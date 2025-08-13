magazin
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
13.08.2025 | 11:02
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τον Δεκαπενταύγουστο
13.08.2025 | 01:29
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Σοφία Σεϊρλή: Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τα γυρίσματα της σειράς «Αύριο» – Η ανακοίνωση της παραγωγής
Culture Live 13 Αυγούστου 2025 | 09:45

Σοφία Σεϊρλή: Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τα γυρίσματα της σειράς «Αύριο» – Η ανακοίνωση της παραγωγής

H Σοφία Σεϊρλή έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 χρόνων από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας.

Σύνταξη
Ο παραγωγός Διονύσης Παναγιωτάκης μαζί με τον Γιώργο Γκικαπέππα, τον δημιουργό της σειράς «Αύριο» της ΕΡΤ1, ανακοίνωσαν ότι προέβησαν σε μια συγκινητική απόφαση ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη, στο ταλέντο και στην προσωπικότητά της αγαπημένης ηθοποιού, Σοφίας Σεϊρλή. Η συμμετοχή στην νέα σειρά της ΕΡΤ ήταν η τελευταία δουλειά για τη Σοφία Σεϊρλή, ενώ εδώ και δεκαετίες είχε χαράξει μία λαμπρή πορεία στον χώρο της υποκριτικής τέχνης.

Η μίνι σειρά 8 επεισοδίων του σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα καταγράφει την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σ’ έναν ποταμό και είναι γυρισμένη σε φυσικό περιβάλλον, με υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Η ανακοίνωση της Primavisione για τη Σοφία Σεϊρλή

«Η οικογένεια της Primavisione, ο Διονύσης Παναγιωτάκης και ο Γιώργος Γκικαπέππας αποχαιρετούν με μεγάλη θλίψη τη σπουδαία ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή που έφυγε τόσο άδοξα από τη ζωή την Κυριακή 10 Αυγούστου αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στο θεατρικό και τηλεοπτικό στερέωμα.

Παρά το γεγονός ότι η αγαπημένη Σοφία δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τα γυρίσματά της, ο δημιουργός και οι παραγωγή της σειράς “Αύριο” δεν πρόκειται να προβούν σε αναπλήρωση του ρόλου της ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη, στο ταλέντο και στην προσωπικότητά της», ανέφερε η ανακοίνωση των συντελεστών, την οποία μοιράστηκε και μέσω Instagram ο παραγωγός της σειράς, Διονύσης Παναγιωτάκης.

Πετρέλαιο: Υπερπροσφορά με νέο ρεκόρ το 2026 βλέπει ο ΙΕΑ

Πετρέλαιο: Υπερπροσφορά με νέο ρεκόρ το 2026 βλέπει ο ΙΕΑ

ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ: Πώς αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά στο Επιχειρηματικό Πάρκο Πάτρας

ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ: Πώς αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά στο Επιχειρηματικό Πάρκο Πάτρας

Σάλος για λεζάντα του Imperial War Museum: Ιστορικοί καταγγέλλουν ανακρίβεια σε έκθεση για το Ολοκαύτωμα
Νόμοι της Νυρεμβέργης 12.08.25

Σάλος για λεζάντα του Imperial War Museum: Ιστορικοί καταγγέλλουν ανακρίβεια σε έκθεση για το Ολοκαύτωμα

Το Imperial War Museum του Λονδίνου κατηγορείται για παραποίηση των ναζιστικών κριτηρίων για την εβραϊκή ταυτότητα σε λεζάντα της έκθεσης για το Ολοκαύτωμα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ
Eternal Life 11.08.25

It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ

Το It’s Never Over, Jeff Buckley είναι ένα ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει με ευαισθησία την πορεία ενός καλλιτέχνη που έφυγε πολύ νωρίς, σιωπηρά, ενώ είχε τόσα ακόμα να πει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη
Θυμήσου, σώμα 11.08.25

Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη

Από το ημίφως του διαμερίσματός του στην οδό Λέψιους, μέχρι την αιώνια σκιά της ποίησής του, δύο ερευνητές φέρνουν στο φως το πιο ολοκληρωμένο πορτρέτο του ποιητή εδώ και μισό αιώνα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους
InView 11.08.25

