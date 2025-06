«Προτεραιότητα του Κιέζα η επιστροφή στην Ιταλία» (pic)

Ο Φεντερίκο Κιέζα το περασμένο καλοκαίρι πήγε στην Λίβερπουλ από την Γιουβέντους, με τη μεταγραφή του να κοστίζει στη βρετανική ομάδα 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Ιταλός επιθετικός δεν κατάφερε να «κερδίσει» τον Άρνε Σλοτ και δεν πήρε πολλές συμμετοχές με την ομάδα από το Άνφιλντ. Παρόλα αυτά, ο Κιέζα δεν θα ήθελε να παραμείνει στην Λίβερπουλ, καθώς δεν έπαιξε όσο θα ήθελε.

Ο παίκτης των «κόκκινων», σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο είναι καλά στην Λίβερπουλ, όμως έχει μπει σε σκέψεις, διότι θα ήθελε να έχει παραπάνω χρόνο συμμετοχής στην πρωταθλήτρια Αγγλίας.

🚨🇮🇹 Understand Federico Chiesa’s priority for this summer transfer window is to return to Italy.

Chiesa loves Liverpool but limited game time an issue and Italian clubs started contacts to be informed on potential deal conditions. pic.twitter.com/syqe9JFs21

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2025