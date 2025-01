Ανακριτές στη Νότια Κορέα ακύρωσαν την προσπάθειά τους να συλλάβουν τον καθαιρεθέντα πρόεδρο, Γιουν Σουκ Γέολ, εξαιτίας αντιπαράθεσης που σημειώθηκε στην κατοικία του.

«Όσον αφορά την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης σήμερα, διαπιστώθηκε ότι η εκτέλεση ήταν ουσιαστικά αδύνατη λόγω της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης. Οι ανησυχίες για την ασφάλεια του προσωπικού στο σημείο οδήγησαν στην απόφαση να σταματήσει η εκτέλεση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Διερεύνησης Διαφθοράς, υψηλών προσώπων (CIO), με κεντρικό ρόλο στην έρευνα για «στάση» σε βάρος του αρχηγού του κράτους.

Current scene close to President Yoon Suk Yeol’s residence.

Fringe group of pro-Yoon supporters pledge their allegiance to him and the country.

Investigators trying to arrest him reportedly in standoff with security service. pic.twitter.com/FjTfxJxuIj

— Raphael Rashid (@koryodynasty) January 3, 2025