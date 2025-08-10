magazin
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
10.08.2025 | 23:00
Συναγερμός για πτώμα σε παραλία της Αχαΐας
Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας η αγαπημένη ηθοποιός και σεναριογράφος
10 Αυγούστου 2025 | 23:55

Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας η αγαπημένη ηθοποιός και σεναριογράφος

H Σοφία Σεϊρλή «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή το βράδυ της Κυριακής 10 Αυγούστου.

Vita.gr
«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

Spotlight

Πέπλο θλίψης κάλυψε τον καλλιτεχνικό κόσμο καθώς η αγαπημένη ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Το γεγονός έγινε γνωστό το βράδυ της Κυριακής 10 Αυγούστου σκορπίζοντας θλίψη στο ελληνικό θέατρο, στα αγαπημένα της πρόσωπα, σε συνεργάτες και συναδέλφους και σε όσους τη θαύμαζαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηθοποιός έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από ισχυρά ρεύματα, προσπαθώντας να κολυμπήσει από την παραλία Καμάρι προς το νησάκι του Αγίου Μηνά στους Φούρνους Ικαρίας.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο ηθοποιός και φίλος της Νίκος Χατζόπουλος, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε χαρακτηριστικά: «Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…», ενώ την αποχαιρέτησε με «μια φευγαλέα στιγμή από έναν από τους πολλούς διαλόγους σου με τη Μέλπω Αξιώτη, που τόσο αγαπούσες και σ’ αγαπούσε…».

Ποια ήταν η Σοφία Σεϊρλή

Η Σοφία Σεϊρλή είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια την 1η Δεκεμβρίου 1947. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στη συνέχεια συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες θεατρικές σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά συμμετείχε και σε ανεξάρτητους θιάσους.

Η Σοφία Σεϊρλή  διακρίθηκε στο θέατρο, ιδιαίτερα σε μονολόγους, καθώς επίσης στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, παίρνοντας μέρος σε αρκετά σίριαλ. Ερμήνευσε πολλούς ρόλους της κλασικής και σύγχρονης θεματολογίας, όπως και έργων της ελληνικής λογοτεχνίας και ήταν καθηγήτρια υποκριτικής και σεναρίου.

Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στον πληθωρισμό

Wall Street: Με το βλέμμα στον πληθωρισμό

Vita.gr
«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

World
Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

inWellness
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
inTown
Ο Πιτ Ντέιβιντσον μοιράζεται τι έμαθε από την πολύτιμη συνεργασία του με τον Έντι Μέρφι
10.08.25

Ο Πιτ Ντέιβιντσον μοιράζεται τι έμαθε από την πολύτιμη συνεργασία του με τον Έντι Μέρφι

«Δεν είμαι σε καμία περίπτωση ο Έντι Μέρφι, αλλά ειδικά όταν είσαι στο επίπεδό του, πρέπει να μπορείς να εμπιστεύεσαι όλους όσους σε περιβάλλουν» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κωμικός Πιτ Ντέιβιντσον.

Σύνταξη
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ και η μητέρα της συμμετείχαν σε έναν εξορκισμό για το «φάντασμα της Νταϊάνα»
10.08.25

Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ και η μητέρα της συμμετείχαν σε έναν εξορκισμό για το «φάντασμα της Νταϊάνα»

«Δεν ήταν ένας συμβατικός εξορκισμός» εξήγησε ο ιστορικός και βασιλικός βιογράφος Ρόμπερτ Χάρντμαν σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast του, Queens, Kings and Dastardly Things -Όντως, η βασίλισσα Ελισάβετ και η μητέρα της έκαναν εξορκισμό σε μια από τις βασιλικές τους κατοικίες;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο νεαρός JFK Jr. μιλάει για τον πατέρα του μετά τη δολοφονία, σε ένα απόσπασμα που δεν έχει ακουστεί ποτέ
10.08.25

Ο νεαρός JFK Jr. μιλάει για τον πατέρα του μετά τη δολοφονία, σε ένα απόσπασμα που δεν έχει ακουστεί ποτέ

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον διάσημο Πρώτο Γιο, JFK Jr., περιλαμβάνει συνεντεύξεις με φίλους και αναλυτές, καθώς και σπάνιο αρχειακό υλικό και φωτογραφίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι – «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»
10.08.25

Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι - «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»

«Δεν μαγειρεύει, δεν καθαρίζει, δεν φαίνεται πραγματικά μητρική» θυμάται ο πρώην παίκτης του αμερικανικού μπέιζμπολ Ντέιβιντ Τζάστις να σκέφτεται τότε για τη σταρ του Χόλιγουντ, Χάλι Μπέρι

Σύνταξη
Ο Τζάστιν Μπίμπερ μοιράζεται τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του – «Είμαι τόσο χαρούμενος που είναι πατέρας»
09.08.25

Ο Τζάστιν Μπίμπερ μοιράζεται τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του – «Είμαι τόσο χαρούμενος που είναι πατέρας»

Σε μια λήψη, ο Τζάστιν Μπίμπερ - ο οποίος είναι παντρεμένος με την Χέιλι Μπίμπερ— φαίνεται να κάνει μια αστεία γκριμάτσα, καθώς ο μικρός Τζακ καλύπτει εν μέρει την κάμερα με τα πόδια του.

