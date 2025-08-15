newspaper
Σημαντική είδηση:
15.08.2025 | 10:46
Στο νοσοκομείο παιδί έπειτα από τσίμπημα θαλάσσιας ανεμώνης
FT: Ανεπιθύμητοι οι Ισραηλινοί από ελληνικά νησιά μέχρι ΗΠΑ και Νορβηγία – «Εμείς θα νικήσουμε παρ' όλα αυτά»
Κόσμος 15 Αυγούστου 2025 | 11:02

FT: Ανεπιθύμητοι οι Ισραηλινοί από ελληνικά νησιά μέχρι ΗΠΑ και Νορβηγία – «Εμείς θα νικήσουμε παρ’ όλα αυτά»

Ισραηλινοί σχολιαστές έχουν χαρακτηρίσει αυτό το κύμα αποδοκιμασίας «διπλωματικό τσουνάμι» αναφέρουν οι Financial Times

Βαγγέλης Γεωργίου
Επιμέλεια Βαγγέλης Γεωργίου
«Εάν πλέον δεν μπορούν να νιώθουν ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα -ίσως τον δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό για τους ίδιους, με τον οποίο μοιράζονται στενούς διπλωματικούς, στρατιωτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς- τότε πού αλλού μπορούν;», αυτό αναρωτιούνται πολλοί Ισραηλινοί, σύμφωνα με κεντρικό άρθρο των Financial Times με αφορμή την περιπέτεια του ανεπιθύμητου στην Ελλάδα ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris.

Με την πλειονότητα της ισραηλινής κοινωνίας να δείχνει επικίνδυνες τάσεις εξόντωσης του παλαιστινιακού πληθυσμού, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η μεγάλη βρετανική εφημερίδα καταγράφει την ολοένα και μεγαλύτερη αποδοκιμασία διεθνούς κοινής γνώμης και κυβερνήσεων που πυροδότησε η καταστροφική αντεπίθεση στη Γάζα.

«Καθώς ο απολογισμός των νεκρών αυξάνεται και οι ισραηλινοί περιορισμοί στην ανθρωπιστική βοήθεια έχουν φέρει τη Γάζα στα πρόθυρα λιμού, η διεθνής καταδίκη της επιχείρησης εντείνεται» σημειώνει, προσθέτοντας ότι η απόφαση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να «τελειώσει τη δουλειά» εναντίον της Χαμάς προκάλεσε ακόμη περισσότερες αντιδράσεις από συμμάχους..

«Το Ισραήλ επικρίνεται ολοένα και περισσότερο, υπόκειται σε κυρώσεις και απομονώνεται, ενώ παράλληλα αυξάνεται η υποστήριξη, ακόμη και από δυτικούς συμμάχους, για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους» σημειώνεται στο δημοσίευμα, δίνοντας έμφαση στις πρόσφατες ελληνικές αποδοκιμασίες.

«Η καλοκαιρινή ηρεμία της Σύρου διαταράχθηκε τον περασμένο μήνα, όταν εκατοντάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στο γραφικό, αρχαίο λιμάνι του ελληνικού νησιού, φωνάζοντας «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και διαδηλώνοντας ενάντια στην προσέγγιση ενός ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου» αναφέρει το δημοσίευμα.

«Οι 1.600 επιβάτες του Crown Iris, που είχε έρθει από τη Χάιφα, εμποδίστηκαν να αποβιβαστούν και αναδρομολογήθηκαν στην Κύπρο για λόγους ασφαλείας».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι «δεν θυμούνται ξανά κάτι τέτοιο»

Ισραηλινοί σχολιαστές έχουν χαρακτηρίσει αυτό το κύμα αποδοκιμασίας «διπλωματικό τσουνάμι», δανειζόμενοι τον όρο από ομιλία του τότε υπουργού Άμυνας Εχούντ Μπαράκ το 2011, στην οποία προειδοποιούσε ότι η απουσία ειρηνευτικής διαδικασίας με τους Παλαιστινίους θα μετέτρεπε τη χώρα σε παρία και θα την «έσπρωχνε στη γωνία από την οποία ξεκίνησε η πτώση της [ρατσιστικής] Νότιας Αφρικής».

«Δεν θυμάμαι ποτέ ξανά μια κατάσταση τόσο κρίσιμη για τη διεθνή μας θέση, τις επιθέσεις στη νομιμότητά μας και την κριτική κατά της κυβέρνησης… ακόμη και στις ΗΠΑ», δήλωσε στους Finanacial Times ο πρώην πρεσβευτής στη Γερμανία Τζέρεμι Ισαχαρόφ. «Μερικοί από τους καλύτερους φίλους μας μάς στέλνουν πολύ αρνητικά μηνύματα».

Αυξανόμενοι επικριτές διεθνώς κατηγορούν το Ισραήλ για γενοκτονία, ενώ από τον Νοέμβριο ο ίδιος ο Νετανιάχου είναι υπόλογος σε ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», υπογραμμίζεται.

Η ισραηλινή κοινή γνώμη «αντιλαμβάνεται ότι αυτή η κατάσταση είναι βαθύτερη, πιο εκτεταμένη και σοβαρή από ποτέ», δήλωσε πρώην ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η διεθνής πίεση «έχει πλέον φτάσει στην καρδιά» της χώρας.

Τα εμπάργκο όπλων κατά του Ισραήλ έχουν αυξηθεί στη διάρκεια του πολέμου, με τη Γερμανία —σημαντικό εξαγωγέα οπλισμού, της οποίας η σταθερή υποστήριξη προς το Ισραήλ έχει ιστορικές ρίζες στο Ολοκαύτωμα— να αναστέλλει την περασμένη εβδομάδα παραδόσεις όπλων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα.

