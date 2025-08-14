Σωτήριες είναι για τα πυρόπληκτα ζωάκια οι πρώτες βοήθειες, καθώς μπορούν να τα κρατήσουν στη ζωή και να τα ανακουφίσουν από τον σωματικό πόνο που νιώθουν. Αλλά και να βοηθήσουν το αναπνευστικό τους.

Δεν ξεχνάμε ποτέ και την ψυχολογική τους κατάσταση. Είναι ζωάκια που βρίσκονται σε κατάσταση «σοκ» και, παράλληλα, νιώθουν εντονότατο πόνο.

Υπάρχουν και ζωάκια που έχουν πάθει υποθερμία. Σε αυτή την περίπτωση καλύπτουμε το σώμα τους με μία πετσέτα, η οποία δεν πρέπει να ακουμπά τα εγκαύματά τους

Στην περίπτωση, λοιπόν, που βρούμε ένα πυρόπληκτο ζώο, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, συμβουλεύει ο κτηνίατρος, Ελευθέριος Γινάργυρος, είναι να το μεταφέρουμε σε ένα σκιερό μέρος.

Στο έγκαυμά του, κάνουμε κομπρέσες για να το δροσίσουμε. Δηλαδή, το περιποιούμαστε με μία αποστειρωμένη γάζα, την οποία εμποτίζουμε με νερό – όχι παγωμένο.

Την αποστειρωμένη γάζα την αφήνουμε στην τραυματισμένη περιοχή για κανένα πεντάλεπτο.

Στη συνέχεια, μπορούμε να βάλουμε στα εγκαύματα αναπλαστική κρέμα.

Τι κάνουμε, εάν το ζωάκι παρουσιάζει υποθερμία

Υπάρχουν και περιπτώσεις, που τα ζωάκια έχουν πάθει υποθερμία. Αυτό θα το καταλάβουμε, εάν τρέμουν.

Εάν βρούμε ένα ζωάκι σε αυτή την κατάσταση, καλύπτουμε το σώμα του με μία πετσέτα. Η πετσέτα, όμως, δεν πρέπει να σκεπάζει τα σημεία στα οποία έχει εγκαύματα, για να μην πονάει.

Πώς καθαρίζουμε τα μάτια και τη μύτη του πυρόπληκτου ζώου

«Αν το ζωάκι που βρήκαμε είναι συνεργάσιμο, μπορούμε να καθαρίσουμε τα μάτια και τη μύτη του, από τις εκκρίσεις, με μία βρεγμένη αποστειρωμένη γάζα. Με ήρεμες και απαλές κινήσεις», επισημαίνει ο κ. Γινάργυρος.

Πότε πάμε αμέσως το ζωάκι στον κτηνίατρο

Αν αντικρίσουμε ένα ζώο που βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση, υπογραμμίζει ο κ. Γινάργυρος, το μεταφέρουμε άμεσα στον κτηνίατρο.

Κλείνοντας, ο κ. Γινάργυρος τονίζει ότι σε κάθε περίπτωση το ζώο πρέπει να το πάμε στον κτηνίατρο. Εκείνος θα εξετάσει το ζωάκι, και θα του προσφέρει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

● Ο κ. Ελευθέριος Γινάργυρος είναι πτυχιούχος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έχει κάνει πρακτική άσκηση σε κλινικές μικρών ζώων στην Αμερική και μετεκπαίδευση στην Ακτινολογία, ενώ έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παθολογία των μικρών ζώων, αλλά και στη χειρουργική.

Έχει συμμετάσχει σε πρακτικά σεμινάρια πάνω στην τραυματιολογία, την ορθοπεδική και τη χειρουργική μαλακών μορίων.

Είναι ενεργό μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου (Π.Κ.Σ.) και της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.), καθώς και της Εθελοντικής Δράσης Κτηνιάτρων Ελλάδας (Ε.Δ.Κ.Ε.), η οποία προσφέρει βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κτηνιατρική φροντίδα.