Σύνταξη
Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE
09.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE

«Ποιος χαμένος θα ήθελε να γίνει εθελοντικά πράκτορας της ICE;» αναρωτήθηκε ο Τζον Λεγκουίζαμο σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Έμα Τόμσον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ της ζήτησε να βγουν ραντεβού, ενώ βρισκόταν στο τροχόσπιτο της
09.08.25

Η Έμα Τόμσον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ της ζήτησε να βγουν ραντεβού, ενώ βρισκόταν στο τροχόσπιτο της

«Ναι, θα μπορούσα να είχα βγει ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ και να είχα αλλάξει την πορεία της αμερικανικής ιστορίας!», ανέφερε η ηθοποιός Έμα Τόμσον, εξιστορώντας ένα αλλόκοτο περιστατικό.

Σύνταξη
Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park
09.08.25

Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park

«Tεμπέλικη» και «μικροπρεπή» βρήκε η Κρίστι Νόεμ την αναφορά του South Park στο πρόσωπό της, καταγγέλλοντας ως απαράδεκτη την προσέγγιση που εστιάζει στην εμφάνισή της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις
09.08.25

Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Καμίλα πάνω στο σούπερ-γιοτ «Zenobia», το οποίο ανήκει στον Σύρο-Σαουδάραβα επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχο δωρητή των Τόρις, Γουάφικ Σαΐντ (Wafic Saïd), σύμφωνα με τον ιστότοπο της Mirror.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο
09.08.25

Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο

Η 20χρονη Σάμι Σιν θυμάται την τρομακτική συνάντηση με δύο άνδρες έξω από εστιατόριο και προειδοποιεί τους ακόλουθούς της στα σόσιαλ μίντια να είναι σε εγρήγορση.

Σύνταξη
Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»
09.08.25

Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»

Μια νέα ανάρτηση στο Instagram από την επίσημη σελίδα της ταινίας «Naked Gun» δείχνει τους δύο συμπρωταγωνιστές Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον να κάθονται σε ένα κινηματογράφο και να τρώνε ποπ κορν.

Σύνταξη
Άπιαστο όνειρο η επανένωση των Bad Boys: Γουίλ Σμιθ και Μάικλ Μπέι δεν θα συνεργαστούν για το «Fast and Loose»
08.08.25

Άπιαστο όνειρο η επανένωση των Bad Boys: Γουίλ Σμιθ και Μάικλ Μπέι δεν θα συνεργαστούν για το «Fast and Loose»

Σύμφωνα με το Deadline, ο σκηνοθέτης της επερχόμενης ταινίας «Fast and Loose» Μάικλ Μπέι, ήθελε η ταινία να επικεντρωθεί στα στοιχεία δράσης, ενώ ο Γουίλ Σμιθ είχε διαφορετικές βλέψεις.

Σύνταξη
Και ο Θεός έπλασε τη Χάιντι Κλουμ: To ιδανικό, γυμνό καλοκαίρι της στην Καραϊβική
08.08.25

Και ο Θεός έπλασε τη Χάιντι Κλουμ: To ιδανικό, γυμνό καλοκαίρι της στην Καραϊβική

«Κοφτερά νύχια, σίγουρη γλυκύτητα». Το Paris Match αποθεώνει τη Χάιντι Κλουμ στο νέο του cover story με τη Γερμανίδα supermodel και διαχρονικό σύμβολο του σεξ να αγκαλιάζει τα πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βασιλικά γκάζια: Στο σφυρί το αγαπημένο τετράτροχο της βασίλισσας Ελισάβετ – «Με ασφάλεια για Κόργκι»
08.08.25

Βασιλικά γκάζια: Στο σφυρί το αγαπημένο τετράτροχο της βασίλισσας Ελισάβετ – «Με ασφάλεια για Κόργκι»

Τα αυτοκίνητα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με την ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ που είχε στο στόλο της Βentley, Land Rover Defender, Mercedes 600 Landaulet, Daimler DS420 και Range Rover

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κανείς δεν πιστεύει πια στο μέλλον» – Άνταμ Κέρτις και Άρι Άστερ δίνουν συμβουλές επιβίωσης στην δυστοπία του σήμερα
08.08.25

