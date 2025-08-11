newspaper
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Τουρκία: Προειδοποίηση ειδικού για τα 6,1R – «Αναπτύσσεται μεταφορά τάσεων – Συνεχής η παραμόρφωση»
Κόσμος 11 Αυγούστου 2025

Τουρκία: Προειδοποίηση ειδικού για τα 6,1R – «Αναπτύσσεται μεταφορά τάσεων – Συνεχής η παραμόρφωση»

Το «σύμπλεγμα Ουσάκ» στην Τουρκία, όπου σημειώθηκαν τα 6,1R το Σάββατο, αφορά το ίδιο ρήγμα που προκάλεσε τα 7,2R στο Γκεντίζ το 1970, προειδοποιεί ο μηχανικός γεωλόγος-γεωφυσικός δρ. Οσμάν Μπεκτάς

Σύνταξη
Προειδοποίηση για τη σεισμικότητα της Θάλασσας του Μαρμαρά και τις δονήσεις που καθορίζονται από τη γεωφυσική δομή της περιοχής απηύθυνε ο μηχανικός γεωλόγος-γεωφυσικός, δρ. Οσμάν Μπεκτάς μετά τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία. Όπως εξηγεί, οι τάσεις που τον προκάλεσαν θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται.

«Ο σεισμός των 6,1 δεν είναι το τελικό προϊόν του αυξανόμενου συμπλέγματος σεισμών» λέει ο Μπεκτάς

Η χθεσινή δόνηση σημειώθηκε στην περιοχή που είναι γνωστή ως «σύμπλεγμα σεισμών Ουσάκ» και ο Μπεκτάς υπενθύμισε την οδυνηρή πραγματικότητα αυτού του ρήγματος τονίζοντας ότι είναι αυτό που «προκάλεσε τον σεισμό μεγέθους 7,2 Ρίχτερ στο Γκεντίζ το 1970».

Σε ανάλογες προειδοποιήσεις είχε προχωρήσει και τον Μάιο για τη γραμμή του ρήγματος Simav όπου σημειώθηκε ο σεισμός, εξηγώντας ότι μια δόνηση θα μπορούσε να προκαλέσει μεταφορά τάσης κατά μήκος του. Κοινοποιώντας έναν γεωφυσικό χάρτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπεκτάς αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο οι γεωλογικές διαφορές κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά επηρεάζουν τη δυναμική των σεισμών.

Αμοιβαία μεταφορά τάσεων

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα υπεράκτια ρήγματα προκαλούν σεισμούς μικρότερους των 7 Ρίχτερ, σε αντίθεση με τα χερσαία που δίνουν μεγαλύτερους. Το στρώμα του μανδύα κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά βρίσκεται πιο κοντά στην επιφάνεια, είναι θερμό και λεπταίνει τη λιθόσφαιρα σε πάχος περίπου 10 χλμ. Ως εκ τούτου τα ρήγματα αποδυναμώνονται και έχουν την τάση να απελευθερώνουν την ενέργειά τους μέσω συχνών, μικρότερων σεισμών.

Αντίθετα, στις χερσαίες περιοχές ο φλοιός της Γης είναι παχύτερος (περίπου 17 χλμ.) και ψυχρότερος. Αυτό μπλοκάρει τα ρήγματα και προκαλεί την ξαφνική απελευθέρωση συσσωρευμένης ενέργειας, οδηγώντας σε σεισμούς μεγέθους μεγαλύτερου από 7 Ρίχτερ, όπως ο σεισμός της Νικομήδειας το 1999.

Όπως έγραψε, «το μπλοκ είναι οριοθετημένο από το ρήγμα Simav στα βόρεια και το ρήγμα Gediz στα νότια και προκάλεσε έξι μεγάλους σεισμούς μεταξύ 1969 και 2025. Το σεισμικό σύμπλεγμα πραγματοποιήθηκε από την αμοιβαία μεταφορά τάσεων των ρηγμάτων που σχηματίζουν το μπλοκ. Ο σεισμός των 6,1 δεν είναι το τελικό προϊόν του αυξανόμενου συμπλέγματος σεισμών».

Και πρόσθεσε: «Το σύμπλεγμα σεισμών θα επεκταθεί προς τη Μανίσα – Ιζμίρ στα δυτικά, Aydın-Muğla στα νότια και Ισπάρτα, Afyon στα ανατολικά. Γιατί; Η παραμόρφωση του μπλοκ Ουσάκ και η επίδρασή της στα γύρω μπλοκ είναι προϊόν της συνεχούς παραμόρφωσης του Αιγαίου».

Το ρήγμα στο μπλοκ Ουσάκ, σύμφωνα με τον καθηγητή, σχηματίστηκε από τα ρήγματα Simav και Gediz και προκάλεσε σεισμούς μεγέθους 6-7 Ρίχτερ το 1969, το 1970, το 1971, το 1995 και το 2002, με μερικά χρόνια καθυστερημένης μεταφοράς τάσεων. «Δώστε προσοχή στις άκρες του ρήγματος, ειδικά δυτικά της Μανίσα» προειδοποίησε.

Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
Απόρρητο