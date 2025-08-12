newspaper
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Συρία: Συνάντηση μεταξύ Κούρδων και κυβέρνησης στη Δαμασκό – Συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει χώρος για στρατιωτική επιλογή
Κόσμος 12 Αυγούστου 2025 | 19:45

Συρία: Συνάντηση μεταξύ Κούρδων και κυβέρνησης στη Δαμασκό – Συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει χώρος για στρατιωτική επιλογή

Οι Κούρδοι ελέγχουν μεγάλες περιοχές στη βόρεια και τη βορειοανατολική Συρία, όπου διαθέτουν αυτόνομη διοίκηση, την οποία οι νέες αρχές θέλουν να ενσωματώσουν στο συριακό κράτος

Υψηλόβαθμη αξιωματούχος της κουρδικής διοίκησης στη βορειοανατολική Συρία συνάντησε τον επικεφαλής της συριακής διπλωματίας στη Δαμασκό, δήλωσαν αξιωματούχοι των δύο πλευρών, λίγο μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι αποσύρεται από προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις για την ενσωμάτωση των Κούρδων στο συριακό κράτος.

Η κυβέρνηση είχε ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αποσύρεται από τις διαπραγματεύσεις αυτές, που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν στο Παρίσι, και απαίτησε κάθε μελλοντική συζήτηση να διεξάγεται στη Δαμασκό, μετά τη διάσκεψη που οργανώθηκε από την κουρδική διοίκηση, με την πρωτοφανή συμμετοχή αρκετών μειονοτικών κοινοτήτων που αντιτίθενται στις κατευθύνσεις των ισλαμιστών ηγετών της χώρας.

Σύμφωνα με την κουρδική πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, η συνάντηση «διεξήχθη το βράδυ της Δευτέρας έπειτα από αίτημα της κυβέρνησης» μεταξύ της αξιωματούχου της αυτόνομης διοίκησης Ιλχάμ Αχμέντ και του υπουργού Εξωτερικών Άσααντ αλ Σαμπάνι – συνάντηση που είχε επιβεβαιώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο συριακή κυβερνητική πηγή.

«Αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις οι περιοχές που ελέγχουν οι Κούρδοι στην Συρία

Οι εντάσεις είναι μεγάλες μεταξύ των αρχών που προέρχονται από τη συμμαχία ανταρτών, η οποία εξεδίωξε στις αρχές Δεκεμβρίου τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, και της κουρδικής μειονότητας. Οι Κούρδοι ελέγχουν μεγάλες περιοχές στη βόρεια και τη βορειοανατολική Συρία, όπου διαθέτουν αυτόνομη διοίκηση, την οποία οι νέες αρχές θέλουν να ενσωματώσουν στο συριακό κράτος.

Ο Μαζλούμ Αμπντί, επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ, ένοπλη πτέρυγα των Κούρδων που έχουν την υποστήριξη της Ουάσινγκτον) και ο μεταβατικός πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα κατέληξαν στις 10 Μαρτίου σε σχετική συμφωνία.

Έκτοτε, αρκετές διαπραγματευτικές συνεδριάσεις έλαβαν χώρα, ωστόσο οι συγκεκριμένες δεν σημειώνουν πρόοδο, καθώς οι Κούρδοι ζητούν κυρίως ένα αποκεντρωμένο σύστημα διακυβέρνησης, κάτι που απορρίπτει η Δαμασκός.

Οι συνομιλίες της Δευτέρας επικεντρώθηκαν «στην έρευνα ενός μοντέλου προσαρμοσμένου στην αποκέντρωση, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα» για την εφαρμογή του, σύμφωνα με την κουρδική πηγή. Στόχος των συνομιλιών αυτών ήταν να επιβεβαιωθεί «η συνέχιση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης μέσω ενδοσυριακών επιτροπών υπό διεθνή επιτήρηση».

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι «δεν υπάρχει χώρος για στρατιωτική επιλογή».

