17.08.2025 | 12:10
Kρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο αστυνομικό τμήμα Κερατέας
Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 11:10
Φωτιά τώρα στη Μάνη – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα
Απολογούνται οι εμπρηστές της Πάτρας – Η ομολογία, τα κενά μνήμης και ο ρόλος των κατοίκων
Ελλάδα 17 Αυγούστου 2025 | 11:30

Απολογούνται οι εμπρηστές της Πάτρας – Η ομολογία, τα κενά μνήμης και ο ρόλος των κατοίκων

Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο Πάτρας οι δύο νεαροί – Ερωτηματικό η στάση που θα κρατήσουν.

Σύνταξη
«Το ψηφιακό μου Εγώ»: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς «αντιγράφει» για να μας θεραπεύσει;

«Το ψηφιακό μου Εγώ»: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς «αντιγράφει» για να μας θεραπεύσει;

Spotlight

Την πύλη του δικαστικού μεγάρου της Πάτρας πέρασαν λίγο μετά τις 11:00 το πρωί οι δύο νεαροί που έχουν συλληφθεί για τη φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Πρόκειται για έναν 27χρονο και έναν 19χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία.

Έχει ομολογήσει ο 19χρονος

Ενώ και οι δύο αρνούνταν οποιαδήποτε εμπλοκή τους στο ξεκίνημα της φωτιάς, ο 19χρονος ομολόγησε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρέων ότι άναψε τη φωτιά ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης με παρέα.

«Πίναμε μπύρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι».

Ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν μπόρεσαν να σβήσουν τη φωτιά, καθώς αυτή εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων.

Οι δύο νεαροί που έβαλαν τη φωτιά στα Συχαινά έγιναν αντιληπτοί από κατοίκους της περιοχής.

Κενά μνήμης ο 27χρονος

Ωστόσο, ο 27χρονος που ήταν μαζί του αρνείται κάθε ανάμειξη και μιλά για «κενά μνήμης» λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ.

Από την άλλη, ο 27χρονος που έχει καταγραφεί από γείτονες να είναι μαζί με τον 19χρονο στο μηχανάκι, αρχικά αρνούνταν οποιαδήποτε σχέση με την έναρξη της φωτιάς.

Ωστόσο, αφού έμαθε ότι ο 19χρονος ομολόγησε, άλλαξε στάση υπογραμμίζοντας ότι έχει «κενά μνήμης» από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

«Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο» σημείωσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την έξοδό τους από το γραφείο της ανακρίτριας, δέχθηκαν έντονες αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένο πλήθος. «Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» τους φώναζε το συγκεντρωμένο πλήθος.

Τους κατέγραψαν οι κάτοικοι

Κλειδί στην ταυτοποίηση των δραστών είχαν οι έγκαιρες παρατηρήσεις κατοίκων της περιοχής, που εντόπισαν τους δύο νεαρούς στο βουνό και έσπευσαν να τους βγάλουν φωτογραφίες.

Σ’ αυτές φαίνεται ο 19χρονος να οδηγεί ένα μηχανάκι και ο 27χρονος να είναι συνοδηγός.

Ενέργεια
ExxonMobil: Το διάταγμα Πούτιν που ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή στη Ρωσία

ExxonMobil: Το διάταγμα Πούτιν που ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή στη Ρωσία

Κόσμος
Ουκρανία: Ποιες εγγυήσεις ασφαλείας επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι

Ουκρανία: Ποιες εγγυήσεις ασφαλείας επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι

Νέα Ερυθραία: Οδηγούσε μεθυσμένος, αγνόησε σήμα για έλεγχο και συνελήφθη μετά από καταδίωξη
Ελλάδα 17.08.25

Οδηγούσε μεθυσμένος, αγνόησε σήμα για έλεγχο και συνελήφθη μετά από καταδίωξη - Στο Αυτόφωρο αδελφός γνωστής παρουσιάστριας

Ο 38χρονος υπεβλήθη σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,66mg/l - Αντιμετωπίζει και την κατηγορία της «βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων».

