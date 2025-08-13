newspaper
13.08.2025 | 11:02
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τον Δεκαπενταύγουστο
13.08.2025 | 01:29
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Καρυστιανού: Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας
Ελλάδα 13 Αυγούστου 2025 | 11:34

Καρυστιανού: Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας

«Άλλη μία τρανή δήλωση αποκάλυψης των υπεύθυνων για το έγκλημα των Τεμπών και για τη συγκάλυψή του, η δήλωση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο δεκάλογος για ασφαλές κολύμπι

Ο δεκάλογος για ασφαλές κολύμπι

Spotlight

Πυρά κατά της κυβέρνησης με αφορμή τις δηλώσεις – καταπέλτης της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι, εξαπολύει η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» Μαρία Καρυστιανού.

«Άλλη μία τρανή δήλωση αποκάλυψης των υπεύθυνων για το έγκλημα των Τεμπών και για τη συγκάλυψή του, η δήλωση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι, στην επίκαιρη συνέντευξή της στο γερμανικό δίκτυο ΑRD: ‘Οι έρευνές μας έδειξαν ότι η Ελλάδα έλαβε εκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ για το σιδηροδρομικό της δίκτυο. Το σύστημα σηματοδότησης θα έπρεπε να είχε εκσυγχρονιστεί. Εάν το έργο είχε υλοποιηθεί εγκαίρως και σωστά, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί’», τονίζει η κ. Καρυστιανού, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας!»

Συνεχίζει λέγοντας ότι «παρά ταύτα η Ελληνική κυβέρνηση με τη στήριξη του βολικού μέρους της αντιπολίτευσης δεν ακούμπησε ΚΑΝΕΝΑΝ πολιτικό ούτε για κακουργηματική απιστία για τα εκατομμύρια ευρώ που φαγώθηκαν, ούτε για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας 57 αθώων ψυχών! Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας!».

Σύμφωνα με την ίδια, «βιώνουμε την απόλυτη απαξίωση, αδικία και αλαζονεία, με ιθύνοντες που ο ένας ‘ΚΡΑΤΑΕΙ’ τον άλλον και είναι όλοι ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ στη διαφθορά και τη διαπλοκή».

Τέλος, η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» επισημαίνει πως «αυτό που δεν έχουν όμως υπολογίσει είναι όλους εμάς που πολεμάμε για τις 57 ψυχές. Αυτές οι ψυχές δεν ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ με ρουσφέτια και με ψέματα, όπως αυτά που σύντομα θα ακουστούν στη ΔΕΘ από τους υπεύθυνους για τις συμφορές μας. Και αυτές οι ψυχές θα βάλουν σύντομα κάθε κατεργάρη στον πάγκο του…».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

Οι μύδροι Κοβέσι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Νέο χαστούκι για την κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτέλεσαν οι δηλώσεις της Ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, στο γερμανικό δίκτυο ARD. Η θαρραλέα δικαστική λειτουργός που έφερε στο φως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ξεκάθαρα ότι οι 57 νεκροί στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ήταν θύματα της κυβερνητικής διαφθοράς.

«Πόσες ακόμα τραγωδίες θα χρειαστούν για να συνειδητοποιήσουμε επιτέλους ότι το οικονομικό έγκλημα δεν είναι ασήμαντο θέμα;» διερωτήθηκε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, χρησιμοποιώντας την Ελλάδα ως το κατεξοχήν αρνητικό παράδειγμα, όπου η διαφθορά, όπως είπε, κυριολεκτικά σκοτώνει.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει συντάξει την έκθεση-καταπέλτη εις βάρος της Ελλάδας , για την «αμαρτωλή» σύμβαση 717, που αφορά τη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στο σιδηρόδρομο και συνδέεται με την τραγωδία των Τεμπών.

Η Κοβέσι είχε καταγγείλει ότι η ελληνική κυβέρνηση όρθωσε εμπόδια στην έρευνά της για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους,  κάτι που επαναλήφθηκε ακόμα πιο ωμά στην έρευνα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οι έρευνές μας κατέδειξαν ότι η Ελλάδα έλαβε εκατομμύρια από την ΕΕ για το σιδηροδρομικό της δίκτυο», είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέας στο ARD. «Το σύστημα σήμανσης επρόκειτο να ανανεωθεί. Αν το έργο είχε υλοποιηθεί έγκαιρα και σωστά, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», δήλωσε.

Ως εισαγγελέας, η Ρουμάνα Λάουρα Κόβεσι έχει δει τις πιο σκοτεινές πτυχές της διαφθοράς και επιθυμεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο πρόβλημα, αναφέρει το ρεπορτάζ του ΑRD.

Το ρεπορτάζ ξεκινάει με την Ελλάδα, το δυστύχημα των Τεμπών, και τις βαρύτατες ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης. Όμως δεν περιορίζεται σε αυτό. Περιγράφει αναλυτικά το ρόλο και το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και το πώς δε διστάζει να συγκρουστεί με ισχυρά πολιτικά συμφέροντα – ακόμα και στα ανώτατα ευρωπαϊκά κλιμάκια..

Η Κοβέσι είναι επικεφαλής μιας μοναδικής αρχής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (ΕPPO)  είναι μια ένωση 24 χωρών της ΕΕ που συνεργάζονται σε διασυνοριακό επίπεδο για τη διερεύνηση περιπτώσεων απάτης επιδοτήσεων και οικονομικού εγκλήματος. Στο τραπέζι της βρίσκονται οι μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης στην ΕΕ.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι η αρχή της δεν περιορίζεται στην εκπόνηση εκθέσεων, αλλά μπορεί να αναλάβει αποτελεσματική δράση, να διενεργεί επιδρομές, να κατάσχει αποδεικτικά στοιχεία, να συλλαμβάνει υπόπτους και να τους παραπέμπει στη δικαιοσύνη.

Η Κοβέσι και η ομάδα της εντοπίζουν συνεχώς τέτοια εγκληματικά δίκτυα. «Δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Διαφθορά, απάτη επιδοτήσεων, απάτη ΦΠΑ, απάτη τελωνείων: κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει στη χώρα του», τονίζει η Εισαγγελέας.

