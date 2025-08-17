Δύο γυναίκες, ηλικίας 46 και 44 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενες για επικίνδυνη σωματική βλάβη και συνέργεια, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το voria.gr, η 46χρονη έριξε καυστικό υγρό (χλωρίνη) στο πρόσωπο ενός 38χρονου άνδρα, ο οποίος βρισκόταν σε παρέα και έπινε μπίρες, προκαλώντας θόρυβο στη γειτονιά. Το υγρό είχε προμηθευτεί από την 44χρονη. Το περιστατικό σημειώθηκε στις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Αυγούστου.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης.

Οι δύο συλληφθείσες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα μαζί με τη σχηματισθείσα δικογραφία.