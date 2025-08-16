magazin
Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 13:43
Φωτιά στο Μαλαπάσι Πύργου: Κοντά σε σπίτια οι φλόγες, μήνυμα από το 112
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Σοφία Σεϊρλή: Στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο «αντίο» για την ηθοποιό που πνίγηκε
Culture Live 16 Αυγούστου 2025 | 12:31

Σοφία Σεϊρλή: Στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο «αντίο» για την ηθοποιό που πνίγηκε

H Σοφία Σεϊρλή έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 11 Αυγούστου σε ηλικία 77 χρόνων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Spotlight

Φίλοι, συνάδελφοι και αγαπημένα πρόσωπα της Σοφίας Σεϊρλή βρέθηκαν σήμερα το πρωί στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για να την αποχαιρετήσουν. Ανάμεσα τους οι Γιώργος Καραμέρος, Δανάη Λουκάκη, Στέλιος Μαίνα και Κάτια Σπερελάκη, Δημήτρης Τάρλοου, Κώστας Μπερικόπουλος, ‘Αγγελος Μπούρας.

Γιώργος Καραμίχος

Δανάη Λουκάκη

Στέλιος Μάινας-Κάτια Σπερελάκη

Δημήτρης Τάρλοου

Ο άδικος χαμός της ηθοποιού

Η Σοφία Σεϊρλή, επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά. Σύμφωνα με τις  μαρτυρίες, η άτυχη καλλιτέχνης παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, ενώ κολυμπούσε στα ανοικτά.

Σε ανάρτησή της η ηθοποιός Κατερίνα Μαραγκού αποκαλύπτει το περιστατικό που έγινε στην παραλία Καμάρι, προσθέτοντας ότι σε τηλεφώνημα που είχαν είχε πει στη συνάδελφό της να επιλέξουν άλλη παραλία γιατί «έχει αέρα θα έχει κύμα είναι ανοιχτά εκεί και είναι επικίνδυνα».

Η σημαντική καλλιτεχνική διαδρομή

Η Σοφία Σεϊρλή είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια την 1η Δεκεμβρίου 1947.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στη συνέχεια συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες θεατρικές σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά συμμετείχε και σε ανεξάρτητους θιάσους.

Διακρίθηκε στο θέατρο, ιδιαίτερα σε μονολόγους, καθώς επίσης στον κινηματογράφο.

Παράλληλα, έγραψε σενάρια για την τηλεόραση και έχει συμμετάσχει σε πολλές σειρές – όπως στο «Μαύρο Ρόδο» υποδυόμενη τη μοναχή Αυξεντία – με τελευταία της συμμετοχή στις «Άγριες Μέλισσες».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Forbes: Το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας και οι ευκαιρίες στο ΧΑ

Forbes: Το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας και οι ευκαιρίες στο ΧΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

World
Ντόναλντ Τραμπ: Από «ειρηνοποιός», showman – Το δώρο του στον Πούτιν

Ντόναλντ Τραμπ: Από «ειρηνοποιός», showman – Το δώρο του στον Πούτιν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η πολυτάραχη ζωή αλλά και το μεγάλο ταλέντο της Σινέντ Ο’ Κόνορ ετοιμάζονται να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη
Μοναδική 15.08.25

Η πολυτάραχη ζωή αλλά και το μεγάλο ταλέντο της Σινέντ Ο’ Κόνορ ετοιμάζονται να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη

Περίπου δύο χρόνια μετά τον θάνατό της, μια ταινία για την εντυπωσιακή μουσική πορεία αλλά και πολυτάραχη ζωή της Σινέντ Ο' Κόνορ βρίσκεται στα σκαριά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;
Culture Live 15.08.25

Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι Μάγια βίωσαν 44 χρόνια ακραίας ξηρασίας στους δύο τελευταίους αιώνες τους, με κορύφωση ένα 13ετές επεισόδιο που συνέβαλε καθοριστικά στην κατάρρευση του πολιτισμού τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
«Άρωμα» Ελλάδας 15.08.25

Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έδειξε την αγάπη της για την Ελλάδα.

