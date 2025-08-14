Η Τζούλιαν Μουρ λάμπει σε μια selfie με μπικίνι χωρίς ίχνος μακιγιάζ

Μέσα στο μαύρο μπικίνι της, η Τζούλιαν Μουρ χαμογελάει στην κάμερα, επιδεικνύοντας το λαμπερό της πρόσωπο, το οποίο δε χρειάζεται ίχνος make up. Η 64χρονη ηθοποιός φαινόταν σαν να είχε μόλις βουτήξει στην πισίνα ή στη θάλασσα, καθώς τα μαλλιά της ήταν βρεγμένα και τραβηγμένα προς τα πίσω.

Για την απολύτως καλοκαιρινή της εμφάνιση, η σταρ της σειράς «Sirens» δεν συνδύασε το απλό μαύρο μπικίνι της με κανένα αξεσουάρ, εκτός από δύο μικροσκοπικά ασημένια σκουλαρίκια-κρικάκια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Julianne Moore (@juliannemoore)



Η δεύτερη φωτογραφία στην ανάρτησή της, η οποία είχε απλά τη λεζάντα «Αύγουστος», είναι ένα screenshot της βαθμολογίας της στο διαδικτυακό παιχνίδι λέξεων Wordle, ακολουθούμενο από ένα κοντινό πλάνο μιας καλοκαιρινής σαλάτας με μοτσαρέλα μπουράτα, πορτοκαλί τοματίνια και δυόσμο.

«Θεέ μου, είναι ιδιοφυΐα στην ορθογραφία», αστειεύτηκε κάποιος στα σχόλια

«Χρειάζεσαι κάποιον να σε βοηθήσει να πλέξεις τα μαλλιά σου…»

Στη συνέχεια, η Μουρ πρόσθεσε μια αξιολάτρευτη φωτογραφία της σκυλίτσας της, Hope, με την περιγραφή «Happy Barkday» και μια όμορφη φωτογραφία μιας ξύλινης βεράντας περιτριγυρισμένης από δέντρα.

«Μείνε μακριά από τον ήλιο!»

Σε συνέντευξή της στο Glamour το 2023, η Τζούλιαν Μουρ μίλησε ανοιχτά για τις απόψεις της σχετικά με τα πρότυπα ομορφιάς για τις γυναίκες.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιος κανόνας ομορφιάς που θεωρεί ανοησία, η ηθοποιός απάντησε: «Ότι πρέπει να έχεις μια συγκεκριμένη εμφάνιση ή ότι πρέπει να φοράς απαραίτητα μακιγιάζ».

«Πιστεύω ότι το μακιγιάζ είναι κάτι που πρέπει να θέλεις να φοράς, αλλά δεν πρέπει να νιώθεις ότι σου επιβάλλεται να το φοράς. Πιστεύω ότι είναι μια ξεπερασμένη ιδέα, να χρησιμοποιούμε μακιγιάζ για να καλύψουμε κάτι, για να καμουφλάρουμε ενδεχομένως τα ελαττώματά μας ή για να φανούμε… επαγγελματίες. Μπορείς να είσαι επαγγελματίας και χωρίς μακιγιάζ. Το μακιγιάζ πρέπει να είναι επιθυμία, όχι ανάγκη» συνέχισε, ενώ αποκάλυψε ότι η καλύτερη συμβουλή ομορφιάς που της έδωσε η μητέρα της ήταν: «μείνε μακριά από τον ήλιο!».

*Με στοιχεία από pagesix.com | Αρχική Φωτό: Η Τζούλιαν Μουρ ποζάρει για το Ημερολόγιο Pirelli 2017, το οποίο φωτογραφήθηκε από τον Γερμανό φωτογράφο Πίτερ Λίντμπεργκ. EPA/PETER LINDBERGH/HANDOUT