Μπορεί το ακριβές αίτιο που προκαλεί τον καρκίνο μαστού στον σκύλο να μην είναι σαφές, όμως είναι γνωστό ότι οι θηλυκές ορμόνες συμβάλλουν στην εμφάνισή του.

Αυτόν τον τύπο καρκίνου που εμφανίζεται και στον σκύλο μάς εξηγεί ο κτηνίατρος, Ελευθέριος Γινάργυρος.

Τι είναι ο καρκίνος του μαστού

Ως καρκίνο του μαστού ορίζουμε, την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, μη φυσιολογικών κυττάρων του μαστικού αδένα. Αν δεν αντιμετωπιστούν κάποιοι τύποι αυτού του καρκίνου, μπορεί να παρουσιάσουν μεταστάσεις σε άλλους μαστούς, στα λεμφογάγγλια, στους πνεύμονες ή σε άλλα όργανα του σώματος.

Τα γονίδια, ίσως, επηρεάζουν τις πιθανότητες εμφάνισης του συγκεκριμένου τύπου καρκίνου

Θεωρητικά, οποιοδήποτε κατοικίδιο μπορεί να παρουσιάσει καρκίνο του μαστού.

Ωστόσο, συχνότερα εμφανίζεται σε θηλυκά, ηλικιωμένα ζώα, που δεν έχουν στειρωθεί.

Σύμφωνα με έρευνες, περίπου το 50% των καρκίνων του μαστού στον σκύλο είναι κακοήθεις, ενώ στις γάτες το ποσοστό αυτό αγγίζει το 75% ή και το ξεπερνά.

Τι προκαλεί τον καρκίνο του μαστού;

Οι ακριβείς λόγοι, που προκαλούν την εμφάνιση του καρκίνου στους μαστικούς αδένες, είναι ακόμα άγνωστοι.

Παρόλα αυτά, θηλυκά ζώα που στειρώθηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα, μετά την πρώτη τους περίοδο, έχουν αρκετά λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού σε σχέση με άλλα.

Έτσι, υποπτευόμαστε, ότι οι θηλυκές ορμόνες παίζουν σίγουρα σημαντικό ρόλο.

Επίσης, τα γονίδια, ίσως, επηρεάζουν τις πιθανότητες εμφάνισης του συγκεκριμένου τύπου καρκίνου.

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν, ότι συγκεκριμένα γονίδια υπερεκφράζονται, συχνά, σε σκύλους που εμφανίζουν τη συγκεκριμένη πάθηση.

Τα συμπτώματα του καρκίνου του μαστού

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν την εμφάνιση σκληρών οζιδίων και ελκών στην περιοχή γύρω από τις θηλές και πρησμένες ή/και φλεγμαίνουσες θηλές με ή χωρίς την παρουσία εκκρίματος.

Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, εάν ένα οζίδιο είναι καρκινικό, απλά και μόνο πιάνοντάς το.

Κάθε οζίδιο στην περιοχή των μαστών έχει αυξημένες πιθανότητες να είναι καρκινικής προέλευσης. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό, αν παρατηρήσετε κάτι τέτοιο, να επισκεφτείτε αμέσως τον κτηνίατρό σας.

Οι μάζες στο μαστό, που οφείλονται σε καρκίνο του μαστού, είναι, συνήθως, σκληρές και οζώδεις. Μπορεί να εντοπίζονται μόνο σε έναν ή και σε περισσότερους μαστούς. Συνήθως, το δέρμα που τις περιβάλλει είναι μολυσμένο ή παρουσιάζει έλκη. Οι θηλές του προσβεβλημένου μαστού είναι κόκκινες και οιδηματικές και μπορεί να παρουσιάζουν έκκριμα.

Η διάγνωση

Ο καλύτερος τρόπος διάγνωσης του καρκίνου του μαστού είναι η χειρουργική βιοψία.

Η διαδικασία αυτή, μπορεί να πραγματοποιηθεί, ακόμα και μετά από το χειρουργείο αφαίρεσης του οζιδίου.