«Κανείς δεν πιστεύει πια στο μέλλον» – Άνταμ Κέρτις και Άρι Άστερ δίνουν συμβουλές επιβίωσης στην δυστοπία του σήμερα

Στην ατομοκεντρική κοινωνία της «παράνοιας» και της «νοσταλγίας» ο Άνταμ Κέρτις και ο Άρι Άστερ εξηγούν πώς ο κινηματογράφος μπορεί να λειτουργήσει ως καθρέφτης, αλλά και ως μέσο αφύπνισης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο
11.08.25

Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στις εισαγωγές τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη, εγείροντας ανησυχία για την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση αργού πετρελαίου

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ
10.08.25

Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ

Τη στήριξή του ΚΚΕ στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού, που δοκιμάζεται στη Γάζα και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, εξέφρασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατήγγειλε τη στάση της ελληνική κυβέρνησης.

Σύνταξη
Ισημερινός: Τουλάχιστον 8 νεκροί από πυροβολισμούς σε κλαμπ – Κλιμακώνεται η βία του οργανωμένου εγκλήματος
10.08.25

Ισημερινός: Τουλάχιστον 8 νεκροί από πυροβολισμούς σε κλαμπ – Κλιμακώνεται η βία του οργανωμένου εγκλήματος

Οι αρχές εκτιμούν ότι το περιστατικό συνδέεται με τους πολέμους των καρτέλ των ναρκωτικών. Ο Ισημερινός καταγράφει χιλιάδες θανάτους ετησίως λόγω των συγκρούσεων του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύνταξη
Αυτή τη φορά, είναι διαφορετικά: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «Spider‑Man: Brand New Day»
10.08.25

Αυτή τη φορά, είναι διαφορετικά: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «Spider‑Man: Brand New Day»

«Τώρα, θα επικεντρωθούμε πραγματικά στην παλιά σχολή κινηματογράφου και θα γυρίσουμε σε πραγματικές τοποθεσίες», εξήγησε ο Τομ Χόλαντ, ο οποίος θα υποδυθεί τον Spider‑Man.

Σύνταξη
Από ποιόν στρατηγό του απειλείται ο Ζελένσκι;
10.08.25

Από ποιον στρατηγό του απειλείται ο Ζελένσκι;

Ο Αμερικανός αναλυτής Τεντ Σνάιντερ, διαβάζοντας τη συνέντευξη του Βαλέρι Ζαλούζνι και συνδυάζοντας γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό, εκτιμά οι μέρες του Ζελένσκι ίσως είναι μετρημένες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιράν: Την κλότσησε στη μέση του δρόμου γιατί δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της
10.08.25

Ιράν: Την κλότσησε στη μέση του δρόμου γιατί δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της

Βίντεο από τρία διαφορετικά περιστατικά από όλο τον κόσμο. Η σοκαριστική επίθεση σε γυναίκα στο Ιράν, η πτώση ενός μετεωρίτη αρχαιότερου από τη Γη. Και η μάχη της ξαπλώστρας στην Ισπανία.

Σύνταξη
Στη δράση για την Παλαιστίνη στη Φολέγανδρο ο Φάμελλος – «Η σωστή πλευρά της ιστορίας»
10.08.25

Στη δράση για την Παλαιστίνη στη Φολέγανδρο ο Φάμελλος – «Η σωστή πλευρά της ιστορίας»

«Μαζί με τους πολίτες σε όλη τη χώρα απαιτούμε Ειρήνη, άμεση εκεχειρία στην Παλαιστίνη και τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εν αναμονή νέων αποκαλύψεων για το σκάνδαλο – Έρχονται ονόματα από «μεγάλα ψάρια»
10.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εν αναμονή νέων αποκαλύψεων για το σκάνδαλο – Έρχονται ονόματα από «μεγάλα ψάρια»

Μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να έρθουν στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ αυτών και ονόματα προσώπων που έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις.

Σύνταξη
Επιτυχής η διάσωση των Γάλλων που εξέπεμψαν SOS ανοιχτά της Μυκόνου – Aποκλειστικά πλάνα in
10.08.25 Upd: 00:23

Επιτυχής η διάσωση των Γάλλων που εξέπεμψαν SOS ανοιχτά της Μυκόνου – Aποκλειστικά πλάνα in

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες του in - Το ιστιοφόρο βρισκόταν τρία ναυτικά μίλια νότια της Ρήνειας - Και οι δυο επιβαίνοντες διασώθηκαν σώοι και μεταφέρονται με ασφάλεια στη Νάουσα της Πάρου

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA
10.08.25

Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA

Οι δασμοί κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ, όμως οι βιομηχανίες δεν επιστρέφουν μόνο λόγω δασμών…

Μαρίνος Τζώτζης
