Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Αλλαγές θα υπάρχουν στα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.
Με ειδικά προγράμματα δρομολογίων θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τον Δεκαπενταύγουστο.
Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)
Από Δευτέρα 11 έως και την Κυριακή 17 Αυγούστου τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται ανά 12,5′, συμπεριλαμβανομένης και της Παρασκευής 15 Αυγούστου 2025.
Τα δρομολόγια μεταξύ 5:00 – 5:30 και 23:30 – 1:00 πραγματοποιούνται πάντα ανά 15′.
Γραμμή 2 Μετρό
Από Παρασκευή 15 έως και Κυριακή 17 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 15′.
Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 15′.
Γραμμή 3 Μετρό
Από Παρασκευή 15 Αυγούστου έως Κυριακή 17 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 10′ μεταξύ 8:00 – 22:00, ανά 11,5′ τις υπόλοιπες ώρες.
Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 15′. Τα δρομολόγια από και προς το Αεροδρόμιο πραγματοποιούνται καθημερινά ανά 36′.
Λεωφορεία και Τρόλεϊ
Συνεχίζεται η εφαρμογή, μέχρι και το άνοιγμα των σχολείων, του θερινού προγράμματος δρομολογίων στα Λεωφορεία και Τρόλεϊ της Αθήνας.
Tην Παρασκευή 15 Αυγούστου θα ισχύουν τα δρομολόγια Κυριακής και Αργιών.
Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δρομολόγια που ισχύουν κάθε μέρα από την εφαρμογή OASA Telematics ή το telematics.oasa.gr.
Τραμ
Από Δευτέρα 11 Αυγούστου έως και Κυριακή 17 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 15′.
Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 25′.