Σύνταξη
Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα
Κακό παιδί 15.08.25

Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα

Τα έχει ζήσει όλα. Τα έχει κάνει όλα. Από την κορυφή βρέθηκε στον πάτο. Και τώρα είναι έτοιμος να πει την αλήθεια του. Αυτό είναι το ντοκιμαντέρ για τον Τσάρλι Σιν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά
Αντίο 14.08.25

Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά

Ο Ρεντζής υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, υπηρετώντας το με πάθος και αφοσίωση σε πολλά επίπεδα -από τη σκηνοθεσία και τη θεωρητική έρευνα έως την ακαδημαϊκή διδασκαλία.

Σύνταξη
Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi
Alien 14.08.25

Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi

Ο υπεύθυνος κάστινγκ του Alien συνάντησε τυχαία σε μια παμπ έναν αδύνατο και πολύ ψηλό άνδρα από την Νιγηρία, τον Μπολάτζι Μπαντέτζο - που έδωσε «ζωή» στην πιο τρομακτική φιγούρα του σινεμά, τον Xenomorph.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο παρουσιαστή στα Kennedy Center Honors φέτος – Ποιοι θα βραβευτούν
Culture Live 13.08.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο παρουσιαστή στα Kennedy Center Honors φέτος – Ποιοι θα βραβευτούν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως οι Στρέιτ, Σταλόνε, Γκέινορ και Kiss θα βραβευθούν στα Kennedy Center Honors και ότι ο ίδιος θα παρουσιάσει την τελετή απονομής των βραβείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ – «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»
Μπαμπάκας 13.08.25

Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ - «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»

Υπάρχει τουλάχιστον μία γοητευτική ιστορία στο βιβλίο «Η σκοτεινή πλευρά της ιδιοφυΐας: Η ζωή του Άλφρεντ Χίτσκοκ», την αμφιλεγόμενη βιογραφία του Μετρ της Σασπένς που έγραψε ο Ντόναλντ Σπότο το 1983, και αφορά τη γέννηση του μοναδικού του παιδιού, της Πατρίσια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζελένσκι: Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη, όχι παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών
Ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους 16.08.25

«Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη, όχι παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών» - Νέα παρέμβαση Ζελένσκι

Σε νέο του μήνυμα μετά τη δήλωση Τραμπ ότι σκοπεύει να παρακάμψει το στάδιο της κατάπαυσης πυρός, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητά να συνεχιστεί η πίεση προς τη Ρωσία όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα

Σύνταξη
Γιακουμάκης: «Ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες με τον Λουτσέσκου»
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Γιακουμάκης: «Ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες με τον Λουτσέσκου»

Ο Γιώργος Γιακουμάκης παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του ΠΑΟΚ και μίλησε για τον επαναπατρισμό του, τους στόχους του, την υποδοχή από τον κόσμο και τους νέους συνεργάτες του.

Σύνταξη
Έρευνα IBEC: 3D απεικόνιση εμφύτευσης ανθρώπινου εμβρύου δίνει ελπίδα για τις θεραπείες γονιμότητας
Έρευνα 16.08.25

3D απεικόνιση εμφύτευσης ανθρώπινου εμβρύου σε πραγματικό χρόνο - Ελπίδα για τις θεραπείες γονιμότητας

Η καινοτόμος μελέτη του Ινστιτούτου IBEC, με την καταγραφή της εμφύτευσης να γίνεται σε πραγματικό χρόνο, δείχνει κρίσιμες λεπτομέρειες για τη συμπεριφορά του εμβρύου κατά τη σύλληψη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η μέρα που σίγησε ο «Βασιλιάς»: Ο θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ, το FBI και οι θεωρίες συνωμοσίας που τον θέλουν ζωντανό
Κρατάει χρόνια... 16.08.25

Η μέρα που σίγησε ο «Βασιλιάς»: Ο θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ, το FBI και οι θεωρίες συνωμοσίας που τον θέλουν ζωντανό

Πριν από 48 χρόνια το rock 'n' roll έχανε τον «Βασιλιά» του. Στις 16 Αυγούστου 1977 ο Έλβις Πρίσλεϊ άφηνε την τελευταία του πνοή στην Graceland, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι δεν πέθανε ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σύνοδος Αλάσκας: Με κοινό ανακοινωθέν απάντησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στον Ντόναλντ Τραμπ
Σύνοδος Αλάσκας 16.08.25 Upd: 13:06

