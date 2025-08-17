Θεσσαλονίκη: Του έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο γιατί έκανε… θόρυβο
Μια 46χρονη έριξε καυστικό υγρό στο πρόσωπο ενός 38χρονου άνδρα, ο οποίος βρισκόταν σε παρέα και έπινε μπίρες, προκαλώντας θόρυβο στη γειτονιά.
Δύο γυναίκες, ηλικίας 46 και 44 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενες για επικίνδυνη σωματική βλάβη και συνέργεια, αντίστοιχα.
Σύμφωνα με το voria.gr, η 46χρονη έριξε καυστικό υγρό (χλωρίνη) στο πρόσωπο ενός 38χρονου άνδρα, ο οποίος βρισκόταν σε παρέα και έπινε μπίρες, προκαλώντας θόρυβο στη γειτονιά. Το υγρό είχε προμηθευτεί από την 44χρονη. Το περιστατικό σημειώθηκε στις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Αυγούστου.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης.
Οι δύο συλληφθείσες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα μαζί με τη σχηματισθείσα δικογραφία.
