Φαραντούρης: Η Ελλάδα να διεκδικήσει συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Θα υπάρξει σύντομα ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εκτίμησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και μέλος της επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης, καλώντας παράλληλα την κυβέρνηση να διεκδικήσει τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Ο κ. Φαραντούρης επισήμανε ότι οι «συνδαιτυμόνες του προέδρου Τραμπ, από τον δουλοπρεπή γγ ΝΑΤΟ Ρούτε μέχρι την πρόεδρο της Κομισιόν και τον ίδιο τον Β. Ζελένσκι, βρήκαν «εξαιρετικές» τις πρωτοβουλίες του Αμερικανού Προέδρου υπέρ ειρήνης, την συνάντηση της Αλάσκας και το ειρηνευτικό σχέδιο που τους παρουσίασε. Πρόκειται για πλήρη μεταστροφή αναφορικά με τη στάση τους το προηγούμενο διάστημα και την απόρριψη οποιασδήποτε συμφωνίας για εδάφη με τον Πούτιν».

Τόνισε επίσης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ότι «στο τραπέζι υπάρχει η ειρηνευτική συμφωνία ενώ οι αγορές και οι χρηματοοικονομικοί οίκοι, όπως η ελβετική UBS κ.α., προεξοφλούν ήδη την υπογραφή της» και έκρινε ότι «σήμερα βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση ο πρόεδρος Ζελένσκι αλλά και όσοι πριν λίγα 24ωρα ξόρκιζαν οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία διότι θα πρέπει πλέον να εξηγήσουν τη μεταστροφή τους στη κοινή γνώμη των χωρών τους».

Ο ευρωβουλευτής τόνισε ότι για την εφαρμογή διεθνούς δικαίου δεν αρκεί απλώς η επίκλησή του αλλά χρειάζεται ενεργητική πολιτική ενίσχυσης συμμαχιών και του ρόλου της χώρας. Ασκώντας κριτική στις κυβερνητικές αποφάσεις των τελευταίων ετών, παρέπεμψε στα λόγια του Θουκυδίδη «το δίκαιο μεν από της ίσης ανάγκης κρίνεται, δυνατά δε οι προύχοντες πράσσουσι, οι δε ασθενείς συγχωρούσιν» και σημείωσε ότι ήταν λάθος για τη χώρα μας να υιοθετήσει ρόλο «ασθενούς», όπως τον χαρακτήρισε.

«Να διαδραματίσει ρόλο ειρηνοποιού και διαμεσολαβητή η Ελλάδα»

«Υιοθετήσαμε την πιο προωθημένη θέση στο Ουκρανικό («είμαστε σε πόλεμο, στέλνουμε όπλα») ακόμη κι όταν η Γερμανία του Σόλτς αρνιόταν. Σήμερα που όλοι (ΗΠΑ, Ρωσία, Ευρωπαίοι εταίροι, Τουρκία) κάτι κερδίζουν, εμείς τι πετύχαμε;», διερωτήθηκε. Για να προσθέσει ότι «μόνο τους μεντεσέδες να παίρναμε για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ή έστω μια σθεναρή και ξεκάθαρη στήριξη απέναντι στην επιθετικότητα της Τουρκίας, θα ήταν κάτι. Αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής ούτε αυτό».

Καταληκτικά τόνισε πως καλεί την κυβέρνηση «να διεκδικήσει συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και να διαδραματίσει ρόλο ειρηνοποιού και διαμεσολαβητή, π.χ. με τη φιλοξενία ειρηνευτικών συζητήσεων μεταξύ των δύο ομόδοξων χωρών, όπως απ’ την πρώτη στιγμή είχα προτείνει».