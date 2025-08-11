magazin
Σοφία Σεϊρλή: Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την είδηση του πνιγμού της
11 Αυγούστου 2025 | 08:15

Σοφία Σεϊρλή: Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την είδηση του πνιγμού της

H Σοφία Σεϊρλή έχασε τη ζωή της ενώ έκανε μπάνιο στους Φούρνους.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, στα αγαπημένα της πρόσωπα, σε συνεργάτες και συναδέλφους της προκάλεσε η είδηση του ξαφνικού θανάτου της Σοφίας Σεϊρλή.

Η ηθοποιός έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από ισχυρά ρεύματα, προσπαθώντας να κολυμπήσει από την παραλία Καμάρι προς το νησάκι του Αγίου Μηνά στους Φούρνους Ικαρίας.

Σοφία Σεϊρλή: Έχασε τη ζωή της ενώ κολυμπούσε

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο ηθοποιός και φίλος της Νίκος Χατζόπουλος, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε χαρακτηριστικά: «Αντίο, Σοφάκι…

Σε πήρε το κύμα…», ενώ την αποχαιρέτησε με «μια φευγαλέα στιγμή από έναν από τους πολλούς διαλόγους σου με τη Μέλπω Αξιώτη, που τόσο αγαπούσες και σ’ αγαπούσε…».

Κατερίνα Μαραγκού: Τα συγκινητικά λόγια για την αγαπημένη φίλη της

«Χτύπησε το τηλ. στις 7 ήταν η Τζένη από τους Φούρνους από το ταβερνάκι που τρώγατε με την Ρένη Πιττακή, μου είπε κλαίγοντας, η φίλη σας η κ Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε στο Καμάρι, έχει αναστατωθεί το νησί, δεν κατάλαβα, τα έχασα λύθηκαν τα πόδια μου, πώς αφού το μεσημέρι στις 12 μιλήσαμε και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι, να πάτε στο Πετροκοπιό, η στην Βιτσιλιά που πήγατε χθες, και μου είπες μα να δούμε και κάτι άλλο, σου είπα όχι σήμερα, έχει αέρα θα έχει κύμα είναι ανοιχτά εκεί και είναι επικίνδυνα πηγαίνετε σε άλλη παραλία.

Δεν με άκουσες.

Μου έλεγες του χρόνου θέλω να έρθουμε μαζί στους Φούρνους, να τους εξερευνήσουμε, δεν μπορώ να κάθομαι σε ένα μέρος, γιατί δεν με άκουσες; Δεν έχω λόγια τα έχω χαμένα. Θα θυμάμαι πάντα τις εξορμήσεις μας τους τσακωμούς μας τα γέλια μας.

Σε αποχαιρετώ με απέραντη θλίψη, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, με μια φωτό που σου έβγαλα από μια εξερεύνηση μας, όπως έλεγες στο Οίτυλο στη Μάνη, τον Ιούνιο του 2023 που σου άρεσε πολύ.

Αντίο Σοφούλα! Μέσα μου θα μείνει ένα μεγάλο παράπονο, πάντα με άκουγες.. Σήμερα γιατί δεν το έκανες».

Σπύρος Μπιμπίλας: «Καλή μου φίλη, φεύγεις προωρα κι άδικα»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό: «Σοφάκι μου, υπέροχο πλάσμα αγαπημένο, ταλαντούχο, δραστήριο, τι πλήγμα ήταν αυτό! Το χιούμορ και το χαμόγελο σου , το θείο παίξιμο στους ρόλους σου πως να το σβήσω από την ψυχή μου…Καλή μου φίλη, φεύγεις προωρα κι άδικα…..».

Ποια ήταν η Σοφία Σεϊρλή

Η Σοφία Σεϊρλή είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια την 1η Δεκεμβρίου 1947.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στη συνέχεια συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες θεατρικές σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά συμμετείχε και σε ανεξάρτητους θιάσους.

Διακρίθηκε στο θέατρο, ιδιαίτερα σε μονολόγους, καθώς επίσης στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, παίρνοντας μέρος σε αρκετά σίριαλ.

Ερμήνευσε πολλούς ρόλους της κλασικής και σύγχρονης θεματολογίας, όπως και έργων της ελληνικής λογοτεχνίας.

Ανάμεσά στους καλλιτέχνες που συνεργάστηκε οι: Παντελής Βούλγαρης, Νικαίτη Κοντούρη Αντώνης Καλογρίδης, Γιάννης Κακλέας, Έφη Θεοδώρου, Γιάννης Ρήγας, Θοδωρής Αμπαζής, Μιχαήλ Μαρμαρινός, Βασίλης Παπαβασιλείου, Νίκος Μαστοράκης, Νίκος Χατζόπουλος, Δημήτρης Τάρλοου, Γιάννης Χουβαρδάς.

Ήταν καθηγήτρια υποκριτικής και σεναρίου.

Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
