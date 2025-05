Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ανέλαβε χθες Πέμπτη για πρώτη φορά την ευθύνη για επίθεση εναντίον δυνάμεων των νέων de facto αρχών της Συρίας μετά την πτώση του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ τον Δεκέμβριο, ανέφεραν το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το SITE Intelligence Group (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από syriahr.com).

#ISIS claimed responsibility of the IED attack on a vehicle of ‘apostate’ Syrian #HTS authorities near Teloul al-Safa region in Suwayda province, killing or wounding 7 personnel.

This is the first #ISIS‘s attack against #HTS since the fall of Bashar Al-Assad. pic.twitter.com/poDuSNtpzk

— SAMRIReports2 (@SReports2) May 29, 2025