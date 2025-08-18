Δεν είναι λίγες οι φορές που η Έφη Θώδη μιλάει έξω από τα δόντια και σχολιάζει την επικαιρότητα με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο. Αυτή τη φορά θέλησε να δει πως λειτουργεί το ChatGPT, αλλά μάλλον δεν συμφωνεί και δεν δίστασε να ξεκινήσει την επίθεση.

Έφη Θώδη: «Είσαι του “έξω από ‘δω”»

«Είμαι η Έφη Θώδη και θέλω να κάνω τα παράπονά μου. Είσαι του “έξω από ‘δω”. Σύστημα του διαβόλου, πας να καταστρέψεις την κοινωνία, αλλά δεν θα μπορέσεις. Είσαι η κατάρα του αιώνα», είπε η Έφη Θώδη στο ChatGPT.

Η απάντηση του ChatGPT

«Καταλαβαίνω ότι έχεις συναισθηματική φόρτιση. Αν αισθάνεσαι πίεση, σύγχυση ή θυμό, είναι σημαντικό να φροντίζεις τον εαυτό σου και αν χρειάζεται να απευθυνθείς σε ειδικό ψυχικής υγείας», απάντησε το ChatGPT με την Έφη Θώδη να εκνευρίζεται και να απαντά.

Έφη Θώδη: «Τι λες ρε ραμολιμέντο!

«Είσαι ραμολιμέντο που θα μου πεις εμένα τι θα κάνω. Η Έφη Θώδη σε γράφει εκεί που δεν πιάνει μελάνι, στα τέτοια μου σε γράφω! Δεν έχω ανάγκη τη “τεχνική νοημοσύνη” τη δικιά σου. Δεν μπορείς να βγεις πάνω από τον άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι ανώτερος. Ξεφτιλισμένο μηχάνημα, να πας να γα…».

«Ου να μου χαθείς βρωμιάρη, φίλοι μου μακριά από αυτές τις παρεμβάσεις. Μακριά! Μην τα χρησιμοποιείτε καθόλου! Μην δίνετε καθόλου σημασία στην τεχνική νοημοσύνη, είναι για τα μπάζα, το μυαλό που έχουν οι άνθρωποι δεν το έχει κανένας. Ούτε μπορεί να το αντικαταστήσει κανένας», κατέληξε στο βίντεο η Έφη Θώδη.