Παρίσι και Ουάσινγκτον ηγούνται των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών. Στην προγραμματισμένη σύνοδο στο Παρίσι επρόκειτο, σύμφωνα με τον Αμπντί, να συζητηθεί ένας μηχανισμός ένταξης των δυνάμεών του στο συριακό υπουργείο Άμυνας, ένα σημείο που αναφέρεται στη συμφωνία της 10ης Μαρτίου.

Γάζα: Η Αίγυπτος επεξεργάζεται με το Κατάρ και τις ΗΠΑ ένα σχέδιο εκεχειρίας διάρκειας 60 ημερών
Μέση Ανατολή 12.08.25

Σχέδιο εκεχειρίας 60 ημερών για τη Γάζα επεξεργάζεται η Αίγυπτος με το Κατάρ και τις ΗΠΑ

Εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 60 ημερών, με την απελευθέρωση ορισμένων ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, και άνευ όρων παράδοση ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας στη Γάζα

Σύνταξη
Γερμανία: Πρώτο κόμμα η AfD σε νέα δημοσκόπηση – Επιβεβαιώνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς
Διευρυμένη δυσαρέσκεια 12.08.25

«Συναγερμός» στη Γερμανία - Πρώτο κόμμα η AfD σε νέα δημοσκόπηση

Αυξάνεται διαρκώς η δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση στην Γερμανία και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Δείχνει ότι η ακροδεξιά AfD προηγείται 2% των Χριστιανοδημοκρατών.

Σύνταξη
Συνομιλία Ζελένσκι – Ερντογάν για Ουκρανία – Τι συζήτησαν
Κόσμος 12.08.25

Συνομιλία Ζελένσκι – Ερντογάν για Ουκρανία – Τι συζήτησαν

Με πρωτοβουλία της Ουκρανίας, οι Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησαν για τις θέσεις του Κιέβου. Πρόσκληση Ερντογάν για σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη σε επίπεδο κορυφής.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο – Και τα εργοστάσια όπλων «μεγαλώνουν» με γρήγορους ρυθμούς
Financial Times 12.08.25

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο – Και τα εργοστάσια όπλων «μεγαλώνουν» με γρήγορους ρυθμούς

Τα εργοστάσια παραγωγής όπλων ζουν μεγάλη άνθηση στην Ευρώπη. Ανάλυση δείχνει ότι επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους σε εκτάσεις που φτάνουν τα 7 εκατ. τετραγωνικά μέτρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο
Ζήτημα στρατηγικής 12.08.25

Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο

Επιστημονική μελέτη έδειξε ότι τρεις είναι οι πιο «δημοφιλείς τρόποι» για να χωρίσει κανείς. Ωστόσο, στην Ελλάδα τα ζευγάρια, στη συντριπτική πλειονότητά τους, επιλέγουν έναν από αυτούς.

Σύνταξη
Ουκρανία: Προέλαση του ρωσικού στρατού σε στρατηγική περιοχή – Τι λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 12.08.25

Προέλαση του ρωσικού στρατού σε στρατηγική περιοχή στην Ουκρανία - Ετοιμάζουν νέες επιθέσεις, λέει ο Ζελένσκι

Λίγο πριν τις συνομιλίες Τραμπ και Πούτιν, τα ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν σε ένα στρατηγικής σημασίας τομέα του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις

Σύνταξη
Γιατί ο Τραμπ βγάζει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον
Ανατριχιαστικές μνήμες 12.08.25

«Καταστολή που θα μπορούσε να πάρει πιο σκοτεινή τροπή» - Γιατί ο Τραμπ βγάζει 800 στρατιώτες στην Ουάσινγκτον

Επικριτές του Τραμπ προειδοποιούν, πως η κίνηση αυτή είναι «δοκιμαστική» και εντάσσεται στην επιθυμία του να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης και της επιβολής του νόμου.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
