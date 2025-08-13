Δικαστήριο στην Κορέα εξέδωσε την Τετάρτη ένταλμα σύλληψης για την Κιμ Κεόν Χι, σύζυγο του πρώην προέδρου Γιουν Σουκ Γιολ, με την κατηγορία της χειραγώγησης των τιμών των μετοχών και άλλες βαρύτατες οικονομικές και όχι μόνο κατηγορίες, όπως επιβεβαιώνουν σχετικά οι Times της Κορέας.

Η απόφαση του δικαστηρίου οδήγησε στην άνευ προηγουμένου περίπτωση της ταυτόχρονης φυλάκισης ενός πρώην προέδρου και μιας πρώην πρώτης κυρίας, καθώς ο Γιουν βρίσκεται επί του παρόντος σε προδικαστική κράτηση με την κατηγορία της εξέγερσης (σ.σ. εξαιτίας του στρατιωτικού νόμου που επέβαλε παράνομα στη χώρα). Η Κιμ έγινε επίσης η πρώτη πρώην πρώτη κυρία στην Νότια Κορέα που συνελήφθη.

Το Κεντρικό Δικαστήριο της Σεούλ εξέδωσε το ένταλμα για την Κιμ, επικαλούμενο τον κίνδυνο καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων, επισημαίνοντας τις ασυνεπείς δηλώσεις της κατά την ανάκριση και τις ανησυχίες ότι ενδέχεται να συντονίσει τις καταθέσεις της με τους πρώην βοηθούς και άλλους υπόπτους.

Η Κιμ, ο οποίος περίμενε την απόφαση του δικαστηρίου στο Κέντρο Κράτησης Σεούλ Νάμπου, τέθηκε υπό κράτηση μετά την έκδοση του εντάλματος.

Η Νότια Κορέα σε σοκ από το κατηγορητήριο

Η Κιμ αντιμετωπίζει κατηγορίες για συμμετοχή σε χειραγώγηση των τιμών των μετοχών, παρέμβαση στη διαδικασία υποψηφιότητας για τις αναπληρωματικές εκλογές του 2022 και λήψη δωροδοκιών σε αντάλλαγμα για επιχειρηματικές χάρες προς διάφορες εταιρείες καθώς και την Εκκλησία της Ενώσεως (Unification Church) της Νότιας Κορέας.

Η συμπεριφορά της Κιμ κατά την ακροαματική διαδικασία της Τρίτης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εμφάνισή της έξι ημέρες νωρίτερα, όταν δήλωσε στους δημοσιογράφους έξω από το γραφείο του ειδικού εισαγγελέα: «Είμαι ένα τίποτα», υποστηρίζοντας πως κακώς ασχολούνται μαζί της οι αρχές.

Αυτή τη φορά, παρέμεινε σιωπηλή από τη στιγμή που βγήκε από ένα μαύρο βαν στις 9:26 π.μ. — περισσότερο από 40 λεπτά πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας — μέχρι που μπήκε στο δικαστήριο. Αγνόησε τις επανειλημμένες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων να εξηγήσει την προηγούμενη δήλωσή της.

Ποιες είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η πρώην πρώτη κυρία της Κορέας

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής εξέτασης, ο ειδικός σύμβουλος που ερευνά την υπόθεσή της πίεσε για την κράτησή της, επικαλούμενος υψηλό κίνδυνο καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων. Οι δικηγόροι της, ωστόσο, αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες και αντέταξαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής και ότι η υγεία της είναι κακή.

Η ακροαματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 321 της δυτικής πτέρυγας του δικαστηρίου — στον ίδιο χώρο όπου ο συζυγός της Γιουν Σουκ Γιολ υποβλήθηκε σε εξέταση – ανάκριση για το ένταλμα σύλληψης διάρκειας σχεδόν επτά ωρών τον περασμένο μήνα, πριν τεθεί εκ νέου υπό κράτηση.

Η αίθουσα χρησιμοποιείται συχνά για υποθέσεις υψηλού προφίλ, όπως αυτές των πρώην προέδρων Παρκ Γκεούν Χίε και Λι Μιούνγκ Μπακ, καθώς και ανώτερων πολιτικών και επιχειρηματικών προσώπων που αντιμετωπίζουν αποφάσεις κράτησης.

Εμπιστευτικές πληροφορίες, χειραγώγηση μετοχών, παρέμβαση στις εκλογές και ο σαμάνος!

Η Κιμ αντιμετωπίζει τρεις βασικές κατηγορίες: παραβίαση του νόμου περί κεφαλαιαγορών για φερόμενη συμμετοχή στη χειραγώγηση της τιμής της μετοχής της Deutsche Motors παραβίαση του Νόμου περί Πολιτικών Κεφαλαίων για φερόμενη παρέμβαση στις υποψηφιότητες του τότε κυβερνώντος Λαϊκού Κόμματος στις αναπληρωματικές εκλογές του 2022, κατόπιν αιτήματος του πολιτικού μεσάζοντα Μιουνγκ Τάε-γκιουν.

Ως κερασάκι στην τούρτα, έρεχεται η παραβίαση του Νόμου περί Αυστηρότερης Τιμωρίας Συγκεκριμένων Εγκλημάτων για φερόμενη αποδοχή δωροδοκιών από άτομα, μεταξύ των οποίων ένας σαμάνος γνωστός ως «Γκοντζίν» και μεσάζοντες συνδεδεμένοι με την Εκκλησία της Ενώσεως.

Με την έκδοση του εντάλματος, οι εισαγγελείς αναμένεται να διευρύνουν την έρευνα, ώστε να συμπεριλάβουν και άλλες κατηγορίες εναντίον της.

Εταιρεία ομολόγησε δωροδοκία της πρώτης κυρίας

Εν τω μεταξύ, η ειδική ομάδα συμβούλων ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αξιωματούχοι της Seohee Construction υπέβαλαν γραπτή δήλωση στην οποία παραδέχονταν ότι η εταιρεία είχε προσφέρει στην Kim ένα κολιέ Van Cleef & Arpels (σ.σ. Η Van Cleef εμπορεύεται διαμάντια) λίγο μετά την ορκωμοσία του συζύγου της τον Μάιο του 2022. Αργότερα, η Κιμ φόρεσε το κολιέ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του συζύγου της στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι αξιωματούχοι της Seohee δήλωσαν ότι ανέκτησαν το κολιέ από την Κιμ αρκετά χρόνια αργότερα και το κράτησαν μέχρι πρόσφατα, πριν το παραδώσουν στους ερευνητές.

Νωρίτερα, οι ερευνητές βρήκαν μια πλαστή έκδοση του ίδιου κολιέ στο σπίτι της πεθεράς του αδελφού της Κιμ. Η πλευρά της Κιμ ισχυρίστηκε τότε ότι το αγόρασε στο Χονγκ Κονγκ το 2010, αλλά η ομάδα διαπίστωσε ότι η Van Cleef & Arpels κυκλοφόρησε το σχέδιο το 2015.

Ο ειδικός σύμβουλος πιστεύει ότι το κολιέ που φορούσε η Κιμ στο ταξίδι του ΝΑΤΟ ήταν αυθεντικό και προέρχονταν από τη Seohee. Ωστόσο, η Κιμ υποστήριξε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ότι το κολιέ που φορούσε ήταν πλαστό.