Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας η αγαπημένη ηθοποιός και σεναριογράφος

Πέπλο θλίψης κάλυψε τον καλλιτεχνικό κόσμο καθώς η αγαπημένη ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Το γεγονός έγινε γνωστό το βράδυ της Κυριακής 10 Αυγούστου σκορπίζοντας θλίψη στο ελληνικό θέατρο, στα αγαπημένα της πρόσωπα, σε συνεργάτες και συναδέλφους και σε όσους τη θαύμαζαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηθοποιός έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από ισχυρά ρεύματα, προσπαθώντας να κολυμπήσει από την παραλία Καμάρι προς το νησάκι του Αγίου Μηνά στους Φούρνους Ικαρίας.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο ηθοποιός και φίλος της Νίκος Χατζόπουλος, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε χαρακτηριστικά: «Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…», ενώ την αποχαιρέτησε με «μια φευγαλέα στιγμή από έναν από τους πολλούς διαλόγους σου με τη Μέλπω Αξιώτη, που τόσο αγαπούσες και σ’ αγαπούσε…».

Ποια ήταν η Σοφία Σεϊρλή

Η Σοφία Σεϊρλή είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια την 1η Δεκεμβρίου 1947. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στη συνέχεια συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες θεατρικές σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά συμμετείχε και σε ανεξάρτητους θιάσους.

Η Σοφία Σεϊρλή διακρίθηκε στο θέατρο, ιδιαίτερα σε μονολόγους, καθώς επίσης στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, παίρνοντας μέρος σε αρκετά σίριαλ. Ερμήνευσε πολλούς ρόλους της κλασικής και σύγχρονης θεματολογίας, όπως και έργων της ελληνικής λογοτεχνίας και ήταν καθηγήτρια υποκριτικής και σεναρίου.