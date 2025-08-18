newspaper
Γεωργιάδης: Οργισμένη απάντηση στον «υπουργό εμπορίου της υγείας» για τα Χανιά
Πολιτική Γραμματεία 18 Αυγούστου 2025 | 02:30

Γεωργιάδης: Οργισμένη απάντηση στον «υπουργό εμπορίου της υγείας» για τα Χανιά

«Ντράπηκε και η ντροπή», με την ανάρτηση του Αδωνι Γεωργιάδη για το νοσοκομείο των Χανίων, καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, τονίζοντας ότι «Ο κρητικός λαός δεν τρώει κουτόχορτο...».

Spotlight

Την ώρα που οι γιατροί και εργαζόμενοι του ΕΣΥ εκπέμπουν SOS για την οριακά επικίνδυνη κατάσταση που διαμορφώνεται στον χώρο της δημόσιας υγείας εξ αιτίας της υποστελέχωσης, ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή μια ανάρτηση του διοικητή του νοσοκομείου Χανίων για τις εφημερίες του δεκαπενταύγουστου, επιχειρεί να καταρρίψει τους ισχυρισμούς περί διάλυσης (φωτογραφία, επάνω, από Eurokinissi).

Αντιδράσεις στους κόλπους των γιατρών και εργαζομένων του νοσοκομείου Χανίων αλλά και στην ΠΟΕΔΗΝ προκάλεσε η ανάρτηση του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη που αναφέρεται στην επάρκεια γιατρών στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

«Ντράπηκε και η ντροπή με τις δηλώσεις του. Ηθελε να ευχαριστήσει τον Πρωθυπουργό που ήταν στα Χανιά;»

Ο υπουργός σχολίασε ανάρτηση του διοικητή του νοσοκομείου αναφορικά με τις εφημερίες και την πληθώρα των περιστατικών ανήμερα του δεκαπενταύγουστου. Σκληρή ήταν η απάντηση του προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου Χανίων που δήλωσε εξοργισμένος, αλλά και του μέλους της ΠΟΕΔΗΝ Δημήτρη Βρύσαλη.

«Με 73 εφημερεύοντες σε ημέρα αργίας εκ των οποίων 17 διευθυντές δεν το λες και κατάρρευση του ΕΣΥ. Για να ξέρουμε και τί λέμε!» ανέφερε ο Αδωνις Γεωργιάδης, αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση του διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος των Χανίων Γιώργου Μπέα ο οποίος έκανε λόγο για μια από τις πιο απαιτητικές εφημερίες των τελευταίων μηνών όταν περισσότεροι από 250 πολίτες προσήλθαν για ιατρική φροντίδα, με 36 ασθενείς να χρειάζονται τελικά νοσηλεία.

«Στην εφημερία της Παρασκευής είχαν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα 73 μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων διευθυντών, επιμελητών, ειδικευόμενων και επιστημονικού δυναμικού», σημείωνε μεταξύ άλλων ο κ. Γιώργος Μπέας.

«Η μισή αλήθεια είναι ψέμα»

Εξοργισμένος ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χανίων κ. Βαρδής Γεωργιακάκης τόνισε ότι «η μισή αλήθεια είναι ψέμα» και κάλεσε τον υπουργό Υγείας και τον Πρωθυπουργό να διαπιστώσουν την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά γιατροί, εργαζόμενοι και ασθενείς.

«Για ποιο πράγμα αισθάνεται υπερήφανος ο υπουργός; Για τον αριθμό; Ντράπηκε και η ντροπή με τις δηλώσεις του. Ηθελε να ευχαριστήσει τον Πρωθυπουργό που ήταν στα Χανιά; Ας έρθει και ο ίδιος και ο Πρωθυπουργός στο νοσοκομείο μας να δουν τι επικρατεί, να μιλήσουν με το προσωπικό, με τους ασθενείς», τόνισε ο κ. Γεωργιακάκης.

Μάλιστα, χαρακτήρισε αδιανόητη την ψήφιση από την ολομέλεια της Βουλής τροπολογίας με την οποία καθιερώνονται βαρέα και ανθυγιεινά για τους εργαζόμενους της Βουλής.

Σκληρή απάντηση στον υπουργό Υγείας έδωσε με ανακοίνωσή του και ο Δημήτρης Βρύσαλης μέλος του γενικού συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ ο οποίος σημείωσε κατ’ αρχάς ότι το νησί βουλιάζει από τουρίστες και τα νοσοκομεία από τις ελλείψεις.

«Υπουργέ εμπορίου της υγείας»

«Επειδή κ. Γεωργιάδη, υπουργέ εμπορίου της υγείας, ξέρουμε τι λέμε εμείς οι υγειονομικοί όταν μιλάμε για συνειδητή υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση της υγείας, επειδή πίσω από τις λέξεις και τους αριθμούς βρίσκεται η σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν ασθενείς και υγειονομικοί, επειδή δεν αποτελεί βελτίωση και αναβάθμιση η υπερεφημέρευση, τα εντέλλεσθε, ούτε η εκποίηση των δημόσιων δομών σε ιδιώτες όπως η τελευταία ΚΥΑ κάνει, ας πληροφορηθεί ο κύριος υπουργός υγείας-εμπορίου ότι το νοσοκομείο Χανίων, όπως και όλα τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας του νησιού λειτουργούν υποστελεχωμένα με το 50% – 60 %τ ων μόνιμων θέσεων».

Στην ίδια ανακοίνωση το μέλος του συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι 15 κρεβάτια ΜΕΘ είναι κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού και διερωτάται γιατί μετακινείται νευροχειρουργός από το νοσοκομείο του Ρεθύμνου στο νοσοκομείο Χανίων, γιατί οι μετακινήσεις πολλαπλασιάζονται, γιατί ολόκληρο νησί έχει μείνει με 1 παιδοψυχίατρο, γιατί χιλιάδες Χανιώτες, Κρητικοί περιμένουν μήνες και χρόνια να χειρουργηθούν.

«Ο κρητικός λαός δεν τρώει κουτόχορτο, δεν επιθυμεί να ζήσει μια κανονικότητα που επιδιώκουν κυβέρνηση και τοπικοί παράγοντες να περάσουν, δηλαδή να επιστρέψουμε αιώνες πίσω που όποιος είχε λεφτά είχε και την υγεία του», συμπληρώνει ο κ. Βρύσαλης.

Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία αφήνουν αιχμές για πολιτικές ενέργειες που προωθούν τις ιδιωτικοποιήσεις σε κάθε τομέα λειτουργίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από την καθαριότητα μέχρι τις διαγνωστικές εξετάσεις.

Πηγή: neakriti.gr

