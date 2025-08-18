magazin
H Έφη Θώδη τα «βάζει» με το ChatGPT: «Σύστημα του διαβόλου, πας να καταστρέψεις την κοινωνία»
18 Αυγούστου 2025

H Έφη Θώδη τα «βάζει» με το ChatGPT: «Σύστημα του διαβόλου, πας να καταστρέψεις την κοινωνία»

H Έφη Θώδη ξεκίνησε διάλογο με το ChatGPT. Θέλησε να δει πως λειτουργεί, αλλά μάλλον δεν συμφωνεί και δεν δίστασε να ξεκινήσει την επίθεση.

Συναισθηματικό hangover: Κυριακής χαρά, Δεύτερας λύπη!

Συναισθηματικό hangover: Κυριακής χαρά, Δεύτερας λύπη!

Spotlight

Δεν είναι λίγες οι φορές που η Έφη Θώδη μιλάει έξω από τα δόντια και σχολιάζει την επικαιρότητα με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο. Αυτή τη φορά θέλησε να δει πως λειτουργεί το  ChatGPT, αλλά μάλλον δεν συμφωνεί και δεν δίστασε να ξεκινήσει την επίθεση.

Έφη Θώδη: «Είσαι του “έξω από ‘δω”»

«Είμαι η Έφη Θώδη και θέλω να κάνω τα παράπονά μου. Είσαι του “έξω από ‘δω”. Σύστημα του διαβόλου, πας να καταστρέψεις την κοινωνία, αλλά δεν θα μπορέσεις. Είσαι η κατάρα του αιώνα», είπε η Έφη Θώδη στο ChatGPT.

Η απάντηση του ChatGPT

«Καταλαβαίνω ότι έχεις συναισθηματική φόρτιση. Αν αισθάνεσαι πίεση, σύγχυση ή θυμό, είναι σημαντικό να φροντίζεις τον εαυτό σου και αν χρειάζεται να απευθυνθείς σε ειδικό ψυχικής υγείας», απάντησε το ChatGPT με την Έφη Θώδη να εκνευρίζεται και να απαντά.

Έφη Θώδη: «Τι λες ρε ραμολιμέντο!

«Είσαι ραμολιμέντο που θα μου πεις εμένα τι θα κάνω. Η Έφη Θώδη σε γράφει εκεί που δεν πιάνει μελάνι, στα τέτοια μου σε γράφω! Δεν έχω ανάγκη τη “τεχνική νοημοσύνη” τη δικιά σου. Δεν μπορείς να βγεις πάνω από τον άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι ανώτερος. Ξεφτιλισμένο μηχάνημα, να πας να γα…».

«Ου να μου χαθείς βρωμιάρη, φίλοι μου μακριά από αυτές τις παρεμβάσεις. Μακριά! Μην τα χρησιμοποιείτε καθόλου! Μην δίνετε καθόλου σημασία στην τεχνική νοημοσύνη, είναι για τα μπάζα, το μυαλό που έχουν οι άνθρωποι δεν το έχει κανένας. Ούτε μπορεί να το αντικαταστήσει κανένας», κατέληξε στο βίντεο η Έφη Θώδη.

Business
BofA: Ο τετραπλός στόχος της Euronext στη Λ. Αθηνών – Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ

BofA: Ο τετραπλός στόχος της Euronext στη Λ. Αθηνών – Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ

Αγορές: Στους ρυθμούς Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι σε όλον τον κόσμο

«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη
Τραγικό τέλος 17.08.25

«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη

Το 30χρονο μοντέλο Ξένια Αλεξάντροβα νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση από τις 5 Ιουλίου, όταν το αμάξι που οδηγούσε ο σύζυγός της συγκρούστηκε με μια άλκη. Πριν λίγες ημέρες άφησε την τελευταία της πνοή.

