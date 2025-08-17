Απολογούνται οι εμπρηστές της Πάτρας – Η ομολογία, τα κενά μνήμης και ο ρόλος των κατοίκων

Την πύλη του δικαστικού μεγάρου της Πάτρας πέρασαν λίγο μετά τις 11:00 το πρωί οι δύο νεαροί που έχουν συλληφθεί για τη φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Πρόκειται για έναν 27χρονο και έναν 19χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία.

Έχει ομολογήσει ο 19χρονος

Ενώ και οι δύο αρνούνταν οποιαδήποτε εμπλοκή τους στο ξεκίνημα της φωτιάς, ο 19χρονος ομολόγησε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρέων ότι άναψε τη φωτιά ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης με παρέα.

«Πίναμε μπύρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι».

Ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν μπόρεσαν να σβήσουν τη φωτιά, καθώς αυτή εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων.

Κενά μνήμης ο 27χρονος

Ωστόσο, ο 27χρονος που ήταν μαζί του αρνείται κάθε ανάμειξη και μιλά για «κενά μνήμης» λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ.

Από την άλλη, ο 27χρονος που έχει καταγραφεί από γείτονες να είναι μαζί με τον 19χρονο στο μηχανάκι, αρχικά αρνούνταν οποιαδήποτε σχέση με την έναρξη της φωτιάς.

Ωστόσο, αφού έμαθε ότι ο 19χρονος ομολόγησε, άλλαξε στάση υπογραμμίζοντας ότι έχει «κενά μνήμης» από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

«Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο» σημείωσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την έξοδό τους από το γραφείο της ανακρίτριας, δέχθηκαν έντονες αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένο πλήθος. «Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» τους φώναζε το συγκεντρωμένο πλήθος.

Τους κατέγραψαν οι κάτοικοι

Κλειδί στην ταυτοποίηση των δραστών είχαν οι έγκαιρες παρατηρήσεις κατοίκων της περιοχής, που εντόπισαν τους δύο νεαρούς στο βουνό και έσπευσαν να τους βγάλουν φωτογραφίες.

Σ’ αυτές φαίνεται ο 19χρονος να οδηγεί ένα μηχανάκι και ο 27χρονος να είναι συνοδηγός.