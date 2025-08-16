Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….

Η νίκη της Λίβερπουλ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ήταν δύσκολη, πολύ δύσκολη για την ακρίβεια, καθώς η Μπόρνμουθ έφτασε στα… όρια της, την ομάδα του Σλοτ.

Ακόμα πιο δύσκολο όμως ήταν να προβλέψει κάποιος ότι ο παίκτης που θα λύτρωνε τους πρωταθλητές Αγγλίας στο 89’ θα ήταν ο Φεντερίκο Κιέζα.

Ο Ιταλός ακόμα και μέχρι χθες το μεσημέρι ήταν πολύ πιθανό να πάρει μεταγραφή γι’ άλλη ομάδα, αλλά τώρα ποιος τολμάει να πει το παραμικρό για αποχώρηση του διεθνούς στράικερ;

Κανείς είναι η απάντηση, καθώς το γκολ που πέτυχε ο Κιέζα στο παιχνίδι με την Μπόρνμουθ μετέτρεψε τον 27χρονο στράικερ σε μεγάλο πρωταγωνιστή και τώρα όλοι θεωρούν πως μια ξημέρωσε μια νέα μέρα για τον Ιταλό άσο στο Άνφιλντ.

Η περσινή σεζόν ήταν μάλλον απογοητευτική, κρίνοντας κάποιος από τις μόλις 14 συμμετοχές του Κιέζα στην Πρέμιερ Λιγκ.

Τα πράγματα δεν πήγαν καλά πέρυσι και όλοι θεωρούσαν σχεδόν σίγουρη την αποχώρηση του Ιταλού επιθετικού από τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Έλα όμως που η μπάλα είχε άλλα… σχέδια και τώρα ο Ιταλός είναι το κεντρικό πρόσωπο, μετά το γκολ με το οποίο η Λίβερπουλ έκανε το 3-2 στο 88’.

Ακολούθησε βέβαια ένα ακόμα γκολ, αυτή την φορά από τον Σαλάχ, για να διαμορφωθεί το τελικό 4-2, αλλά όλοι καταλαβαίνουν πως το κρίσιμο γκολ ήταν αυτό του Κιέζα.

Και τι δεν θ’ ακούστηκε λοιπόν όταν ο Σλοτ έδωσε εντολή στον Ιταλό να περάσει στο ματς στο 82’. Πίστευε κανείς ότι ο Ιταλός θα άλλαζε τα δεδομένα; Ίσως να μην το πίστευε ούτε ο ίδιος ο προπονητής της Λίβερπουλ αλλά η συγκεκριμένη κίνηση αποδείχθηκε τελικά καθοριστική.

Τώρα είναι δεδομένο πως ο τεχνικός των «κόκκινων» θα αναθεωρήσει πράγματα σε ότι αφορά τις ευκαιρίες που θα πάρει ο Ιταλός και το σίγουρο είναι πως ο Κιέζα μπορεί να περιμένει καλύτερες μέρες στο Άνφιλντ.

Ο Σλοτ είχε πολλούς λόγους να «πλέξει» το εγκώμιο του παίκτη του και το έκανε με τρόπο που φανέρωνε ευγνωμοσύνη, καθώς ο Ολλανδός τεχνικός της Λίβερπουλ ήξερε πολύ καλά ότι γλίτωσε μεγάλη γκρίνια.

Αν οι «κόκκινοι» είχαν στραβοπατήσει στην πρεμιέρα, λίγες μέρες μετά την απώλεια του Community shield είναι βέβαιο πως ο προπονητής των πρωταθλητών Αγγλίας θα είχε ακούσει πολλά, αλλά ο Κιέζα έσωσε την κατάσταση για την Λίβερπουλ.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως ο Ιταλός στράικερ συγκίνησε με τον τρόπο που μίλησε για τον αδικοχαμένο, Ντιόγκο Ζότα, λέγοντας πως πιστεύει ότι ο πρώην συμπαίκτης του, τον βοήθησε να πετύχει το γκολ στο 88’.

Ο Φεντερίκο Κιέζα είχε όμως να πει πολλά και για τους οπαδούς των «κόκκινων», εκθειάζοντας την ατμόσφαιρα στο Άνφιλντ.

«Όταν κάνουμε επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο στην πλευρά του Kop, νομίζω ότι η μπάλα έχει πάντα κατεύθυνση προς τα δίχτυα, θέλει να μπει στο τέρμα. Η ατμόσφαιρα που υπάρχει είναι φανταστική και δίνει μεγάλη ώθηση στην ομάδα», τόνισε χαρακτηριστικά ο διεθνής άσος της Λίβερπουλ.

Βέβαια θα πρέπει εδώ να τονίσουμε, ότι η νίκη δεν «κρύβει κάτω απ’ το χαλί» τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι «κόκκινοι» στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος κι αυτά δεν ήταν λίγα. Η Μπόρνμουθ έφερε σε δύσκολη θέση την αμυντική γραμμή των πρωταθλητών Αγγλίας κι αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τον Σλοτ.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι και μετά την ήττα από την Κρίσταλ Πάλας στον τελικό του Community Shield, ο Ολλανδός προπονητής είχε επισημάνει πως υπάρχουν πολλά «θέματα» στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του και τώρα πρέπει να βρει λύσεις.