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε… θόρυβο με την παρέα του
Στη Θεσσαλονίκη 17.08.25

Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε... θόρυβο με την παρέα του

Η Αστυνομία συνέλαβε και μια 44χρονη γυναίκα η οποία φέρεται να προμήθευσε τη δράστιδα με το καυστικό υγρό - Το θύμα μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Χαλκιδική: Στον Εισαγγελέα πέντε ανήλικοι που λήστεψαν 15χρονο – Στο νοσοκομείο το θύμα
Στη Χαλκιδική 17.08.25

Στον Εισαγγελέα πέντε ανήλικοι που λήστεψαν 15χρονο - Στο νοσοκομείο το θύμα

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, όταν ο συλληφθείς με τους συνεργούς του προσέγγισαν τους δύο ανήλικους και προσπάθησαν να αφαιρέσουν ένα τσαντάκι.

Σύνταξη
«Ελ. Βενιζέλος»: Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μισός τόνος ναρκωτικών KHAT αξίας 1,5 εκατ. ευρώ
Σε εμπορεύματα 17.08.25

Μισός τόνος ναρκωτικών εντοπίστηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» αξίας 1,5 εκατ. ευρώ

Αποκαλείται φυσική κόκα, προέρχεται από το φυτό Catha Edulis και καλλιεργείται στο Κέρας της Αφρικής - Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε φορτωτικές με λευκά είδη που είχαν φτάσει στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
Βέροια: Ηχορύπανση και παραβίαση ιδιωτικότητας λόγω drone πυρασφάλειας στο Σέλι καταγγέλλουν κάτοικοι
Επιστολή στον δήμο 17.08.25

Κάτοικοι αντιδρούν για το drone πυρασφάλειας στο Σέλι - Μιλούν για ηχορύπανση και παραβίαση ιδιωτικότητας

Τριάντα εννέα κάτοικοι στη Βέροια ζητούν με επιστολή τους στο δημοτικό συμβούλιο την απομάκρυνση του drone και θέτουν ζήτημα νομιμοποίησης της εγκατάστασής του στο Σέλι

Σύνταξη
Τηλεφωνικές συμφωνίες Λαβρόφ με Φιντάν και Σιγιάρτο στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν με Τραμπ
Μετά την Αλάσκα 17.08.25

Τηλεφωνικές συμφωνίες Λαβρόφ με Φιντάν και Σιγιάρτο στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν με Τραμπ

Ο ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με του ομολόγους του της Τουρκίας και της Ουγγαρίας, στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»
Εθνική υπερηφάνεια 17.08.25

Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»

Την ικανοποίηση τους για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Νέων Γυναικών, εξέφρασαν τα κορίτσια της Εθνικής αλλά τονίζουν ότι θα μπορούσαν να παίξουν στον τελικό.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Νέα Ερυθραία: Οδηγούσε μεθυσμένος, αγνόησε σήμα για έλεγχο και συνελήφθη μετά από καταδίωξη
Ελλάδα 17.08.25

Οδηγούσε μεθυσμένος, αγνόησε σήμα για έλεγχο και συνελήφθη μετά από καταδίωξη - Στο Αυτόφωρο αδελφός γνωστής παρουσιάστριας

Ο 38χρονος υπεβλήθη σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,66mg/l - Αντιμετωπίζει και την κατηγορία της «βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων».

Σύνταξη
Τζον Κατσιματίδης – Ο ομογενής μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ της ΝΥ παίζει στην ταινία του Τιμοτέ Σαλαμέ
Νέα καριέρα; 17.08.25

Τζον Κατσιματίδης - Ο ομογενής μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ της ΝΥ παίζει στην ταινία του Τιμοτέ Σαλαμέ

«Δεν ήξερα ποιος ήταν» είπε ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος και φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Κατσιματίδης, στον σκηνοθέτη μιλώντας για τον Τιμοτέ Σαλαμέ. «Παραπονιόμουν ότι είχε μεγαλύτερο ρόλο από μένα!».

