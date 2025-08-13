Από τον «Λευκό Οίκο» της Σεούλ στο στενό κελί: Πώς η ματαιοδοξία κατέστρεψε την πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας

Μπορεί η «δημοκρατική» Νότια Κορέα να έχει παράδοση στην φυλάκιση πρώην προέδρων της, ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που τον ηγέτη της χώρας ακολουθεί στις φυλακές και η πρώτη κυρία, η σύζυγός του. Η Σεούλ ζει ιστορικές στιγμές.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σοκ Γεολ, καθαιρέθηκε και αποπέμφθηκε από το αξίωμα του μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο τον Δεκέμβριο του 2024. Σήμερα βρίσκεται στη φυλακή και είναι υπόδικος.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι New York Times η πρώην πρώτη κυρία βρίσκεται και εκέινη στο επίκεντρο σειράς σκανδάλων διαφθοράς που στιγμάτισαν την κυβέρνηση του συζύγου της και υπονόμευσαν τη δημοτικότητά του.

Η επιρροή της θεωρούνταν τόσο μεγάλη ώστε πολλοί στη Νότια Κορέα αστειεύονταν ότι εκείνη ήταν το «Νο 1» της κυβέρνησης και ο Γιουν το «Νο 2»

Έτσι, την Τρίτη 12 Αυγούστου, η σύζυγός του φυλακισμένου προέδρου, Κιμ Κεόν Χι, συνελήφθη με κατηγορίες για δωροδοκία, χειραγώγηση μετοχών και κατάχρηση πολιτικής επιρροής.

Ενώ επί προεδρίας Γιουν, οι εισαγγελικές αρχές δεν άσκησαν δίωξη εναντίον της Κιμ, ο νέος πρόεδρος της χώρας που προέκυψε στις 3 Ιουνίου, Λι Τζε Μιουνγκ, υπέγραψε σχετικό νομοσχέδιο και διόρισε ειδικό εισαγγελέα, ο οποίος ανέκρινε την Κιμ επί 11 ώρες και στη συνέχεια ζήτησε την έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Όταν η Κιμ εμφανίστηκε για ανάκριση από ειδικό εισαγγελέα την περασμένη εβδομάδα, ζήτησε συγγνώμη για την «ανησυχία που προκάλεσε στον λαό» και δήλωσε πως είναι «καμία».

Βαριές κατηγορίες για την πρώτη κυρία

Η Κιμ κατηγορείται ότι αποκόμισε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια μέσω χειραγώγησης μετοχών, ήδη από την περίοδο που ο άνδρας της εισαγγελέας, πριν εκλεγεί πρόεδρος. Επίσης, κατηγορείται ότι βοήθησε παράνομα πολιτικό να εξασφαλίσει το χρίσμα του κυβερνώντος κόμματος σε αναπληρωματικές εκλογές το 2022.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν και τη λήψη δωροδοκιών: ένα κολιέ με διαμάντια και δύο τσάντες Chanel από ανώτερο στέλεχος της Εκκλησίας της Ενοποίησης, μετά την εκλογή του Γιουν. Το στέλεχος αυτό, που έχει πλέον αποχωρήσει από την εκκλησία, έχει επίσης συλληφθεί. Η Εκκλησία, γνωστή επίσημα ως Οικογενειακή Ομοσπονδία για την Παγκόσμια Ειρήνη και Ενοποίηση, αρνείται κάθε ανάμειξη.

Οι αρχές διερευνούν και άλλες υποθέσεις διαφθοράς που μπορεί να οδηγήσουν σε πρόσθετες κατηγορίες. Μεταξύ αυτών, ένα μενταγιόν Van Cleef αξίας 43.200 δολάρια, το οποίο η Κιμ φόρεσε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ το 2022 και φέρεται να της χάρισε επιχειρηματίας.

Η ίδια είχε δηλώσει ότι ήταν φθηνό αντίγραφο, αλλά η εισαγγελία υποστηρίζει πως πρόκειται για γνήσιο πολύτιμο αντικείμενο, πιθανόν δωροδοκία, που δεν δηλώθηκε όπως απαιτεί ο νόμος.

Ο Γιουν, πρώην εισαγγελέας, έγινε γνωστός ερευνώντας υποθέσεις διαφθοράς πρώην προέδρων και μεγιστάνων, αλλά η πολιτική του σταδιοδρομία αμαυρώθηκε από σκάνδαλα που αφορούσαν τη σύζυγο και την πεθερά του. Το 2023, η μητέρα της Κιμ καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους για πλαστογράφηση τραπεζικών εγγράφων σε αγοραπωλησία ακινήτου.

Ο άνδρας μου είναι ανόητος

Κατά την προεκλογική εκστρατεία του Γιουν, η Κιμ ζήτησε συγγνώμη επειδή είχε «φουσκώσει» το βιογραφικό της για την προώθηση της καλλιτεχνικής της επιχείρησης. Ωστόσο, μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον σύζυγό της, κυκλοφόρησε βίντεο που την έδειχνε να δέχεται τσάντα Dior αξίας 2.200 δολ. από επισκέπτη στο ιδιωτικό της γραφείο, καθώς και ηχογραφήσεις στις οποίες χαρακτήριζε τον άνδρα της «ανόητο» που «δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς εμένα».

Και να σκεφτεί κανείς ότι τον Οκτώβριο του 2024, ο Γιουν είχε δηλώσει ότι «θα δεχθεί τις πέτρες» για χάρη της…