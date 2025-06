Αγνοείται η τύχη Κούρδου δημοσιογράφου που συνελήφθη χωρίς αιτιολογία στη Συρία

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) κάλεσε στις 20 Ιουνίου τις αρχές στην Συρία να αποκαλύψουν τους λόγους της κράτησης ενός Κούρδου δημοσιογράφου που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα από τις δυνάμεις ασφαλείας.

«Η μυστική κράτηση του δημοσιογράφου Χασάν Ζάζα, χωρίς την παραμικρή εξήγηση εκ μέρους των Σύρων αξιωματούχων, εντάσσεται σε μια συστηματική πολιτική εκφοβισμού του Τύπου», δήλωσε σε ανακοίνωση η Σάρα Κουντάχ περιφερειακή διευθύντρια της CPJ.

«Οι συριακές αρχές πρέπει αμέσως να αποκαλύψουν πού βρίσκεται ο Ζάζα, να εγγυηθούν την ασφάλεια του και να αποσύρουν κάθε κατηγορία που συνδέεται με τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την CPJ, ο Μοχάμαντ Αλ Σάλεχ, διευθυντής των σχέσεων με τον Τύπο στο συριακό υπουργείο Ενημέρωσης, επιβεβαίωσε τη σύλληψη του Ζάζα στη Δαμασκό, προσθέτοντας ότι αυτή «συνδέεται με ανησυχίες για την ασφάλεια και δεν έχει σχέση με την εργασία του ως δημοσιογράφος»

«Εάν δεν υπάρχει τίποτα σε βάρος του, θα αφεθεί ελεύθερος πιθανόν αυτή την εβδομάδα», πρόσθεσε ο Σάλεχ, τον οποίο επικαλείται η ΜΚΟ, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία για τους λόγους της σύλληψής του.

Ο Ζάζα, ο οποίος απήχθη από το σπίτι του την Παρασκευή, είναι ιδιοκτήτης και αρχισυντάκτης της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Noos Social.

Σύμφωνα με την CPJ, μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο, ο Κούρδος δημοσιογράφος επέστρεψε στη Δαμασκό από τη βορειοανατολική Συρία, μια περιοχή που ελέγχεται από την αυτόνομη κουρδική διοίκηση.

Ο Ζάζα συνεργάστηκε επίσης με το Ronahi TV, τηλεοπτικό δίκτυο που υποστηρίζει το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, σύμμαχο των νέων συριακών αρχών.