Σύνταξη
Ζελένσκι: Συνωστισμός στο Οβάλ Γραφείο – Ποιοι άλλοι εκτός από τη Λάιεν θα συνοδεύσουν τον ουκρανό πρόεδρο
Μίνι Σύνοδος 17.08.25

Συνωστισμός στο Οβάλ Γραφείο - Ποιοι άλλοι εκτός από την Λάιεν θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι

«Μετά από αίτημα του προέδρου Ζελένσκι θα συμμετάσχω στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους ευρωπαίους ηγέτες» έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Χ

Σύνταξη
Κλιματιστικά: Πότε μπορεί να μας αρρωστήσουν – Οι ειδικοί εξηγούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν
Απαιτείται προσοχή 17.08.25

Πότε το κλιματιστικό μπορεί να μας αρρωστήσει - Οι ειδικοί εξηγούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν

Συσσώρευση σκόνης, κακή συντήρηση, άρρωστα κτίρια, παθογόνοι οργανισμοί που προκαλούν αερογενείς λοιμώξεις - Οι φόβοι για τα κλιματιστικά αν και ακούγονται υπερβολικοί, δεν είναι εντελώς αβάσιμοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ουκρανία: Συνάντηση των Ευρωπαίων ενόψει της συνάντησης Ζελένσκι με Τραμπ – Θα πάνε Λευκό Οίκο;
Προς αποφυγή ενός Βατερλώ 17.08.25

Συνάντηση των Ευρωπαίων ενόψει του τετ α τετ Ζελένσκι με Τραμπ - Θα τον συνοδεύσουν στις ΗΠΑ;

Οι Ευρωπαίοι αποφασίζουν εντός της ημέρας για το εάν και ποιοι θα συνοδεύσουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Διεθνή ΜΜΕ ανακοινώνουν ήδη ονόματα - Κρίσιμες ώρες για την Ουκρανία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε… θόρυβο με την παρέα του
Στη Θεσσαλονίκη 17.08.25

Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε... θόρυβο με την παρέα του

Η Αστυνομία συνέλαβε και μια 44χρονη γυναίκα η οποία φέρεται να προμήθευσε τη δράστιδα με το καυστικό υγρό - Το θύμα μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Η στάρλετ που έγινε σταρ: Η Πάμελα Άντερσον παραδίδει μαθήματα ζωής και αξιοπρέπειας
Woman 17.08.25

Η στάρλετ που έγινε σταρ: Η Πάμελα Άντερσον παραδίδει μαθήματα ζωής και αξιοπρέπειας

Στα 58 της χρόνια, η Πάμελα Άντερσον όχι απλά κατάφερε να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της, αλλά να πάει την καριέρα της σε άλλο επίπεδο, χωρίς ποτέ να απαρνηθεί το παρελθόν της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο
Μεγάλη επιτυχία 17.08.25

Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, το τρίτο μετάλλιο για το ελληνικό πόλο αυτό το καλοκαίρι.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Χαλκιδική: Στον Εισαγγελέα πέντε ανήλικοι που λήστεψαν 15χρονο – Στο νοσοκομείο το θύμα
Στη Χαλκιδική 17.08.25

Στον Εισαγγελέα πέντε ανήλικοι που λήστεψαν 15χρονο - Στο νοσοκομείο το θύμα

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, όταν ο συλληφθείς με τους συνεργούς του προσέγγισαν τους δύο ανήλικους και προσπάθησαν να αφαιρέσουν ένα τσαντάκι.

Σύνταξη
«Ελ. Βενιζέλος»: Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μισός τόνος ναρκωτικών KHAT αξίας 1,5 εκατ. ευρώ
Σε εμπορεύματα 17.08.25

Μισός τόνος ναρκωτικών εντοπίστηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» αξίας 1,5 εκατ. ευρώ

Αποκαλείται φυσική κόκα, προέρχεται από το φυτό Catha Edulis και καλλιεργείται στο Κέρας της Αφρικής - Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε φορτωτικές με λευκά είδη που είχαν φτάσει στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
