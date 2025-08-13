magazin
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 11:02
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τον Δεκαπενταύγουστο
Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 01:29
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Σοφία Σεϊρλή: Το Σάββατο 16 Αυγούστου το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό
Culture Live 13 Αυγούστου 2025 | 12:55

Σοφία Σεϊρλή: Το Σάββατο 16 Αυγούστου το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της γνωστής ηθοποιού - Το τελευταίο αντίο στη Σοφία Σεϊρλή

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Spotlight

Η σορός της Σοφίας Σεϊρλή θα αποτεφρωθεί το Σάββατο 16 Αυγούστου, στις 11:30, στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας. Η 77χρονη Σοφία Σεϊρλή έχασε τη ζωή της από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας, όταν επιχείρησε να κολυμπήσει από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά, διανύοντας μεγάλη θαλάσσια απόσταση.

Η ανάρτηση για τη Σοφία Σεϊρλή

Ο πρόεδρος του ΣΕΗ, ο Νίκος Καραγιώργης, ενημέρωσε τους φίλους της ηθοποιού, μέσω ανακοίνωσης στα social media, ότι το τελευταίο αντίο στη Σοφία Σεϊρλή θα ειπωθεί στη Ριτσώνα το πρωί του Σαββάτου 16 Αυγούστου 2025.

«Το Σάββατο 16 Αυγούστου 11.30 π.μ. αποχαιρετούμε στη Ριτσώνα την αγαπημένη μας συνάδελφο Σοφία Σεϊρλή», έγραψε στη λιτή του ανακοίνωση ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Νίκος Καραγιώργης.

View this post on Instagram

A post shared by Nikos Karagiorgis (@nikos_karageorgis)

Μια σημαντική καλλιτεχνική διαδρομή

Γεννημένη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, αγάπησε το θέατρο από πολύ νωρίς και αφιέρωσε σε αυτό όλη της τη ζωή, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου κι έπειτα συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες θεατρικές σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανάμεσά τους οι Παντελής Βούλγαρης, Νικαίτη Κοντούρη Αντώνης Καλογρίδης, Γιάννης Κακλέας, Έφη Θεοδώρου, Γιάννης Ρήγας, Θοδωρής Αμπαζής, Μιχαήλ Μαρμαρινός, Βασίλης Παπαβασιλείου, Νίκος Μαστοράκης, Νίκος Χατζόπουλος, Δημήτρης Τάρλοου, Γιάννης Χουβαρδάς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Υπερπροσφορά με νέο ρεκόρ το 2026 βλέπει ο ΙΕΑ

Πετρέλαιο: Υπερπροσφορά με νέο ρεκόρ το 2026 βλέπει ο ΙΕΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στηρίζει το ΧΑ με +4% η Βιοχάλκο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στηρίζει το ΧΑ με +4% η Βιοχάλκο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Σάλος για λεζάντα του Imperial War Museum: Ιστορικοί καταγγέλλουν ανακρίβεια σε έκθεση για το Ολοκαύτωμα
Νόμοι της Νυρεμβέργης 12.08.25

Σάλος για λεζάντα του Imperial War Museum: Ιστορικοί καταγγέλλουν ανακρίβεια σε έκθεση για το Ολοκαύτωμα

Το Imperial War Museum του Λονδίνου κατηγορείται για παραποίηση των ναζιστικών κριτηρίων για την εβραϊκή ταυτότητα σε λεζάντα της έκθεσης για το Ολοκαύτωμα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ
Eternal Life 11.08.25

It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ

Το It’s Never Over, Jeff Buckley είναι ένα ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει με ευαισθησία την πορεία ενός καλλιτέχνη που έφυγε πολύ νωρίς, σιωπηρά, ενώ είχε τόσα ακόμα να πει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη
Θυμήσου, σώμα 11.08.25

Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη

Από το ημίφως του διαμερίσματός του στην οδό Λέψιους, μέχρι την αιώνια σκιά της ποίησής του, δύο ερευνητές φέρνουν στο φως το πιο ολοκληρωμένο πορτρέτο του ποιητή εδώ και μισό αιώνα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους
InView 11.08.25

«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους

Το 1960, η Τζέιν Γκούντολ ξεκίνησε μια πρωτοποριακή έρευνα ζώντας ανάμεσα σε χιμπατζήδες στην Τανζανία - έρευνα που απέδειξε το πόσο όμοιοι είναι οι χιμπατζήδες και οι άνθρωποι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;
Υγιεινή ζωή 11.08.25

Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;

Η κουλτούρα του φαγητού στην Ιταλία είναι αυτή που σώζει τους κατοίκους της από την παχυσαρκία. Μικρότερες μερίδες, λιγότερο κρέας, περισσότερο ψάρι, λίγοτερα αναψυκτικά. Πλάι στην πίτσα και το παγωτο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σάρον Στόουν – Τα οικογενειακά μυστικά, η σεξουαλική κακοποίηση και η επιστροφή μετά το εγκεφαλικό
Συνέντευξη στον Guardian 11.08.25

Σάρον Στόουν - Τα οικογενειακά μυστικά, η σεξουαλική κακοποίηση και η επιστροφή μετά το εγκεφαλικό

