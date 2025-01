Ο καθαιρεθείς πρόεδρος συνελήφθη για την κήρυξη στρατιωτικού νόμου στις 3 Δεκεμβρίου. Ο Γιουν κάλεσε τους υποστηρικτές του να είναι ειρηνικοί, η αστυνομία να είναι ανεκτική, όπως δηλώνει το Reuters. Οι οπαδοί του όπως και ο ίδιος είναι δεξιοί της Alt Right σκηνής και τα αντιμετωπίζουν όλα ως «στημένες κατηγορίες».

Εκατοντάδες υποστηρικτές του συλληφθέντος προέδρου της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γιολ, εισέβαλαν νωρίς το πρωί της Κυριακής σε δικαστικό κτίριο μετά την παράταση της κράτησής του, σπάζοντας παράθυρα και εισβάλλοντας στο εσωτερικό, μια επίθεση που ο εκτελών χρέη ηγέτη της χώρας χαρακτήρισε «αδιανόητη».

Ο Γιουν έγινε την Τετάρτη ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος της Νότιας Κορέας που συλλαμβάνεται, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για εξέγερση που σχετίζονται με την εντυπωσιακή, βραχύβια κήρυξη στρατιωτικού νόμου στις 3 Δεκεμβρίου που βύθισε τη χώρα σε πολιτική αναταραχή.

Λίγο αφότου το δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφασή του γύρω στις 3 π.μ. την Κυριακή, οι υποστηρικτές του Γιουν κατέκλυσαν το κτίριο, κατατροπώνοντας την αστυνομία των ΜΑΤ που προσπαθούσε να τους κρατήσει μακριά.

This is a livestream playback of the violence and havoc ensuing upon the Western District Court by Yoon supporters pic.twitter.com/t3YRA7Br2L — Joseph Kim (@josungkim) January 18, 2025

Οι οπαδοί του Γιουν εισέβαλαν και λεηλάτησαν δικαστικό μέγαρο

Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πυροσβεστήρες στις ομάδες των αστυνομικών που φρουρούσαν την μπροστινή είσοδο και στη συνέχεια εισέβαλαν στο εσωτερικό, καταστρέφοντας εξοπλισμό γραφείου, εξαρτήματα και έπιπλα, όπως έδειξαν τα πλάνα. Η αστυνομία αποκατέστησε την τάξη λίγες ώρες αργότερα, λέγοντας ότι είχε συλλάβει 46 διαδηλωτές και ορκίστηκε να εντοπίσει και άλλους εμπλεκόμενους.

«Η κυβέρνηση εκφράζει την έντονη λύπη της για την παράνομη βία… η οποία είναι αδιανόητη σε μια δημοκρατική κοινωνία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκτελών χρέη προέδρου Τσόι Σανγκ Μοκ, προσθέτοντας ότι οι αρχές θα ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τις συγκεντρώσεις.

Εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν στο χάος, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap. Η αστυνομία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλια σχετικά με τους τραυματίες αστυνομικούς. Περίπου 40 άνθρωποι υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς, δήλωσε ένας ανταποκριτής έκτακτης ανάγκης κοντά στο Δυτικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Σεούλ.

Αρκετοί από τους εμπλεκόμενους μετέδωσαν ζωντανά την εισβολή στο YouTube, δείχνοντας διαδηλωτές να καταστρέφουν το δικαστήριο και να φωνάζουν το όνομα του Γιουν. Κάποιοι από αυτούς που έκαναν streaming πιάστηκαν από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των μεταδόσεών τους.

A large number of South Korean people are gathering in front of the Seoul Western District Court in the severe cold, demanding the withdrawal of the illegal arrest warrant against President Yoon Seok-yeol. pic.twitter.com/3LNMJmXDZj — sunny0401 (@sunny0401425245) January 19, 2025

Ο Γιούν συνελήφθη υπό τον φόβο πως μπορεί να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία

Με τον Γιουν να αρνείται να ανακριθεί, οι ερευνητές που αντιμετωπίζουν προθεσμία για την κράτηση του υπό αποπομπή προέδρου ζήτησαν την Παρασκευή από το δικαστήριο να παρατείνει την κράτησή του.

Μετά από πεντάωρη ακρόαση το Σάββατο, στην οποία παρέστη ο Γιουν, ο δικαστής χορήγησε νέο ένταλμα παράτασης της κράτησης του Γιουν για έως και 20 ημέρες, λόγω «ανησυχίας ότι ο ύποπτος μπορεί να καταστρέψει στοιχεία».

Οι κανονισμοί της Νότιας Κορέας απαιτούν από έναν ύποπτο που κρατείται βάσει εντάλματος να υποβάλλεται σε σωματική εξέταση, να βγάζει φωτογραφία και να φοράει στολή φυλακής. Ο ηγέτης κρατείται σε κελί απομόνωσης στο κέντρο κράτησης της Σεούλ.

Το Γραφείο Διερεύνησης της Διαφθοράς για Υψηλόβαθμους Αξιωματούχους – CIO, το οποίο ηγείται της έρευνας, δήλωσε ότι κάλεσε τον Γιουν για περαιτέρω ανάκριση το απόγευμα της Κυριακής, αλλά ο εισαγγελέας που έγινε πρόεδρος και πάλι δεν εμφανίστηκε.

