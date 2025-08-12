Συρία: Συνάντηση μεταξύ Κούρδων και κυβέρνησης στη Δαμασκό – Συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει χώρος για στρατιωτική επιλογή

Υψηλόβαθμη αξιωματούχος της κουρδικής διοίκησης στη βορειοανατολική Συρία συνάντησε τον επικεφαλής της συριακής διπλωματίας στη Δαμασκό, δήλωσαν αξιωματούχοι των δύο πλευρών, λίγο μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι αποσύρεται από προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις για την ενσωμάτωση των Κούρδων στο συριακό κράτος.

Η κυβέρνηση είχε ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αποσύρεται από τις διαπραγματεύσεις αυτές, που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν στο Παρίσι, και απαίτησε κάθε μελλοντική συζήτηση να διεξάγεται στη Δαμασκό, μετά τη διάσκεψη που οργανώθηκε από την κουρδική διοίκηση, με την πρωτοφανή συμμετοχή αρκετών μειονοτικών κοινοτήτων που αντιτίθενται στις κατευθύνσεις των ισλαμιστών ηγετών της χώρας.

Σύμφωνα με την κουρδική πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, η συνάντηση «διεξήχθη το βράδυ της Δευτέρας έπειτα από αίτημα της κυβέρνησης» μεταξύ της αξιωματούχου της αυτόνομης διοίκησης Ιλχάμ Αχμέντ και του υπουργού Εξωτερικών Άσααντ αλ Σαμπάνι – συνάντηση που είχε επιβεβαιώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο συριακή κυβερνητική πηγή.

«Αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις οι περιοχές που ελέγχουν οι Κούρδοι στην Συρία

Οι εντάσεις είναι μεγάλες μεταξύ των αρχών που προέρχονται από τη συμμαχία ανταρτών, η οποία εξεδίωξε στις αρχές Δεκεμβρίου τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, και της κουρδικής μειονότητας. Οι Κούρδοι ελέγχουν μεγάλες περιοχές στη βόρεια και τη βορειοανατολική Συρία, όπου διαθέτουν αυτόνομη διοίκηση, την οποία οι νέες αρχές θέλουν να ενσωματώσουν στο συριακό κράτος.

Ο Μαζλούμ Αμπντί, επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ, ένοπλη πτέρυγα των Κούρδων που έχουν την υποστήριξη της Ουάσινγκτον) και ο μεταβατικός πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα κατέληξαν στις 10 Μαρτίου σε σχετική συμφωνία.

Έκτοτε, αρκετές διαπραγματευτικές συνεδριάσεις έλαβαν χώρα, ωστόσο οι συγκεκριμένες δεν σημειώνουν πρόοδο, καθώς οι Κούρδοι ζητούν κυρίως ένα αποκεντρωμένο σύστημα διακυβέρνησης, κάτι που απορρίπτει η Δαμασκός.

Οι συνομιλίες της Δευτέρας επικεντρώθηκαν «στην έρευνα ενός μοντέλου προσαρμοσμένου στην αποκέντρωση, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα» για την εφαρμογή του, σύμφωνα με την κουρδική πηγή. Στόχος των συνομιλιών αυτών ήταν να επιβεβαιωθεί «η συνέχιση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης μέσω ενδοσυριακών επιτροπών υπό διεθνή επιτήρηση».

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι «δεν υπάρχει χώρος για στρατιωτική επιλογή».

Παρίσι και Ουάσινγκτον ηγούνται των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών. Στην προγραμματισμένη σύνοδο στο Παρίσι επρόκειτο, σύμφωνα με τον Αμπντί, να συζητηθεί ένας μηχανισμός ένταξης των δυνάμεών του στο συριακό υπουργείο Άμυνας, ένα σημείο που αναφέρεται στη συμφωνία της 10ης Μαρτίου.