Η Σάρον Στόουν μιλάει για τη δύναμη, την επιβίωση, τις βίαιες περιπέτειές της με τον Χάρβι Γουάνστιν και τις ερμηνείες για τις οποίες είναι πιο περήφανη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα
ΠΑΣΟΚ 13.08.25

Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»
Europa League 13.08.25

Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε ενόψει της ρεβάνς (14/8, 20:00) του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ, αναφέρθηκε στους Τάισον και Καμαρά και παράλληλα τόνισε πως η ομάδα του είναι συγκεντρωμένη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν τις καλύπτει
«Έντονη ανησυχία» 13.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν τις καλύπτει

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ανεξέλεγκτη τροπή που έχουν πάρει τα μέτωπα της πυρκαγιάς», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Με Αντετοκούνμπο η Εθνική στη Θεσσαλονίκη
Μπάσκετ 13.08.25

Με Αντετοκούνμπο η Εθνική στη Θεσσαλονίκη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι στην αποστολή της Εθνικής που θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το φιλικό με το Μαυροβούνιο (14/8, 19:00), αλλά δεν θα παίξει.

Σύνταξη
Γάζα: Ο στρατός ενέκρινε το κύριο σχέδιο κατάληψης του θύλακα – Ισχυρές εκρήξεις και πάνω από 100 νεκροί
Παρά τις διαφωνίες 13.08.25

Ο στρατός ενέκρινε το κύριο σχέδιο κατάληψης της Γάζας - Ισχυρές εκρήξεις και πάνω από 100 νεκροί

Το πράσινο φως στα σχέδια της κυβέρνησης Νετανιάχου για τη Γάζα έδωσε ο ισραηλινός στρατός παρά τις δημόσιες διαφωνίες - Την ίδια ώρα ο παλαιστινιακός θύλακας συγκλονίζεται από ισχυρές εκρήξεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Νέα Αριστερά: Να αποπεμφθεί η Βούλτεψη από τη ΝΔ – Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τις πυρκαγιές από τη βίλα του
Σφοδρά πυρά 13.08.25

Νέα Αριστερά: Να αποπεμφθεί η Βούλτεψη από τη ΝΔ – Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τις πυρκαγιές από τη βίλα του

«Η ανεκδιήγητη Σοφία Βούλτεψη, με προκλητικό τρόπο, επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην έλλειψη εθελοντών», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Γκιόκας για πυρκαγιές: Η ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από καιρικά φαινόμενα, ατομική ευθύνη και 112
Στις πυρκαγιές 13.08.25

Γκιόκας: Η ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από καιρικά φαινόμενα, ατομική ευθύνη και 112

«Το ΚΚΕ δεν πιστεύει ούτε στις "παθογένειες" ούτε στη μοιρολατρία για την κλιματική αλλαγή», υπογράμμισε ο βουλευτής Α' Ανατολικής Αττικής με το ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας

Σύνταξη
Γούνες βίδρας, ορθόδοξοι ιερείς και μια συμφωνία 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων – Πώς η Ρωσία πούλησε την Αλάσκα στις ΗΠΑ
«Έρημος χιονιού» 13.08.25

Γούνες βίδρας, ορθόδοξοι ιερείς και μια συμφωνία 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς η Ρωσία πούλησε την Αλάσκα στις ΗΠΑ

Η παρουσία της Ρωσίας στην Αλάσκα δεν ξεκίνησε με στρατούς, αλλά με γούνες. Στα μέσα του 18ου αιώνα, έμποροι και τυχοδιώκτες προχώρησαν ανατολικά διασχίζοντας τη Σιβηρία, παρακινούμενοι από την υπόσχεση των κερδοφόρων γουναρικών από θαλάσσιες ενυδρίδες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τακτικές λαθρεμπόρων ναρκωτικών στο πιο τολμηρό χτύπημα με drones των Ουκρανών – Βοήθησαν ανυποψίαστοι Ρώσοι
Νέες πληροφορίες 13.08.25

Τακτικές λαθρεμπόρων ναρκωτικών στο πιο τολμηρό χτύπημα με drones των Ουκρανών - Βοήθησαν ανυποψίαστοι Ρώσοι

Οι αρχιτέκτονες της ουκρανικής επίθεσης «Επιχείρηση Ιστός της Αράχνης» μελέτησαν τα καρτέλ ναρκωτικών για να περάσουν λαθραία drones στη Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΠΑΣΟΚ: Απαιτείται αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας – Να μπει τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής
Πυρκαγιές 13.08.25

ΠΑΣΟΚ: Απαιτείται αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας – Να μπει τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής

«Με την ένταση της πίεσης, ο πρωθυπουργός επέστρεψε τελικά από τις διακοπές του στην Αθήνα. Σωστά έπραξε — αλλά άργησε πολύ, και φάνηκε ότι αναγκάστηκε να το πράξει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους
«Να εκκενωθεί» 13.08.25

Καταγγελία από Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους

Τη σοβαρή καταγγελία έκανε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας που καλεί τους εργαζόμενους να επικοινωνούν σε κάθε περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας

Σύνταξη
Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»
«Ήμουν πληγωμένη» 13.08.25

Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»

Ένα νέο βιβλίο αναφέρει επίσης ότι η Φέργκιουσον συνειδητοποίησε γρήγορα ότι ήταν προορισμένη να γίνει «χήρα της ακτής» και ότι αυτό «την πόνεσε πολύ».

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Απόρρητο