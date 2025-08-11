Προειδοποίηση για τη σεισμικότητα της Θάλασσας του Μαρμαρά και τις δονήσεις που καθορίζονται από τη γεωφυσική δομή της περιοχής απηύθυνε ο μηχανικός γεωλόγος-γεωφυσικός, δρ. Οσμάν Μπεκτάς μετά τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία. Όπως εξηγεί, οι τάσεις που τον προκάλεσαν θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται.

«Ο σεισμός των 6,1 δεν είναι το τελικό προϊόν του αυξανόμενου συμπλέγματος σεισμών» λέει ο Μπεκτάς

Η χθεσινή δόνηση σημειώθηκε στην περιοχή που είναι γνωστή ως «σύμπλεγμα σεισμών Ουσάκ» και ο Μπεκτάς υπενθύμισε την οδυνηρή πραγματικότητα αυτού του ρήγματος τονίζοντας ότι είναι αυτό που «προκάλεσε τον σεισμό μεγέθους 7,2 Ρίχτερ στο Γκεντίζ το 1970».

Σε ανάλογες προειδοποιήσεις είχε προχωρήσει και τον Μάιο για τη γραμμή του ρήγματος Simav όπου σημειώθηκε ο σεισμός, εξηγώντας ότι μια δόνηση θα μπορούσε να προκαλέσει μεταφορά τάσης κατά μήκος του. Κοινοποιώντας έναν γεωφυσικό χάρτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπεκτάς αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο οι γεωλογικές διαφορές κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά επηρεάζουν τη δυναμική των σεισμών.

SINDIRGI DEPREMI HANGİ FAYI TETIKLEYEBILIR ?

Simav ve Gediz faylarının oluşturduğu Uşak fay bloğu kenarlarında 1969,1970,1971,1995,2002 yıllarında M 6-7 depremlerini birkaç yıl gecikmeli stres transferiyle oluşturmuştur.

Blok kenarlarına, özellikle batısı Manisaya dikkat ! pic.twitter.com/FeHUlWVUgJ — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) August 10, 2025

Αμοιβαία μεταφορά τάσεων

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα υπεράκτια ρήγματα προκαλούν σεισμούς μικρότερους των 7 Ρίχτερ, σε αντίθεση με τα χερσαία που δίνουν μεγαλύτερους. Το στρώμα του μανδύα κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά βρίσκεται πιο κοντά στην επιφάνεια, είναι θερμό και λεπταίνει τη λιθόσφαιρα σε πάχος περίπου 10 χλμ. Ως εκ τούτου τα ρήγματα αποδυναμώνονται και έχουν την τάση να απελευθερώνουν την ενέργειά τους μέσω συχνών, μικρότερων σεισμών.

Αντίθετα, στις χερσαίες περιοχές ο φλοιός της Γης είναι παχύτερος (περίπου 17 χλμ.) και ψυχρότερος. Αυτό μπλοκάρει τα ρήγματα και προκαλεί την ξαφνική απελευθέρωση συσσωρευμένης ενέργειας, οδηγώντας σε σεισμούς μεγέθους μεγαλύτερου από 7 Ρίχτερ, όπως ο σεισμός της Νικομήδειας το 1999.

Όπως έγραψε, «το μπλοκ είναι οριοθετημένο από το ρήγμα Simav στα βόρεια και το ρήγμα Gediz στα νότια και προκάλεσε έξι μεγάλους σεισμούς μεταξύ 1969 και 2025. Το σεισμικό σύμπλεγμα πραγματοποιήθηκε από την αμοιβαία μεταφορά τάσεων των ρηγμάτων που σχηματίζουν το μπλοκ. Ο σεισμός των 6,1 δεν είναι το τελικό προϊόν του αυξανόμενου συμπλέγματος σεισμών».

TÜMÖR GİBİ BÜYÜYOR, BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

UŞAK merkezli, kuzeyden Simav Fayı,Güneyden Gediz Fayı ile sınırlı olan UŞAK BLOĞU 1969-2025 yılları arasında 6 büyük (M 6-7)deprem üretdi.

Deprem kümesi bloğu oluşturan fayların karşılıklı stres transferiyle gerçekleşti.

Sındırgı 6,1 — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) August 11, 2025

Και πρόσθεσε: «Το σύμπλεγμα σεισμών θα επεκταθεί προς τη Μανίσα – Ιζμίρ στα δυτικά, Aydın-Muğla στα νότια και Ισπάρτα, Afyon στα ανατολικά. Γιατί; Η παραμόρφωση του μπλοκ Ουσάκ και η επίδρασή της στα γύρω μπλοκ είναι προϊόν της συνεχούς παραμόρφωσης του Αιγαίου».

Το ρήγμα στο μπλοκ Ουσάκ, σύμφωνα με τον καθηγητή, σχηματίστηκε από τα ρήγματα Simav και Gediz και προκάλεσε σεισμούς μεγέθους 6-7 Ρίχτερ το 1969, το 1970, το 1971, το 1995 και το 2002, με μερικά χρόνια καθυστερημένης μεταφοράς τάσεων. «Δώστε προσοχή στις άκρες του ρήγματος, ειδικά δυτικά της Μανίσα» προειδοποίησε.