Following the issuance of Yoon Suk-yeol’s bench warrant, far-right rioters are attacking the Seoul Western District Court, destroying the exterior walls and furniture. pic.twitter.com/oYHSv7WUCq — . (@NJBUBBLEGUM) January 18, 2025

Τυπικά ο πρώην πρόεδρος Γιουν αντιμετωπίζει την θανατική ποινή

Το CIO δήλωσε ότι θα ζητήσει από τον Γιουν να προσέλθει για ανάκριση τη Δευτέρα και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να τον επισκεφθεί στο κέντρο κράτησης εκτός από τους δικηγόρους του. Οι δικηγόροι του έχουν υποστηρίξει ότι η σύλληψη είναι παράνομη επειδή το ένταλμα εκδόθηκε σε λάθος δικαιοδοσία και η ανακριτική ομάδα δεν είχε εντολή για την έρευνά της.

Η εξέγερση, το έγκλημα για το οποίο μπορεί να κατηγορηθεί ο Γιουν, είναι ένα από τα λίγα από τα οποία ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας δεν έχει ασυλία και τεχνικά τιμωρείται με θάνατο. Ωστόσο, η Νότια Κορέα δεν έχει εκτελέσει κανέναν εδώ και σχεδόν 30 χρόνια.

Ο Γιουν δήλωσε μέσω των δικηγόρων του ότι βρήκε το βίαιο περιστατικό στο δικαστήριο «σοκαριστικό και ατυχές», καλώντας τον κόσμο να εκφράζει ειρηνικά τις απόψεις του.

Korean citizens have taken to the streets in front of Seoul’s Western District Court, which issued warrants and arrest of President Yoon despite being illegal due to lacking legal jurisdiction. The Korean people are now demanding the release of President Yoon Suk-yeol.@elonmusk pic.twitter.com/FuXw5rQNgF — Purra Minere (@Purra_Minere) January 18, 2025

Ο Γιουν ζήτησε από την αστυνομία να δείξει ανοχή

«Ο πρόεδρος είπε ότι δεν θα το βάλει κάτω και θα διορθώσει το λάθος, ακόμη και αν χρειαστεί χρόνος», ανέφεραν οι δικηγόροι σε ανακοίνωσή τους. Λέγοντας ότι κατανοεί ότι πολλοί αισθάνονται «οργή και αδικία», ο Γιουν ζήτησε από την αστυνομία να λάβει «ανεκτική στάση».

Ανεξάρτητα από την ποινική έρευνα που προκάλεσε το χάος της Κυριακής, το Συνταγματικό Δικαστήριο εξετάζει αν θα πρέπει να τον απομακρύνει οριστικά από το αξίωμά του, σύμφωνα με την πρόταση μομφής του κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου ή να αποκαταστήσει τις προεδρικές του εξουσίες.

Ωστόσο, περίπου χίλιοι υποστηρικτές του διαδήλωσαν προς το Συνταγματικό Δικαστήριο αργότερα την Κυριακή και η αστυνομία συνέλαβε τρεις από αυτούς, ένας εκ των οποίων επιχείρησε να σκαρφαλώσει τον τοίχο του δικαστηρίου, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το συντηρητικό Κόμμα Λαϊκής Εξουσίας του Γιουν χαρακτήρισε «μεγάλο κρίμα» την απόφαση του δικαστηρίου να παρατείνει την κράτησή του την Κυριακή. «Υπάρχει ένα ερώτημα αν οι επιπτώσεις της κράτησης ενός εν ενεργεία προέδρου εξετάστηκαν επαρκώς», δήλωσε το κόμμα.





Η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει τους ταραξίες ως «ακροδεξιές ομάδες»

Το κύριο αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα δήλωσε ότι η απόφαση αποτελεί «ακρογωνιαίο λίθο» για την αποκατάσταση της τάξης και ότι οι «ταραχές» από «ακροδεξιές» ομάδες θα επιδεινώσουν την εθνική κρίση. Η υποστήριξη προς το PPP κατέρρευσε μετά την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου, την οποία ανακάλεσε λίγες ώρες αργότερα μπροστά στην ομόφωνη ψήφο του κοινοβουλίου που την απέρριψε.

Αλλά στην αναταραχή που ακολούθησε -κατά την οποία το κοινοβούλιο με πλειοψηφία της αντιπολίτευσης καθαίρεσε επίσης τον πρώτο αντικαταστάτη του και οι ερευνητές απέτυχαν σε μια αρχική προσπάθεια σύλληψης του Γιουν η υποστήριξη του PPP ανέκαμψε απότομα.

Το κόμμα του προηγήθηκε του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος σε υποστήριξη – 39% έναντι 36% – για πρώτη φορά από τον Αύγουστο, όπως έδειξε δημοσκόπηση της Gallup Korea την Παρασκευή.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια συγκέντρωση χωρίς απρόοπτα υπέρ του Γιουν στο κέντρο της Σεούλ το πρωί της Κυριακής. Διαδηλώσεις κατά του Γιουν πραγματοποιήθηκαν επίσης σε όλη την πόλη τις τελευταίες ημέρες.