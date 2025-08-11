Σύροι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επανέλαβαν τις εκκλήσεις τους να διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα για τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν τον Ιούλιο στην επαρχία Σουέιντα, όπου ζουν κατά πλειονότητα Δρούζοι, μετά την αποκάλυψη χθες Κυριακή βίντεο το οποίο εικονίζει την εκτέλεση με συνοπτικές διαδικασίες από κυβερνητικές δυνάμεις εθελοντή διασώστη μέσα σε νοσοκομείο (φωτογραφία, επάνω, από το βίντεο στο Χ).

Τα βίαια επεισόδια στη νότια επαρχία ξέσπασαν τη 13η Ιουλίου ανάμεσα σε Δρούζους και φυλές Βεδουίνων. Κλιμακώθηκαν τις ημέρες που ακολούθησαν, με την επέμβαση εξωτερικών δυνάμεων –συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που έστειλε η Δαμασκός– με τον τελικό απολογισμό να φθάνει τους σχεδόν 1.400 νεκρούς, ανάμεσά τους πολλούς δρούζους αμάχους.

Βίντεο εικονίζει την εκτέλεση με συνοπτικές διαδικασίες από κυβερνητικές δυνάμεις εθελοντή διασώστη μέσα σε νοσοκομείο

Surveillance cameras at Sweida Hospital documented forces affiliated with the Syrian Interim Government executing the medical staff during the recent events in Sweida. pic.twitter.com/Ljj2LgO47J — Beirut Wire (@beirutwire) August 10, 2025

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μοιάζουν να δείχνουν πολίτες να δολοφονούνται από ενόπλους με στολές του στρατού ή των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας.

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης Suwayda24 ιδιαίτερα δημοσιοποίησε μέσω X βίντεο που λέει ότι προέρχεται από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του κυριότερου νοσοκομείου στη Σουέιντα τη 16η Ιουλίου.

Σ’ αυτό διακρίνεται ομάδα προσώπων, προφανώς μελών του προσωπικού, συγκεντρωμένων, καθισμένων στο δάπεδο διαδρόμου. Ενοπλοι με στολές του στρατού και των δυνάμεων του υπουργείου Εσωτερικών τους δίνουν διαταγές.

Ξαφνικά ξεσπά σύντομη αψιμαχία ανάμεσα σε νεαρό που το μέσο ενημέρωσης εξηγεί πως ήταν «εθελοντής της ιατρικής ομάδας» και μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων.

Το βίντεο της φρίκης

Τουλάχιστον απ’ αυτούς διακρίνονται να τον πυροβολούν, ο πρώτος με ημιαυτόματο τουφέκι, ο δεύτερος με πιστόλι.

Κατόπιν ένας από τους ενόπλους απομακρύνει το πτώμα σέρνοντάς το στο δάπεδο, αφήνοντας πίσω γραμμή αίματος. Οι συριακές αρχές δεν απάντησαν αμέσως όταν τους ζήτησε σχόλιο το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τριαντάρης – που εμφανίζεται στο βίντεο – είπε τηλεφωνικά στο AFP ότι ανταποκρίθηκε σ’ έκκληση του νοσοκομείου, που ζητούσε να πάνε εθελοντές να βοηθήσουν. Επιβεβαίωσε «το συμβάν», που εκτυλίχτηκε «τη 16η Ιουλίου».

Γιατρός του γενικού κρατικού νοσοκομείου στη Σουέιντα, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε επίσης το συμβάν και διαβεβαίωσε πως το βίντεο προέρχεται από το εσωτερικό της δομής υγείας.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επίσης αναπαρήγαγε το βίντεο, που χαρακτήρισε «σοκαριστική εκτέλεση με συνοπτικές διαδικασίες», διαπραχθείσα από «μέλη (των δυνάμεων) των υπουργείων Αμυνας και Εσωτερικών».

«Δεν έχει αξιοπιστία»

Ζήτησε οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν και «διεθνής ανεξάρτητη και αμερόληπτη επιτροπή» να διενεργήσει έρευνα για τα επεισόδια στη Σουέιντα.

Ο Φάντελ Αμπντουλ Γάνι, εκτελεστικός διευθυντής του Συριακού Δικτύου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αξίωσε οι αρχές ν’ αναλάβουν δράση «αμέσως» και κάλεσε να πάει στη χώρα διεθνής και ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ για να «ερευνήσει τις παραβιάσεις που διαπράχτηκαν από όλα τα μέρη που ενεπλάκησαν» στα πολύνεκρα επεισόδια στη Σουέιντα.

Ο ίδιος έκρινε μέσω X ότι η επιτροπή που σχηματίστηκε από τις αρχές στη Δαμασκό τον περασμένο μήνα για να ερευνήσει τα επεισόδια στη Σουέιντα «δεν έχει αξιοπιστία», ούτε «αποδοχή των πολιτών».

Πηγή: ΑΠΕ