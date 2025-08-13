Σοφία Σεϊρλή: Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τα γυρίσματα της σειράς «Αύριο» – Η ανακοίνωση της παραγωγής
H Σοφία Σεϊρλή έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 χρόνων από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας.
Ο παραγωγός Διονύσης Παναγιωτάκης μαζί με τον Γιώργο Γκικαπέππα, τον δημιουργό της σειράς «Αύριο» της ΕΡΤ1, ανακοίνωσαν ότι προέβησαν σε μια συγκινητική απόφαση ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη, στο ταλέντο και στην προσωπικότητά της αγαπημένης ηθοποιού, Σοφίας Σεϊρλή. Η συμμετοχή στην νέα σειρά της ΕΡΤ ήταν η τελευταία δουλειά για τη Σοφία Σεϊρλή, ενώ εδώ και δεκαετίες είχε χαράξει μία λαμπρή πορεία στον χώρο της υποκριτικής τέχνης.
Η μίνι σειρά 8 επεισοδίων του σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα καταγράφει την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σ’ έναν ποταμό και είναι γυρισμένη σε φυσικό περιβάλλον, με υψηλό βαθμό δυσκολίας.
Η ανακοίνωση της Primavisione για τη Σοφία Σεϊρλή
«Η οικογένεια της Primavisione, ο Διονύσης Παναγιωτάκης και ο Γιώργος Γκικαπέππας αποχαιρετούν με μεγάλη θλίψη τη σπουδαία ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή που έφυγε τόσο άδοξα από τη ζωή την Κυριακή 10 Αυγούστου αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στο θεατρικό και τηλεοπτικό στερέωμα.
Παρά το γεγονός ότι η αγαπημένη Σοφία δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τα γυρίσματά της, ο δημιουργός και οι παραγωγή της σειράς “Αύριο” δεν πρόκειται να προβούν σε αναπλήρωση του ρόλου της ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη, στο ταλέντο και στην προσωπικότητά της», ανέφερε η ανακοίνωση των συντελεστών, την οποία μοιράστηκε και μέσω Instagram ο παραγωγός της σειράς, Διονύσης Παναγιωτάκης.
