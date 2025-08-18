Συναγερμός στην Νέα Υόρκη: Εκκενώνεται η Times Square λόγω αναφορών για βόμβα

Αναστάτωση επικρατεί στη Νέα Υόρκη, με την Αστυνομία να καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή γύρω από την κεντρική πλατεία Τimes Square, στην καρδιά του Μανχάταν, εν μέσω αναφορών για βόμβα στο σημείο.

ADVISORY: Due to an active police investigation, avoid the area of West 43rd Street and 7th Avenue in Manhattan within the confines of @NYPDMTS. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/csoK013son — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 18, 2025

«Λόγω αστυνομικής έρευνας, αποφύγετε την περιοχή West 43 Street έως την 7η Λεωφόρο στο Μανχάταν. Αναμένονται οχήματα έκτακτης ανάγκης και καθυστερήσεις στις γύρω περιοχές», αναφέρεται στον επίσημο λογαριασμό του NYPD News, στο X. ».

Μια αεροφωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο δείχνει ένα τμήμα δύο τετραγώνων της 7ης Λεωφόρου μεταξύ της 42ης και της 44ης Οδού κλειστό για την κυκλοφορία. Κανονικά, η περιοχή – μία από τις πιο πολυσύχναστες στο κέντρο του Μανχάταν – είναι γεμάτη με οχήματα και πεζούς τις καθημερινές το πρωί.

Οι υπάλληλοι γραφείου σε ένα κτίριο στο κέντρο του κλειστού τμήματος της λεωφόρου, κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τα παράθυρα. Πολλοί συγκεντρώθηκαν στο λόμπι του 3 Times Square, στη γωνία της 43rd Street.

Eκκένωση

Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης προτρέπει τους πολίτες να μην πλησιάσουν την πλατεία της Times Square, μετά από αναφορά για βόμβα. Ομάδα πυροτεχνουργών εξετάζει ένα ύποπτο πακέτο ενώ αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή, με τους δρόμους να έχουν κλείσει.