Με κοινό ανακοινωθέν απάντησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στον Ντόναλντ Τραμπ

Στο κοινό ανακοινωθέν επισημαίνεται ότι «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία» - Το συνυπογράφουν Φον ντερ Λάιεν, Μακρόν, Μελόνι, Μερτς, Στάρμερ, Στουμπ, Τουσκ και Κόστα

Σύνταξη
ΚΚΕ για συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Ιμπεριαλιστικά παζάρια όχι με κριτήριο το συμφέρον των λαών
«Ωμή πραγματικότητα» 16.08.25

ΚΚΕ για συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Ιμπεριαλιστικά παζάρια όχι με κριτήριο το συμφέρον των λαών

Το ΚΚΕ τονίζει πως «ο ανταγωνισμός για το μοίρασμα της Ουκρανίας και του κόσμου συνεχίζεται με θύματα τους λαούς, που σφάζονται στο μέτωπο για εχθρικά προς αυτούς συμφέροντα»

Σύνταξη
Τραμπ: Θα ζητήσει από τον Ζελένσκι συνολική συμφωνία – «Εάν πει το ναι θα συναντηθούμε με Πούτιν»
Όλοι αποφασίσαμε... 16.08.25

Ο Τραμπ θα ζητήσει από τον Ζελένσκι συνολική συμφωνία - «Εάν "τα βρούμε" θα συναντηθούμε με Πούτιν»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι το ζήτημα δεν πρέπει να είναι μια κατάπαυση πυρός αλλά μία απευθείας συνολική ειρηνευτική συμφωνία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Καραθανασόπουλος για επίθεση σε Πελετίδη: Η κυβέρνηση προσπάθησε να μεταφέρει αλλού τις ευθύνες για τις πυρκαγιές
ΚΚΕ 16.08.25

Καραθανασόπουλος για επίθεση σε Πελετίδη: Η κυβέρνηση προσπάθησε να μεταφέρει αλλού τις ευθύνες για τις πυρκαγιές

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος αναφέρθηκε στη «λογική πάμε κι όπου βγει» όλων των κυβερνήσεων, που, όπως είπε, θυσιάζει τον λαό στο βωμό του κέρδους»

Σύνταξη
Τι προσφέρει το MyStreet στην καταπολέμηση της κατάληψης του δημόσιου χώρου – Το πρόβλημα με τα τραπεζοκαθίσματα
Για καταγγελίες 16.08.25

Τι προσφέρει το MyStreet στην καταπολέμηση της κατάληψης του δημόσιου χώρου – Το πρόβλημα με τα τραπεζοκαθίσματα

Τα μισά καταστήματα δεν έχουν άδεια από τον δήμο, δείχνει έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Τέθηκε σε λειτουργία, η εφαρμογή MyStreet για την υποβολή καταγγελιών σχετικά με την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων

Σύνταξη
Γάζα: Αποκάλυψη – Ισραηλινή μονάδα έχει ως αποστολή να παρουσιάζει δημοσιογράφους ως μαχητές της Χαμάς
Δικαιολογία για δολοφονία 16.08.25

Αποκάλυψη: Ισραηλινή μονάδα έχει ως αποστολή να παρουσιάζει δημοσιογράφους στη Γάζα ως μαχητές της Χαμάς

Το ισραηλινό +972 Magazine αποκαλύπτει ότι υπάρχει ειδική μονάδα στο Ισραήλ που έχει αναλάβει να να παρουσιάζει δημοσιογράφους στη Γάζα ως μαχητές της Χαμάς

Σύνταξη
Φωτιά: Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων λόγω πολύ υψηλού κινδύνου – Οι περιοχές
Αυξημένη ετοιμότητα 16.08.25

Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων στη Χαλκιδική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου φωτιάς - Οι περιοχές

Έως τις 8:00 το πρωί θα ισχύει η απαγόρευση στη Χαλκιδική - Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για 10 Περιφέρειες όπου η επικινδυνότητα για φωτιά το Σάββατο είναι κατηγορίας 4

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
Απόρρητο