Οικονονομική πίεση από επενδυτές

Το νορβηγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο ύψους 2 τρισ. δολαρίων, το μεγαλύτερο ταμείο κρατικού πλούτου στον κόσμο, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι πούλησε το ένα πέμπτο των ισραηλινών επενδύσεών του και διέκοψε τις σχέσεις με ισραηλινούς διαχειριστές κεφαλαίων ως απάντηση στον πόλεμο.

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, δήλωσε σε podcast: «Το δράμα αυτή τη στιγμή είναι η ζημιά στη φήμη του Ισραήλ σε χώρες που πάντα του έδειχναν συμπάθεια». «Θα έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και πιστεύω ότι θα είναι πολύ δραματικό για το Ισραήλ», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times η οικονομική πίεση έχει αρχίσει ήδη να γίνεται αισθητή στον ισραηλινό τομέα της τεχνολογίας, ιδίως από Ευρωπαίους επενδυτές.

Σε ένα ιδιωτικό μήνυμα στο πλαίσιο διαδικτυακού φόρουμ εκατοντάδων Ισραηλινών και Εβραίων επενδυτών, ένας εξαυτών ανέφερε ότι «η ιδέα να επενδύσουμε σε μια χώρα που μπλοκάρει άμεσα την είσοδο απαραίτητης βοήθειας [στη Γάζα] είναι κάτι με το οποίο παλεύουμε ηθικά». Ένας άλλος διαχειριστής κεφαλαίων μετέφερε: «Το Ισραήλ είναι σχεδόν απαγορευτικό στην αγορά της Δανίας».

Οι Ισραηλινοί επιχειρηματίες «νιώθουν ότι γίνονται σαν τη Ρωσία, αλλά χωρίς τις επίσημες κυρώσεις», είπε ο Ισραηλινός ύμβουλος διεθνούς επικοινωνίας Αμίρ Μιζρόχ.

Ο Μιζρόχ ανέφερε ότι, αν και οι ευρωπαϊκές επενδύσεις είναι μικρό ποσοστό σε σύγκριση με τις αμερικανικές, μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η πιθανή ζημιά σε κοινά ερευνητικά και ακαδημαϊκά προγράμματα σε τομείς όπως οι ημιαγωγοί, ο σχεδιασμός μικροτσίπ και το πρόγραμμα χρηματοδότησης επιστήμης Horizon της ΕΕ.

Οι προσπάθειες αποκλεισμού του Ισραήλ από το πρόγραμμα, όπως και από τη γενικότερη συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ, έχουν αποτύχει λόγω αντίθεσης κυβερνήσεων, όπως της Γερμανίας και της Ουγγαρίας. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο πόσο μπορεί να διατηρηθεί αυτή η στήριξη, ειδικά αν ο πόλεμος στη Γάζα επεκταθεί, αναφέρουν οι Financial Times.

Ακόμη και στις ΗΠΑ, τον πιο αφοσιωμένο σύμμαχο του Ισραήλ, η υποστήριξη έχει καταρρεύσει, ιδιαίτερα μεταξύ Δημοκρατικών και ανεξάρτητων. Μόνο το 32% του κοινού υποστήριζε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Gallup τον περασμένο μήνα.

Μην εκδηλώνετε την εθνικότητά σας

Παρότι αυτά τα μέτρα δεν έχουν επηρεάσει ακόμη την καθημερινή ζωή στο Ισραήλ, τα ισραηλινά ΜΜΕ γέμισαν τον τελευταίο μήνα με αναφορές για βετεράνους που διώκονται για εγκλήματα πολέμου όταν ταξιδεύουν σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης, καθώς και για ισραηλινά εστιατόρια που βανδαλίστηκαν στο Σίδνεϊ και το Βερολίνο.

Ένας Ισραηλινός DJ αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα φεστιβάλ μουσικής στο Βέλγιο λόγω αόριστων «ανησυχιών ασφαλείας» και τουρίστες δέχθηκαν επίθεση στην Αθήνα, με αποτέλεσμα οι ισραηλινές αρχές να συμβουλεύσουν όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό να «περιορίσουν» τα σημάδια της εθνικότητάς τους.

Η ανησυχία, τόσο μεταξύ νυν όσο και πρώην Ισραηλινών αξιωματούχων, είναι ότι ενδέχεται να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις, οδηγώντας σε ένα μέλλον όπου το Ισραήλ θα αποκλειστεί από διεθνείς εκδηλώσεις, θα υποστεί ευρύτερο εμπάργκο όπλων και θα του αφαιρεθεί η ελεύθερη μετακίνηση χωρίς βίζα.

«Αυτή είναι μια διαδικασία που μπορεί να εξελιχθεί πολύ άσχημα προς πολλές κατευθύνσεις», είπε ο Ισαχαρόφ, ο πρώην διπλωμάτης. «Ζούμε σε έναν παγκόσμιο κόσμο. Κανένας άνθρωπος και καμία χώρα δεν είναι νησί».

Παρ΄όλα αυτά η απάντηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ είναι ότι «Θα κερδίσουμε τον πόλεμο, με ή χωρίς τη στήριξη των άλλων», χαρακτηρίζοντας τις εσωτερικές πολιτικές πιέσεις στην Ευρώπη «δικό σας πρόβλημα — όχι δικό μας».