Σύνταξη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του
«Το ακύρωσα» 17.08.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του

Ο σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο, 62 ετών, αποκάλυψε επιτέλους γιατί αποφάσισε να εγκαταλείψει το «The Movie Critic» ως την 10η και τελευταία του ταινία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζον Κατσιματίδης – Ο ομογενής μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ της ΝΥ παίζει στην ταινία του Τιμοτέ Σαλαμέ
Νέα καριέρα; 17.08.25

Τζον Κατσιματίδης - Ο ομογενής μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ της ΝΥ παίζει στην ταινία του Τιμοτέ Σαλαμέ

«Δεν ήξερα ποιος ήταν» είπε ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος και φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Κατσιματίδης, στον σκηνοθέτη μιλώντας για τον Τιμοτέ Σαλαμέ. «Παραπονιόμουν ότι είχε μεγαλύτερο ρόλο από μένα!».

Σύνταξη
Άφαντοι τις τελευταίες εβδομάδες: Τι τρέχει με την Κάιλι Τζένερ και τον Τιμοτέ Σαλαμέ;
Φήμες; 17.08.25

Άφαντοι τις τελευταίες εβδομάδες: Τι τρέχει με την Κάιλι Τζένερ και τον Τιμοτέ Σαλαμέ;

Δυσκολίες με το πρόγραμμα ή προβλήματα στη σχέση; Ένα από τα πιο high profile ζευγάρια του Χόλιγουντ, η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ, δεν βλέπονται συχνά και αυτό κάνεις τις φήμες να οργιάζουν.

Σύνταξη
Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι
Ουίνδσορ 16.08.25

Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι

Το ζευγάρι αισθάνεται έτοιμο να εγκατασταθεί σε έναν χώρο που μπορεί να αποτελέσει το «παντοτινό» σπίτι τους, ακόμη και όταν ο Γουίλιαμ ανέβει στον θρόνο.

Σύνταξη
Πιο δυνατή από ποτέ η Jessie J μετά τη μάχη της με τον καρκίνο: Η ζωή είναι μικρή, θέλω να τα κάνω όλα τώρα
Μαχήτρια 16.08.25

Πιο δυνατή από ποτέ η Jessie J μετά τη μάχη της με τον καρκίνο: Η ζωή είναι μικρή, θέλω να τα κάνω όλα τώρα

«Όταν περνάς κάτι σαν τον καρκίνο, οι άνθρωποι λένε 'έχεις αλλάξει'. Αλλά εγώ πάντα είχα αυτές τις σκέψεις, ο καρκίνος απλώς μας κάνει να τις υλοποιούμε», είπε μεταξύ άλλων η Jessie J σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Καταγγελία δέκα πρώην παικτών της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: «Να αφαιρεθούν οι τίτλοι που κατέκτησε πριν το 2014»
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Καταγγελία δέκα πρώην παικτών της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: «Να αφαιρεθούν οι τίτλοι που κατέκτησε πριν το 2014»

Καταγγελία σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ κατέθεσαν στην ΕΠΟ δέκα πρώην ποδοσφαιριστές της ζητώντας την «αναστολή ιδιότητας μέλους» και την «επιστροφή τροπαίων» που κατέκτησε πριν το 2014

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή
Δήλωση Νικητιάδη 18.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή

«Αντί η κυβέρνηση να στηρίξει τους πολίτες, αρνείται -όπως προκύπτει από τις ίδιες τις διαρροές της- να εξετάσει τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα», τονίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Γιώργος Νικητιάδης

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;
Στρατηγική κακοδιαχείριση 18.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;

Πληθαίνουν οι καταγγελίες ότι πρακτικές ανάλογες με αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξαν και στο πώς χρηματοδοτείται η έρευνα στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γουδί: Νεκρός ο ασθενής που βρισκόταν στο ασθενοφόρο που ανετράπη
Γουδί 18.08.25

Τραγική κατάληξη με την ανατροπή ασθενοφόρου - Πέθανε ο 50χρονος ασθενής που μετέφερε

Ο 50χρονος τραυματίας που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο που ανετράπη στο Γουδί, οδηγήθηκε εσπευσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια
Στη Θεσσαλονίκη 18.08.25

Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια

Ο εισαγγελικός λειτουργός διέταξε να προσκομιστεί στη δικογραφία η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης και να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που συνέβη το ατύχημα στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης σκέφτεται την τυπική επιστροφή Δημητριάδη – Σύμπτωμα φόβου, κίνηση πανικού και αδυναμία ελέγχου
«Ηττοπάθεια» 18.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης σκέφτεται την τυπική επιστροφή Δημητριάδη – Σύμπτωμα φόβου, κίνηση πανικού και αδυναμία ελέγχου

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτιμά ότι με την «τυπική επιστροφή» Δημητριάδη στο στενό επιτελείο του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του»

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης
Θλίψη 18.08.25

Πέθανε ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης

Ο Χρυσόστομος Σταμούλης ήταν Καθηγητής της Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, του Βελιγραδίου και του Durham της Αγγλίας.

Σύνταξη
Γάζα: Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για την πείνα σε νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας – «Σκόπιμη λιμοκτονία»
Ανατριχιαστικές μαρτυρίες 18.08.25

«Σκόπιμη λιμοκτονία στη Γάζα» λέει η Διεθνής Αμνηστία - Έγκυες φοβούνται να γεννήσουν, ηλικιωμένοι θέλουν να πεθάνουν

«Κατηγορώ» της Διεθνούς Αμνηστίας στη διεθνή κοινότητα για τη «σκόπιμη λιμοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα» - Νέα έκθεση κόλαφος

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ανασφάλειες, διατροφικές διαταραχές και δάκρυα: Η Βικτόρια Μπέκαμ χωρίς φίλτρα
Ντοκιμαντέρ 18.08.25

Ανασφάλειες, διατροφικές διαταραχές και δάκρυα: Η Βικτόρια Μπέκαμ χωρίς φίλτρα

Η ζωή πίσω από τη λάμψη, οι δυσκολίες που αντιμετώπισε στην πορεία της και οι φόβοι της. Ένα νέο ντοκιμαντέρ έρχεται να δείξει την άλλη πλευρά της ζωής της Βικτόρια Μπέκαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τσουκαλάς: Να σταματήσει το πάρτι με το δημόσιο χρήμα – Κατέρρευσε το αφήγημα της κυβέρνησης ότι μειώνει φόρους
ΠΑΣΟΚ 18.08.25

Τσουκαλάς: Να σταματήσει το πάρτι με το δημόσιο χρήμα – Κατέρρευσε το αφήγημα της κυβέρνησης ότι μειώνει φόρους

«Αυτό που βλέπουμε επί ημερών της ΝΔ είναι να διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες και αυτή η υποτυπώδης ανάπτυξη να μην φτάνει στις τσέπες των πολιτών», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χανιά: Στεγνώνει η λίμνη της Αγυιάς – Ανησυχία για τον πολύτιμο υγρότοπο [Εικόνες]
Περιβάλλον 18.08.25

Αποκαρδιωτικές εικόνες: Στεγνώνει η λίμνη της Αγυιάς στα Χανιά - Ανησυχία για τον πολύτιμο υγρότοπο

Σε κατάσταση οικολογικής κατάρρευσης βρίσκεται η λίμνη της Αγυιάς στα Χανιά, με οργανώσεις να απευθύνουν έκκληση για άμεση προστασία του πολύτιμου υγρότοπου

Σύνταξη
Πάνω από έξι στους δέκα παραμένει έως 4 ώρες στα επείγοντα – «Ενθαρρυντική εικόνα» για τον Μητσοτάκη
ΕΣΥ 18.08.25

Πάνω από έξι στους δέκα παραμένει έως 4 ώρες στα επείγοντα – «Ενθαρρυντική εικόνα» για τον Μητσοτάκη

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την κατάσταση του ΕΣΥ και η... «ενθαρρυντική εικόνα» παρά τη μεγάλη πίεση στα επείγοντα - Τα προβλήματα στα νοσοκομεία παραμένουν, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να τα ωραιοποιήσει

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