Επίσης, πολύ σημαντικές είναι οι αιματολογικές εξετάσεις και οι ακτινογραφίες, προκειμένου να διαπιστώσουμε, εάν καρκινικά κύτταρα έχουν εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος.

Στα ζώα με μεγάλους όγκους, μπορούμε με βελόνα να κάνουμε αναρρόφηση κυττάρων από τη μάζα.

Στη διαδικασία αυτή, τρυπάμε τη μάζα με βελόνα, έτσι ώστε να αναρροφήσουμε κύτταρα από αυτήν, προκειμένου να τα εξετάσουμε στο μικροσκόπιο.

Κάτι τέτοιο, γίνεται πιο δύσκολο σε ζώα με μικρές μάζες, ή σε γάτες.

Η βιοψία προτιμάται, επειδή, συνήθως, μας παρέχει ένα μεγαλύτερο κομμάτι ιστού -κάτι που δίνει περισσότερες πιθανότητες για μια τελική γνωμάτευση.



Ωστόσο, η βιοψία, συνήθως, απαιτεί κάποια μορφή ηρέμησης ή, ακόμα, και αναισθησίας. Το πιθανότερο, λοιπόν, είναι πως ο κτηνίατρος θα σας ζητήσει έναν προαναισθητικό έλεγχο, καθώς και κάποιες εξετάσεις αίματος.

Η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού

Η πρόωρη διάγνωση και η έγκαιρη χειρουργική αφαίρεση της μάζας, αποτελούν την καλύτερη θεραπευτική μέθοδο.

Πριν το χειρουργείο, το πιθανότερο είναι πως ο κτηνίατρος θα σας ζητήσει να κάνετε στο ζώο σας κάποιες εξετάσεις αίματος, αλλά και ακτινογραφίες.

Οι ακτινογραφίες του θώρακα, είναι ιδιαιτέρως σημαντικές, καθώς μας βοηθούν να ελέγξουμε τους πνεύμονες για μεταστάσεις. Όπως και οι ακτινογραφίες κοιλίας, καθώς μπορεί να μας παρουσιάσουν συμπτώματα διογκωμένων λεμφαδένων.

Αν οι ακτινογραφίες δεν παρουσιάσουν ενδείξεις μετάστασης, τότε η πρόγνωση του περιστατικού αναμένεται αισθητά καλύτερη.

Εφόσον το κατοικίδιό σας δεν έχει στειρωθεί ακόμα, είναι πολύ πιθανό, ο κτηνίατρος να σας προτείνει να στειρωθεί, παράλληλα με το χειρουργείο αφαίρεσης του όγκου.

Μπορεί ο καρκίνος του μαστού να αποφευχθεί;

Η στείρωση των θηλυκών ζώων, σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την πρώτη τους περίοδο, αποτελεί τον καλύτερο τρόπο, προκειμένου να αποφύγετε τον καρκίνο του μαστού.

Ακόμη και να στειρώσετε το ζώο σας μέχρι την ηλικία των 2 ετών, συνεπάγεται μείωση των πιθανοτήτων εμφάνισης του συγκεκριμένου όγκου.

Κλείνοντας, ο κ. Γινάργυρος επισημαίνει: «Τα ζώα τα οποία στειρώνονται σε μεγαλύτερη ηλικία, έχουν όλο και μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης της ασθένειας».

● Ο κ. Ελευθέριος Γινάργυρος είναι πτυχιούχος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έχει κάνει πρακτική άσκηση σε κλινικές μικρών ζώων στην Αμερική και μετεκπαίδευση στην Ακτινολογία, ενώ έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παθολογία των μικρών ζώων, αλλά και στη χειρουργική.

Έχει συμμετάσχει σε πρακτικά σεμινάρια πάνω στην τραυματιολογία, την ορθοπεδική και τη χειρουργική μαλακών μορίων.

Είναι ενεργό μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου (Π.Κ.Σ.) και της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.), καθώς και της Εθελοντικής Δράσης Κτηνιάτρων Ελλάδας (Ε.Δ.Κ.Ε.), η οποία προσφέρει βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κτηνιατρική φροντίδα.