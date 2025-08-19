Διάσπαρτες εστίες στο Αμύγδαλο Τυρνάβου

Μάχη με διάσπαρτες εστίες συνεχίζουν να δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη θέση Αμύγδαλο του Τυρνάβου Λάρισας.

Η εικόνα της φωτιάς παρουσιάζει καλύτερη εικόνα ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα προκειμένου να ελεγχθεί το πύρινο μέτωπο.

Το πρωί της Τρίτης η κατάσταση καταγράφεται καλύτερη, αν και η φωτιά έχει ακόμη ενεργό μέτωπο γι’ αυτό στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.