Σοφία Σεϊρλή: Στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο «αντίο» για την ηθοποιό που πνίγηκε

Φίλοι, συνάδελφοι και αγαπημένα πρόσωπα της Σοφίας Σεϊρλή βρέθηκαν σήμερα το πρωί στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για να την αποχαιρετήσουν. Ανάμεσα τους οι Γιώργος Καραμέρος, Δανάη Λουκάκη, Στέλιος Μαίνα και Κάτια Σπερελάκη, Δημήτρης Τάρλοου, Κώστας Μπερικόπουλος, ‘Αγγελος Μπούρας.

Ο άδικος χαμός της ηθοποιού

Η Σοφία Σεϊρλή, επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η άτυχη καλλιτέχνης παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, ενώ κολυμπούσε στα ανοικτά.

Σε ανάρτησή της η ηθοποιός Κατερίνα Μαραγκού αποκαλύπτει το περιστατικό που έγινε στην παραλία Καμάρι, προσθέτοντας ότι σε τηλεφώνημα που είχαν είχε πει στη συνάδελφό της να επιλέξουν άλλη παραλία γιατί «έχει αέρα θα έχει κύμα είναι ανοιχτά εκεί και είναι επικίνδυνα».

Η σημαντική καλλιτεχνική διαδρομή

Η Σοφία Σεϊρλή είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια την 1η Δεκεμβρίου 1947.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στη συνέχεια συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες θεατρικές σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά συμμετείχε και σε ανεξάρτητους θιάσους.

Διακρίθηκε στο θέατρο, ιδιαίτερα σε μονολόγους, καθώς επίσης στον κινηματογράφο.

Παράλληλα, έγραψε σενάρια για την τηλεόραση και έχει συμμετάσχει σε πολλές σειρές – όπως στο «Μαύρο Ρόδο» υποδυόμενη τη μοναχή Αυξεντία – με τελευταία της συμμετοχή στις «Άγριες Μέλισσες».