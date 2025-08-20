newspaper
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
19.08.2025 | 22:09
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Κολομβία: Αίρεται η κατ’ οίκον κράτησης του πρώην προέδρου Ουρίμπε, εν αναμονή της ετυμηγορίας του εφετείου
Κόσμος 20 Αυγούστου 2025 | 05:00

Κολομβία: Αίρεται η κατ’ οίκον κράτησης του πρώην προέδρου Ουρίμπε, εν αναμονή της ετυμηγορίας του εφετείου

Αίρεται η κατ' οίκον κράτηση του πρώην προέδρου της Κολομβίας Ουρίμπε, που του είχε επιβληθεί για να αποτραπεί το ενδεχόμενο φυγής του από τη χώρα, εν αναμονή της ετυμηγορίας εφετείου.

Σύνταξη
Η κολομβιανή δικαιοσύνη αποφάσισε χθες Τρίτη την άρση της κατ’ οίκον κράτησης του πρώην προέδρου Αλβαρο Ουρίμπε, που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό για παρακώλυση της δικαιοσύνης και επηρεασμό μαρτύρων, εν αναμονή της ετυμηγορίας εφετείου για την υπόθεσή του (στη φωτογραφία αρχείου από βίντεο του Reuters, επάνω, ο Ουρίμπε).

Ο κ. Ουρίμπε, 73 ετών, που κυβέρνησε το κράτος της Λατινικής Αμερικής από το 2002 ως το 2010, καταδικάστηκε τον Αύγουστο να εκτίσει ποινή 12 ετών κατ’ οίκον κράτησης στον δήμο Ριονέγκρο, περίπου 30 χιλιόμετρα από τη γενέτειρά του Μεδεγίν (βορειοδυτικά).

Ο Ουρίμπε καταδικάστηκε πρωτόδικα να εκτίσει ποινή 12 ετών κατ’ οίκον κράτησης για παρακώλυση της δικαιοσύνης και επηρεασμό μαρτύρων

Τον περασμένο μήνα, ο πρώην πρόεδρος κρίθηκε ένοχος για απόπειρα άσκησης πίεσης σε μάρτυρες ώστε να αποφύγει να συνδεθεί με ακροδεξιές παραστρατιωτικές οργανώσεις, που συμμετείχαν στον αιματηρό εμφύλιο πόλεμο με αντάρτες της άκρας αριστεράς. Εγινε έτσι ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Κολομβίας που καταδικάστηκε από τη δικαιοσύνη.

Αντιμετώπιζε επίσης κατηγορίες για διαδικαστική απάτη. Η έδρα στη δίκη του αποφάσισε να αρχίσει να εκτίει την ποινή του «αμέσως», ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε προσπάθεια από πλευράς του να την αποφύγει, εγκαταλείποντας τη χώρα.

Ομως ανώτερο δικαστήριο στην Μπογοτά έκρινε ότι τα «κριτήρια» της προέδρου του δικαστηρίου με τα οποία «δικαιολογήθηκε η ανάγκη» της άμεσης εφαρμογής της κατ’ οίκον κράτησης του πολιτικού ήταν «αόριστα, απροσδιόριστα και ασαφή».

Εντυπωσιακές ανατροπές

Η έρευνα σε βάρος του Αλβαρο Ουρίμπε γνώρισε στην πορεία των ετών αρκετές εντυπωσιακές ανατροπές. Γενικοί εισαγγελείς είχαν προσπαθήσει να τη βάλουν στο αρχείο.

Το 2012, ο πρώην πρόεδρος είχε κατηγορήσει ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου τον γερουσιαστή της κολομβιανής αριστεράς Ιβάν Σεπέδα, ερίζοντας πως απεργαζόταν συνωμοσία για να τον συνδέσει ψευδώς με ακροδεξιές παραστρατιωτικές οργανώσεις, που εμπλέκονταν στον ατελείωτο εμφύλιο πόλεμο στην Κολομβία.

Ομως το δικαστήριο όχι μόνο αποφάσισε να μην ασκηθεί δίωξη στον γερουσιαστή Σεπέδα, αλλά έστρεψε την προσοχή του στις κατηγορίες σε βάρος του κ. Ουρίμπε, ιδίως υποψίες πως αποπειράθηκε να χειραγωγήσει μάρτυρες – φυλακισμένους πρώην παραστρατιωτικούς – για να θέσει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία του αντιπάλου του και να εξασφαλίσει πως θα κατέθεταν υπέρ του.

Η καταδικαστική απόφαση της δικαιοσύνης θεωρείται από παρατηρητές κορυφή του παγόβουνου, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη άλλες έρευνες για τις σχέσεις του πρώην αρχηγού του κράτους με ακροδεξιά παραστρατιωτικά τάγματα θανάτου, στα οποία αποδίδεται σωρεία ωμοτήτων με θύματα αμάχους στην ένοπλη σύρραξη.