«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους

Το 1960, η Τζέιν Γκούντολ ξεκίνησε μια πρωτοποριακή έρευνα ζώντας ανάμεσα σε χιμπατζήδες στην Τανζανία - έρευνα που απέδειξε το πόσο όμοιοι είναι οι χιμπατζήδες και οι άνθρωποι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;
Υγιεινή ζωή 11.08.25

Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;

Η κουλτούρα του φαγητού στην Ιταλία είναι αυτή που σώζει τους κατοίκους της από την παχυσαρκία. Μικρότερες μερίδες, λιγότερο κρέας, περισσότερο ψάρι, λίγοτερα αναψυκτικά. Πλάι στην πίτσα και το παγωτο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σάρον Στόουν – Τα οικογενειακά μυστικά, η σεξουαλική κακοποίηση και η επιστροφή μετά το εγκεφαλικό
Συνέντευξη στον Guardian 11.08.25

Σάρον Στόουν - Τα οικογενειακά μυστικά, η σεξουαλική κακοποίηση και η επιστροφή μετά το εγκεφαλικό

Η Σάρον Στόουν μιλάει για τη δύναμη, την επιβίωση, τις βίαιες περιπέτειές της με τον Χάρβι Γουάνστιν και τις ερμηνείες για τις οποίες είναι πιο περήφανη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους
«Να εκκενωθεί» 13.08.25

Καταγγελία από Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους

Τη σοβαρή καταγγελία έκανε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας που καλεί τους εργαζόμενους να επικοινωνούν σε κάθε περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας

Σύνταξη
Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»
«Ήμουν πληγωμένη» 13.08.25

Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»

Ένα νέο βιβλίο αναφέρει επίσης ότι η Φέργκιουσον συνειδητοποίησε γρήγορα ότι ήταν προορισμένη να γίνει «χήρα της ακτής» και ότι αυτό «την πόνεσε πολύ».

Σύνταξη
Καρυστιανού: Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας
«Απόλυτη απαξίωση» 13.08.25

Καρυστιανού: Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας

«Άλλη μία τρανή δήλωση αποκάλυψης των υπεύθυνων για το έγκλημα των Τεμπών και για τη συγκάλυψή του, η δήλωση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης «πουλάει» ασφάλεια και αφήνει στάχτες – Μόνο οργή για την κυβέρνηση
Βολές 13.08.25

Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης «πουλάει» ασφάλεια και αφήνει στάχτες – Μόνο οργή για την κυβέρνηση

«Μονό οργή απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, που για ακόμα μια χρονιά παρακολουθεί αμήχανη την προδιαγεγραμμένη καταστροφή», τονίζει ο γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;
Υγεία 13.08.25

Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι αγαπημένες μικρών και μεγάλων τηγανητές πατάτες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τις βραστές ή τις ψητές πατάτες καθώς και για τον πουρέ

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια
Στο Κορδελιό 13.08.25

Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια

Η 50χρονη συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Σύνταξη
Η Κριστίν Ντέιβις αποκάλυψε ποια συνάδελφός της από το SATC την κατηγόρησε για «σωματική δυσμορφία»
Τι είπατε; 13.08.25

Η Κριστίν Ντέιβις αποκάλυψε ποια συνάδελφός της από το SATC την κατηγόρησε για «σωματική δυσμορφία»

Η σταρ της σειράς SATC και του And Just Like That, Κρίστιν Ντέιβις, πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις για το σώμα της εκείνη την εποχή την οδήγησαν σε «διαταραγμένη διατροφή».

Σύνταξη
Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές των δύο τελευταίων ημερών (δορυφορικές εικόνες)
Πώς κατανέμονται 13.08.25

Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές των δύο τελευταίων ημερών (δορυφορικές εικόνες)

Με βάση τη χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα έξι μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι περίπου 100.000 στρέμματα - Πώς κατανέμονται

Σύνταξη
T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι
Plus 13.08.25

T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι

Ψάξαμε και βρήκαμε τις καλύτερες επιλογές σε T-shirts για εκείνον και για εκείνη για στιλάτες και άνετες καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

