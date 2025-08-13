Σοφία Σεϊρλή: Το Σάββατο 16 Αυγούστου το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό
Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της γνωστής ηθοποιού - Το τελευταίο αντίο στη Σοφία Σεϊρλή
- Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια
- «Είσαι ψεύτης!» – Βαθαίνει η κόντρα του Μασκ με τον Σαμ Άλτμαν και την Apple
- Αυτή είναι η συνταγή επιτυχίας πίσω από τον crypto-πλουτισμό της οικογένειας Τραμπ
- Κολομβία: Χιλιάδες αποτίουν ύστατο φόρο τιμής στον δολοφονημένο γερουσιαστή Ουρίμπε
Η σορός της Σοφίας Σεϊρλή θα αποτεφρωθεί το Σάββατο 16 Αυγούστου, στις 11:30, στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας. Η 77χρονη Σοφία Σεϊρλή έχασε τη ζωή της από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας, όταν επιχείρησε να κολυμπήσει από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά, διανύοντας μεγάλη θαλάσσια απόσταση.
Η ανάρτηση για τη Σοφία Σεϊρλή
Ο πρόεδρος του ΣΕΗ, ο Νίκος Καραγιώργης, ενημέρωσε τους φίλους της ηθοποιού, μέσω ανακοίνωσης στα social media, ότι το τελευταίο αντίο στη Σοφία Σεϊρλή θα ειπωθεί στη Ριτσώνα το πρωί του Σαββάτου 16 Αυγούστου 2025.
«Το Σάββατο 16 Αυγούστου 11.30 π.μ. αποχαιρετούμε στη Ριτσώνα την αγαπημένη μας συνάδελφο Σοφία Σεϊρλή», έγραψε στη λιτή του ανακοίνωση ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Νίκος Καραγιώργης.
View this post on Instagram
Μια σημαντική καλλιτεχνική διαδρομή
Γεννημένη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, αγάπησε το θέατρο από πολύ νωρίς και αφιέρωσε σε αυτό όλη της τη ζωή, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες.
Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου κι έπειτα συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες θεατρικές σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανάμεσά τους οι Παντελής Βούλγαρης, Νικαίτη Κοντούρη Αντώνης Καλογρίδης, Γιάννης Κακλέας, Έφη Θεοδώρου, Γιάννης Ρήγας, Θοδωρής Αμπαζής, Μιχαήλ Μαρμαρινός, Βασίλης Παπαβασιλείου, Νίκος Μαστοράκης, Νίκος Χατζόπουλος, Δημήτρης Τάρλοου, Γιάννης Χουβαρδάς.
- Ένα νέο και φυσικό όπλο της ΕΕ εναντίον των πυρκαγιών… οι κατσίκες
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία παράσυρση πεζού στην Αρτέμιδα
- Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα
- Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»
- Λένα Σαμαρά: Το «ευχαριστώ» του αδελφού της, Κώστα, για τη συμπαράσταση στο πένθος της οικογένειας
- Aποπνικτική η ατμόσφαιρα – Στα Δυτικά της Πάτρας η φωτιά έφτασε στη θάλασσα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις