Τσακωμός σε πανηγύρι υπό τα… «Καγκέλια» – «Αν δεν σταματήσετε, θα φύγω» φώναζε η Τσαμπά

Άγριο ξύλο σημειώθηκε σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανία, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο παρευρισκόμενοι πιάστηκαν στα χέρια.

Τραπέζια, καρέκλες και μπουκάλια πετάχτηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, με την τραγουδίστρια Γωγώ Τσαμπά, να ζητά από όσους ενεπλάκησαν στον καβγά να σταματήσουν, αλλιώς θα σταματούσε και θα έφευγε.

Σε βίντεο φαίνονται αρκετές παρέες να τσακώνονται και να πιάνονται στα χέρια κατά τη διάρκεια του πανηγυριού στα Σιταράλωνα, να φεύγουν καρέκλες, τραπέζια και μπουκάλια μεταξύ άλλων.

Επρόκειτο για μία άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε αρκετά άτομα που βρίσκονταν στο ίδιο πανηγύρι, με τη Γωγώ Τσαμπά να φωνάζει να σταματήσουν, απευθυνόμενη κυρίως στο άτομο που πέταξε την καρέκλα, «ανάβοντας» περισσότερο τα αίματα.