητα να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

«Στην πραγματικότητα, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά για τον Πούτιν», είπε ο Βόλκερ. «Δεν θέλει ποτέ να το παραδεχτεί, αλλά νομίζω ότι το ξέρει. Και δεν πρέπει να βιαστούμε με την υπόθεση ότι η Ουκρανία πρόκειται να ηττηθεί».

Δικαιολογείται τέτοια αισιοδοξία;

Ποια είναι όμως η πραγματικότητα;

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι αντί να επιδιώκουν μια «απλή κατάπαυση του πυρός», τα αντιμαχόμενα μέρη θα πρέπει να «προχωρήσουν απευθείας» σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ήδη ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να απαίτησε η Ουκρανία να παραχωρήσει το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ –δηλαδή το βιομηχανικό Ντονμπάς- ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου, και πρόσφερε να παγώσει τη σύγκρουση κατά μήκος της υπόλοιπης γραμμής μετώπου.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα παραδώσει εδάφη στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Όμως, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ποικίλες προκλήσεις σε ένα μέτωπο περίπου 1.200 χλμ, ο Ζελένσκι βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

Για να γίνει πιο ξεκάθαρο τι ζητείται από το Κίεβο, το Foreign Policy κατέγραψε την εικόνα για το που βρίσκονται σήμερα τα πράγματα στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία.

Μπορεί οι Ουκρανοί τον πρώτο χρόνο του πολέμου να προέβαλλαν σοβαρή άμυνα ανακόπτοντας τη ρωσική επίθεση έξω από το Κίεβο, ωστόσο, η σύγκρουση συνεχίστηκε και μετατράπηκε σε έναν αιματηρό πόλεμο φθοράς.

Η Μόσχα προσάρτησε τέσσερις ουκρανικές περιοχές τον Σεπτέμβριο του 2022 -Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα- παρότι δεν τις κατείχε πλήρως.

Το 88% του Ντονμπάς στα χέρια της Ρωσίας

Έτσι, σήμερα, η Ρωσία ελέγχει περίπου το 1/5 του ουκρανικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, περίπου 115.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Κατέχει σχεδόν όλο το Λουγκάνσκ και περίπου το 70% του Ντονέτσκ.

Συνολικά, η Ρωσία ελέγχει περίπου το 88% της περιοχής του Ντονμπάς.

Υπενθυμίζεται ότι οι ρωσόφωνοι Ουκρανοί των ανατολικών περιοχών είχε υποστεί διώξεις από το Κίεβο, τις οποίες κατέγραφαν με ανησυχία εκθέσεις ρου ΟΗΕ. Πριν την Ρωσική εισβολή του 2022, η ανατολική ουκρανία βρισκόταν σε μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, λόγω των πολιτικών του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Συνεπώς, τα κομμάτια που κατέχει η Ρωσία κατοικούνται από φίλιο πληθυσμό.

Η Ρωσία εξακολουθεί να εστιάζει μεγάλο μέρος της προσπάθειάς της στο Ντονέτσκ, συναντώντας μεγάλη αντίσταση από τους Ουκρανούς που ελέγχουν περίπου το 25% του Ντονέτσκ. Όπως σωστά σημειώνει το αμερικανικό περιοδικό, η πρόταση του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου θα απαιτούσε από την Ουκρανία να παραδώσει εθελοντικά ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που δεν κατέχει σήμερα η Ρωσία.

Ωστόσο, παρά τις πρόσφατες προελάσεις κοντά στην ανατολική πόλη Ποκρόβσκ, οι ρωσικές δυνάμεις δεν είναι σε θέση να καταλάβουν γρήγορα το υπόλοιπο Ντονέτσκ με τη βία, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW).

Οι μάχες συνεχίζονται και σε άλλες περιοχές, ενώ η Ρωσία συνεχίζει να σφυροκοπά ουκρανικές πόλεις μακριά από το μέτωπο -συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου- με επιθέσεις από drones, αεροπορικές επιδρομές και πυραύλους.

Τα ¾ της Ζαπορίζια στους Ρώσους

Στο μεταξύ, η Ρωσία μετακινεί στρατεύματα από την περιοχή Σούμι στα βόρεια προς τη νοτιοανατολική Ζαπορίζια -όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης- στο πλαίσιο μιας νέας επίθεσης εκεί, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του αρχηγού των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντρ Σύρσκι.

Ο Σύρσκι δήλωσε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιχειρήσεις κοντά σε σημαντικές γέφυρες στην περιοχή της Χερσώνας, αλλά ότι οι πρόσφατες μετακινήσεις στρατευμάτων μακριά από την περιοχή δείχνουν ότι δεν θα υπάρξουν «σημαντικές επιθετικές επιχειρήσεις εκεί στο άμεσο μέλλον».

Υπολογίζεται ότι η Ρωσία ελέγχει περίπου τα 3/4 τέταρτα τόσο της Ζαπορίζια όσο και της Χερσώνας. Μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόβσκ βρίσκονται επίσης υπό ρωσική κατοχή.

Πράγματι ο πόλεμος στη Ρωσία έχει κοστίσει ακριβά σε ανθρώπινες απώλειες, ενώ το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε πρόσφατα ότι θα χρειαστούν περίπου 4,4 χρόνια για να κατακτήσει η Ρωσία πλήρως το υπόλοιπο των τεσσάρων ουκρανικών περιοχών.

Ωστόσο, όπως διαπιστώνει το περιοδικό, είναι επίσης ευρέως αποδεκτό ότι η Ουκρανία δεν είναι σε θέση να ανακτήσει τα εδάφη που έχει χάσει. Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν επίσης σε μεγάλο βαθμό απωθηθεί από τη ρωσική περιοχή του Κουρσκ, στο οποίο είχαν εισβάλει τον Αύγουστο του 2023.

Όπως έχει σημειωθεί, ακόμα και αν επενέβαινε ένας υπερσύγχρονος ευρωπαϊκός στρατός θα χρειαζόταν 150.000 στρατεύματα για να περιφρουρήσει τη σημερινή γραμμή του μετώπου για χάρη των Ουκρανιών. Οι Ευρωπαίοι όμως δεν θα πατήσουν το πόδι του στην Ουκρανία.

Συνηγορεί αυτή η εικόνα στην αισιοδοξία του Αμερικανού πρώην πρέσβη;