Η σορός της Σοφίας Σεϊρλή θα αποτεφρωθεί το Σάββατο 16 Αυγούστου, στις 11:30, στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας. Η 77χρονη Σοφία Σεϊρλή έχασε τη ζωή της από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας, όταν επιχείρησε να κολυμπήσει από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά, διανύοντας μεγάλη θαλάσσια απόσταση.

Η ανάρτηση για τη Σοφία Σεϊρλή

Ο πρόεδρος του ΣΕΗ, ο Νίκος Καραγιώργης, ενημέρωσε τους φίλους της ηθοποιού, μέσω ανακοίνωσης στα social media, ότι το τελευταίο αντίο στη Σοφία Σεϊρλή θα ειπωθεί στη Ριτσώνα το πρωί του Σαββάτου 16 Αυγούστου 2025.

«Το Σάββατο 16 Αυγούστου 11.30 π.μ. αποχαιρετούμε στη Ριτσώνα την αγαπημένη μας συνάδελφο Σοφία Σεϊρλή», έγραψε στη λιτή του ανακοίνωση ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Νίκος Καραγιώργης.

Μια σημαντική καλλιτεχνική διαδρομή

Γεννημένη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, αγάπησε το θέατρο από πολύ νωρίς και αφιέρωσε σε αυτό όλη της τη ζωή, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου κι έπειτα συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες θεατρικές σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανάμεσά τους οι Παντελής Βούλγαρης, Νικαίτη Κοντούρη Αντώνης Καλογρίδης, Γιάννης Κακλέας, Έφη Θεοδώρου, Γιάννης Ρήγας, Θοδωρής Αμπαζής, Μιχαήλ Μαρμαρινός, Βασίλης Παπαβασιλείου, Νίκος Μαστοράκης, Νίκος Χατζόπουλος, Δημήτρης Τάρλοου, Γιάννης Χουβαρδάς.