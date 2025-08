Συρία: Εννιά νεκροί και επτά τραυματίες του συριακού στρατού σε αντεπίθεση μαχητών των SDF

Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως τέσσερις στρατιώτες και τρεις άμαχοι τραυματίστηκαν σε επίθεση μαχητών των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στα περίχωρα της πόλης Μανμπίτζ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το υπουργείο έκανε λόγο για «ανεύθυνη» επίθεση, της οποίας το κίνητρο παραμένει αδιευκρίνιστο. Ο επικεφαλής των υπό κουρδική ηγεσία SDF και ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα συμφώνησαν στις 10 Μαρτίου να ενσωματωθούν οι κουρδικοί θεσμοί στο συριακό κράτος.

Ακολούθησαν πολλές διαπραγματεύσεις, όμως η ολοκλήρωση της συμφωνίας καθυστερεί, με τους Κούρδους να επικρίνουν τη συνταγματική διακήρυξη με την οποία παραχωρήθηκαν πλήρεις εξουσίες στον Σάρα, αλλά και τον σχηματισμό κυβέρνησης την οποία θεωρούν μη αντιπροσωπευτική της εθνοτικής και θρησκευτικής ποικιλομορφίας της Συρίας.

Οι Κούρδοι επιδιώκουν να διατηρήσουν ένα «αποκεντρωμένο» μοντέλο διακυβέρνησης, κάτι που απορρίπτεται από τη Δαμασκό.

⚡🇸🇾 Kurdish media reports that SDF Military Operation Team (TOL) units, specialising in urban and anti-terrorist operations, have arrived in Deir Hafer. pic.twitter.com/sgKqUx9e94

— Lala News & Stuff (@lala515711) August 2, 2025