Σαλαμίνα: Λαγοκέφαλοι κρεμάστηκαν από ψαράδες στα δέντρα – Το μήνυμά τους

Τους κινδύνους για το οικοσύστημα και τις ζημιές που προκαλούν στην αλιεία οι λαγοκέφαλοι ήθελαν να τονίσουν οι ψαράδες στη Σαλαμίνα.

Για να το πετύχουν, αποφάσισαν να κρεμάσους λαγοκέφαλους από τα δέντρα στην παραλία ΝΑΤΟ του νησιού. Οι εικόνες προβλημάτισαν τους λουόμενους, καθώς το θέαμα είναι μάλλον ασυνήθιστο.

Ο λαγοκέφαλος, ψάρι ενδημικό στον Ινδικό και Ειρηνικό Ωκεανό, είναι ένα άκρως τοξικό ψάρι, μη βρώσιμο και εξαιρετικά ανθεκτικό. Έχει την ικανότητα ταχύτατης αναπαραγωγής σε μεγάλους αριθμούς. Αν και κάποτε ήταν μάλλον σπάνιο, πλέον, λόγω της υπερθέρμανσης των υδάτων, ο πληθυσμός του αυξάνεται ραγδαία στη Μεσόγειο. Οι λαγοκέφαλοι προκαλούν ζημιές στα δίχτυα των ψαράδων και διαταράσσουν το μεσογειακό οικοσύστημα. Η κατανάλωσή του χωρίς να απομακρυνθούν πριν το μαγείρεμα μέρη του που περιέχουν τη δηλητηριώδη τοξίνη τετραδοτοξίνη, μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια του κυκλοφορικού συστήματος, μυϊκή παράλυση, και σε κάποιες περιπτώσεις και θάνατο.

Τα τελευταία χρόνια, λαγοκέφαλοι έχουν εμφανιστεί σε πολλές ακτές της Μεσογείου, από την Κύπρο έως τη Μάλτα και από την Ελλάδα έως το Ισραήλ, αλλά και στο Μαυροβούνιο και στη Γαλλία. Θεωρείται ότι πέρασαν στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.