Μολαταύτα, ο Αλβαρο Ουρίμπε παραμένει μορφή-κλειδί στο πολιτικό σκηνικό της χώρας του, έχει τεράστια επιρροή στην κολομβιανή δεξιά, στην αντιπολίτευση αφότου αναδείχτηκε στην εξουσία το 2022 ο σοσιαλδημοκράτης Γουστάβο Πέτρο, ο πρώτος πρόεδρος της χώρας που ανήκει στην αριστερά.

Πηγή: ΑΠΕ

Νιγηρία: 13 νεκροί σε επίθεση ενόπλων σε τζαμί παρά τις «ειρηνευτικές» συμφωνίες
Νιγηρία 20.08.25

13 νεκροί σε επίθεση bandits σε τζαμί

Bandits επιτέθηκαν σε τζαμί στην πολιτεία Κατσίνα της Νιγηρίας και σκότωσαν 13 ανθρώπους, σε αντίποινα για επιχείρηση του στρατού που απώθησε απόπειρα επίθεσης στην ίδια περιοχή.

Σύνταξη
Συνομιλίες ανάμεσα στη Συρία και το Ισραήλ με σκοπό την «αποκλιμάκωση» και τη «σταθερότητα στην περιοχή»
Παρίσι 20.08.25

Διπλωματικές επαφές Συρίας - Ισραήλ με σκοπό την «αποκλιμάκωση»

Συνομιλίες διεξήχθησαν στο Παρίσι ανάμεσα σε αντιπροσωπείες της Συρίας και του Ισραήλ, με στόχο την «αποκλιμάκωση» ανάμεσα στις δυο χώρες και την ενίσχυση της «σταθερότητας στην περιοχή».

Σύνταξη
Μεξικό: 6 ανθρώπινα κεφάλια εντοπίστηκαν σε δρόμο – Ανευ προηγουμένου μακάβριο εύρημα για την περιοχή
Μεξικό 20.08.25

6 ανθρώπινα κεφάλια εντοπίζονται σε δρόμο

Αυτοκινητιστές στο Μεξικό εντόπισαν έξι ανθρώπινα κεφάλια σε δρόμο που συνδέει δυο πολιτείες, μακάβριο εύρημα άνευ προηγουμένου για τη συγκεκριμένη περιοχή της χώρας.

Σύνταξη
Ιράν: 1 νεκρός και 9 τραυματίες από έκρηξη πυρομαχικού που είχε ριφθεί από το Ισραήλ
Δεν εξουδετερώθηκε 20.08.25

Ιράν: 1 νεκρός από έκρηξη πυρομαχικού που είχε ριφθεί από το Ισραήλ

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και εννέα τραυματίστηκαν όταν εξερράγη πυρομαχικό το οποίο είχε ριφθεί από το Ισραήλ και δεν εξουδετερώθηκε, κατά τον 12ημερο πόλεμο με το Ιράν.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση ζητά την επιστροφή 66 παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους στις ΗΠΑ
«Επιστροφή στην πατρίδα» 20.08.25

Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση ζητά την επιστροφή 66 παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους στις ΗΠΑ

Πρόκειται για παιδιά που παρέμειναν στις ΗΠΑ, ενώ οι μετανάστες γονείς τους απελάθηκαν στη Βενεζουέλα. Έκκληση στη Μελάνια Τραμπ να μεσολαβήσει για να ενωθούν με τις οικογένειές τους.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων
Υπερβολική ταχύτητα 19.08.25

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Χεράτ στο Αφγανιστάν, όταν λεωφορείο που μετέφερε μετανάστες στην Καμπούλ, συγκρούστηκε με φορτηγό και μηχανάκι, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θέλουν συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι στην Ουγγαρία – Γιατί είναι άβολη επιλογή για το Κίεβο
Αμερικανικές προετοιμασίες 19.08.25 Upd: 00:09

Οι ΗΠΑ θέλουν συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι στην Ουγγαρία – Γιατί είναι άβολη επιλογή για το Κίεβο

Στην Ουγγαρία και στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη θέλει ο Λευκός Οίκος να πραγματοποιηθεί η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Ωστόσο, ο τόπος αυτός ξυπνά άσχημες μνήμες για τους Ουκρανούς.

Σύνταξη
Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα
Κόσμος 19.08.25

Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει επισήμως στην πρόταση που υπέβαλαν οι μεσολαβήτριες χώρες - Αίγυπτος, Κατάρ και ΗΠΑ - για εκεχειρία 60 ημερών και απελευθέρωση των ομήρων σε δύο φάσεις

Σύνταξη
